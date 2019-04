Chồng chê con xấu, không giống anh sau 24 năm chữa hiếm muộn

Ảnh minh họa

Tôi vừa sinh con sau 24 năm chạy chữa hiếm muộn. Chồng không có tinh trùng, tôi bị trứng suy một chút. Chúng tôi chạy chữa cả bên Singapore mà không được. Nhà tôi làm nông, không giàu nhưng do mong con quá nên bán heo bò, vay mượn cố tìm con. Cách đây 2 năm, tôi may mắn đọc được bài báo chữa không có tinh trùng của một lương y chuyên chữa hiếm muộn. Vợ chồng tôi mua thuốc về uống. Uống cả năm trời, tốn khá nhiều tiền nhưng may mắn là có kết quả.

Nhưng bây giờ, khi con ra đời, chồng tôi nhìn mặt bé và bảo không giống anh, không biết giống ai thế này, rồi chê con xấu. Sau hôm đó, chồng tôi không bế con nữa. Trong khi ai cũng nói bé giống y đúc nhà nội. Bạn tôi còn bảo tôi đẻ thuê. Mẹ anh thì nói bé giống hệt bố.

Bây giờ tôi rất buồn, như bị trầm cảm, không muốn nói chuyện với ai, cũng chẳng biết nói cho ai nỗi niềm này. Nội ngoại ở xa, giờ có mình tôi chăm con, chồng thì thờ ơ, cả ngày anh chẳng mua gì cho tôi ăn. Khi đói quá, tôi ra nấu gói mì ăn tạm cho qua ngày. Đêm nào tôi cũng chỉ biết ôm con khóc. Tôi định kiếm tiền rồi đi giám định ADN, nhưng chồng không tin mình thì tôi có cần phải chứng minh không đây? Tôi thật sự rất thương chồng, lại càng thương con. Mong mọi người cho lời khuyên, tôi có nên đi làm ADN không?

Theo Thơm (VnExpress)