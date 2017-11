Chồng sắp cưới liên tục nhắn tin yêu đương với nhiều cô gái trên mạng

Tôi và anh yêu nhau được 3 năm, anh 30 tuổi còn tôi 22 tuổi. Chúng tôi đã nhiều lần "quan hệ" với nhau. Anh là người chu đáo, yêu thương và chiều chuộng tôi, thường xuyên xuống phòng giúp tôi nấu nướng, giặt giũ. Lúc tôi bệnh, anh luôn ở bên lo lắng và chăm sóc. Khi tôi gặp khó khăn, anh cũng giúp tôi nhiều về tiền bạc.

Anh đã dẫn tôi về ra mắt gia đình và cũng đến thăm nhà tôi. Người nhà anh quý tôi và thúc giục hai đứa cưới. Tôi rất mừng vì điều đó nhưng luôn trăn trở một điều là suốt thời gian chúng tôi yêu nhau, anh thường xuyên lên mạng xã hội tán tỉnh nhiều người con gái khác. Tôi nói không thích anh nói chuyện kiểu đó với người con gái khác, anh giải thích chỉ là bạn bè, nói chuyện xã giao chơi thôi, nhưng cũng hứa nếu tôi không thích thì anh sẽ không làm vậy nữa.

Ảnh minh họa.

Vài tháng sau, anh lại tiếp tục và rồi lại hứa. Cách đây không lâu, tôi biết anh "say nắng" một chị bạn, hầu như tất cả status và hình ảnh của chị ấy anh đều like và bình luận (anh hiếm khi như vậy với ai), còn gọi chị ấy bằng một nick name riêng, thường xuyên khen ngợi chị, có hôm 2h sáng anh vẫn nhắn tin cho chị. Tôi hỏi anh, anh cũng giải thích chỉ là bạn, biết hôm đó chị ấy làm ca đêm thấy nick còn sáng nên hỏi thăm. Lúc chúng tôi mới bắt đầu, anh cũng lên mạng xã hội thấy cùng quê nên nói chuyện, dần dần gặp gỡ và yêu nhau.

Tôi rất sợ, cũng mạng xã hội giúp anh nói chuyện gặp gỡ và rồi yêu đương như tôi với anh lúc trước. Hơn nữa, nhiều chị bạn của anh nói với tôi rằng lúc trước anh rất lăng nhăng, yêu 2 người cùng lúc. Tôi từng nhiều lần nói chia tay nhưng anh năn nỉ tôi lại bỏ qua. Giờ tôi không biết phải làm như thế nào để anh bỏ cái tính hay trêu hoa ghẹo nguyệt đó nữa. Mong độc giả cho tôi lời khuyên.

Theo Huyền/Ngôi sao