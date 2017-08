Chẳng ngờ có ngày chồng tôi rủ người đàn bà khác đi chơi

Hôm trước tôi vô tình mở thẻ nhớ trong camera hành trình trên xe ô tô của nhà, nghe được vài cuộc ghi âm điện thoại của chồng gọi cho một người đàn bà lạ rủ đi TP HCM chơi. Mỗi cuộc gọi cách nhau khoảng 10 hoặc 20 phút, nội dung là chồng tôi rủ người đàn bà đó đi chơi nhưng người đó nói bận trông nhà không đi được.

Trong cuộc gọi tôi thấy chồng có nói đại loại là không đi thì buồn nhỉ, đi được thì anh đón, nhớ em quá, anh đang đi một mình (trong khi chồng tôi đi khoảng 3-4 người vì tôi nghe trên xe có 3-4 giọng nói của mấy ông trong cơ quan chồng). Sau đó chồng bảo thôi để thứ 7 gặp sau nhé (tôi xem lại thứ 7 của tuần đó thì chồng ở nhà chứ không đi đâu). Các cuộc gọi này đã thực hiện cách đây hơn một tháng rồi.

Tôi lục lại mạng xã hội, điện thoại chồng để xem lại lịch sử các cuộc gọi, tin nhắn và các thông tin khác để xâu chuỗi lại sự việc, có thể phán đoán một cách chính xác như sau: Chồng quen người đàn bà này qua 1 cô đồng nghiệp ở cơ quan trong lần giao lưu trước đó khoảng 10 ngày nhưng tôi không thấy chồng lưu số điện thoại của cô ấy hay liên lạc gì với cô ấy.

Hôm chồng gọi rủ cô đó đi chơi là do mấy ông trong cơ quan rủ nhau đi nhậu và có cả cô đó đi cùng với cô đồng nghiệp của chồng. Sau khi nhậu khá nhiều, họ kéo nhau đi hát (tôi thấy comment trên trang cá nhân là cô đồng nghiệp bị ói do say quá). Hát xong chồng cùng 3-4 người khác trong công ty có đi TP HCM tiếp một ông bạn khác mới ở miền Tây ra chơi. Chồng cũng gọi điện cho tôi nói đi TP HCM tiếp khách miền Tây. Trên đường đi chồng đã gọi cho cô đồng nghiệp xin số điện thoại của cô kia và rủ đi chơi nhưng cô ta không đi vì bảo còn trông nhà. Nghe giọng nói tôi biết chồng lúc đó cũng có uống khá nhiều. Tôi xem trên trang cá nhân thì biết được cô ấy đã bỏ chồng gần 10 năm nay rồi, có một con gái.

Nói về chồng tôi năm nay 40 tuổi, chúng tôi có 2 con trai và đang rất hạnh phúc, từ trước đến giờ anh không chơi bời, cờ bạc, gái gú. Chồng luôn tôn trọng và tin tưởng tôi, đi đâu làm gì cũng báo cho tôi biết (có nhiều lần tôi kiểm chứng và thấy chồng đều nói thật chứ chưa nói dối lần nào). Làm được đồng nào anh đều đưa tôi cất giữ, không giấu tôi lương lậu gì. Điện thoại của chồng cài mật khẩu nhưng cho tôi biết để tôi có thể dùng bất cứ khi nào. Các trang cá nhân, mạng xã hội anh cũng cho tôi biết mật khẩu. Trong nhà có việc gì lớn đều bàn bạc thống nhất từ 2 vợ chồng. Anh luôn quan tâm đến vợ con, có trách nhiệm với gia đình. Từ hôm anh gọi cho cô kia rủ đi chơi nhưng không thành tôi cũng không thấy anh liên lạc lại nữa, mạng xã hội cũng không thấy kết bạn. Theo phán đoán của tôi thì hôm đó đi cả đội mấy người nên chồng rủ cô ta đi cùng chứ chưa thấy rủ đi chơi riêng và đây là lần đầu tiên tôi thấy chồng như vậy.

Có lẽ do tôi quá tin tưởng chồng nên thực sự nghe được cuộc điện thoại này sốc lắm. Xin các bạn hãy cho tôi một lời khuyên. Tôi đang rất đau khổ.

Theo Nga (VnExpress.net)