Hơn 30 tuổi, bạn gái vẫn chưa muốn kết hôn

Bạn gái là một cô gái cá tính, có lối sống hiện đại. Chúng tôi cùng du học đại học về nước và đã trải qua những mối tình trong quá khứ trước khi gặp và yêu nhau. Hiện hai đứa đã yêu nhau được 2 năm, trong khoảng thời gian ấy, chúng tôi nhận thấy mình hợp nhau nhiều thứ.

Hồi mới yêu nhau, chúng tôi đã thống nhất, sau khi tình yêu kéo dài được 2 năm thì sẽ tính đến chuyện làm đám cưới. Bây giờ đã được 2 năm yêu nhau, tôi muốn tiến tới hôn nhân, bố mẹ tôi cũng muốn như vậy, bố mẹ bạn gái cũng muốn hai đứa sớm đi đến hôn nhân, ổn định cuộc sống, vì tuổi cả tôi và cô ấy không còn trẻ, chúng tôi đã ngoài 30 tuổi.

Nhưng bạn gái thì lại không muốn kết hôn, lần nào nhắc đến chuyện kết hôn, cô ấy cũng nói vẫn còn quá sớm để giàng buộc hôn nhân, cô ấy muốn chúng tôi có thời gian tìm hiểu thêm để sau này không phải hối hận.

Nhưng tôi hỏi bao nhiêu là đủ để tìm hiểu thì cô ấy lại không trả lời được, chỉ nói muốn tôi chờ thêm có thể 1 năm, có thể 2 hoặc 3 năm. Cô ấy nói mình chưa sẵn sàng để làm vợ, làm mẹ và làm dâu bố mẹ tôi, dù đã nhiều lần về nhà tôi chơi và thừa hiểu rằng bố mẹ tôi rất quý mến cô ấy.

Không chỉ từ chối làm đám cưới, thời gian gần đây bạn gái còn hay từ chối mỗi khi tôi rủ đi chơi, đi ăn uống cùng nhau. Điều mà trước đây không bao giờ cô ấy từ chối, tôi hỏi lý do, thì cô ấy nói do dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khiến cô ấy ngại ra đường, và không muốn ăn uống bên ngoài, sợ mất vệ sinh, sợ lây bệnh. Tôi mời bạn gái về nhà ăn uống với bố mẹ tôi, cô ấy cũng từ chối, nói không muốn đi đâu trong thời điểm này.

Tôi không biết có phải do dịch bệnh, bạn gái ngại hẹn hò với tôi, hay còn vì lý do nào khác, hay cô ấy đã chán và muốn chấm dứt với tôi, nên mới tìm mọi lý do để từ chối hẹn hò và không muốn tiến tới hôn nhân như đã hẹn trước đó không?

