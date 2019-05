3 năm yêu nhau tôi mới thú thực là mình bị vô sinh, anh vẫn một mực đòi cưới và sự thật phía sau khiến tôi ớn lạnh, đòi hủy hôn ngay tức khắc

Bố tôi là giám đốc một công ty tư nhân làm ăn phát đạt, thời trẻ bố cứ vùi đầu vào công việc nên mãi không chịu lấy vợ rồi đến khi lấy mẹ thì bố đã 35 tuổi. Người ta nói trời chẳng cho không ai cái gì cả, người được cái nọ thì mất cái kia. Bố tôi làm ăn lên như diều gặp gió thì lại lận đận về chuyện con cái. Bố mẹ chạy chữa 5 năm mới có được cô con gái duy nhất là tôi, vì vậy ngay từ khi còn nhỏ tôi đã được sống trong bao bọc yêu thương như một cô công chúa.

Là con nhà giàu nhưng tôi lại không hề có tính tiểu thư kiêu kỳ, tất cả là nhờ bố. Bố dạy cho tôi sống tự lập, biết quý trọng đồng tiền và mồ hôi công sức của bố mẹ. Tốt nghiệp đại học tôi về làm cho bố và tình cờ gặp anh. Anh hiền lành, thật thà lại rất chịu khó nên được mọi người yêu quí, đặc biệt là bố tôi. Bố bảo anh xuất thân là con nhà nông nhưng rất có ý chí phấn đấu lại còn khá thông minh. Còn tôi, chẳng biết anh được lòng mọi người như thế nào, ngay từ lần đầu gặp tôi đã si mê anh rồi.

Tôi phát hiện mình không có khả năng làm mẹ từ khi đang học đại học - Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, tôi có một bí mật mà ngay chính cả bố mẹ tôi cũng không biết. Khi còn học đại học, tôi thấy kinh nguyệt của mình không đều và thỉnh thoảng đau bụng dưới dữ dội, tôi tự đi khám mà không nói chuyện với bố mẹ vì sợ bố mẹ lo lắng. Không ngờ bác sĩ cho tôi một kết quả cực sốc, tôi bị buồng trứng đa nang đồng thời còn bị tắc ống dẫn trứng nên khả năng có con là không thể. Tôi ôm bí mật đó mà không nói với bất kỳ ai và tự nhủ rằng có lẽ sau này mình sẽ ở vậy cả đời để tránh làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác, nhưng rồi anh đến làm trái tim tôi xao xuyến.

Yêu nhau được 3 năm, quyết định thừa nhận với anh, mình không thể sinh con. Đó là sự thật tôi không thể giấu giếm. Đáng lẽ tôi nên nói cho anh biết từ lúc mới yêu nhưng tôi ích kỷ sợ rằng anh sẽ bỏ rơi tôi vì tình cảm chưa đậm sâu.

Ảnh minh họa.

3 năm không phải là quãng thời gian dài nhưng cũng không quá ngắn, tôi và anh có rất nhiều kỷ niệm khó quên. Chúng tôi đã đi quá giới hạn từ 2 năm trước, anh không dùng bất kỳ biện pháp tránh thai nào nhưng tôi không mang bầu. Có lần thắc mắc thì tôi nói rằng mình đã uống thuốc tránh thai vì chưa muốn có con sớm. Tôi quyết định phải nói với anh sự thật và còn chuẩn bị sẵn tâm lý anh sẽ chia tay mình. Dù sao đi nữa, đối với tôi, được yêu anh, được hạnh phúc bên anh khoảng thời gian ấy là tôi đã mãn nguyện lắm rồi.

Nào ngờ, khi tôi vừa nói ra sự thật gây sốc ấy, anh tỏ ra rất bình thản như thể đã biết chuyện từ lâu. Anh bảo: "Anh yêu em thật lòng nên dù có chuyện gì xảy ra anh cũng vẫn yêu em, mình có thể nhờ khoa học can thiệp hoặc cùng lắm là nhận một đứa trẻ về làm con nuôi. Em đừng đặt nặng vấn đề ấy. Mình cưới nhau luôn em nhé". Tôi cứ nghĩ mình đã gặp được chân ái cuộc đời rồi nên gật đầu ngay lập tức. Anh gọi điện luôn cho bố mẹ ở quê chuẩn bị lễ lên nhà tôi hỏi cưới.

Một ngày, khi đang làm việc thì tôi có điện thoại nên chạy ra cầu thang bộ để nghe. Tình cờ tôi thấy anh cũng đang đứng nói chuyện điện thoại ở đó nhưng những lời anh nói mới khiến tôi suy sụp. Rõ ràng anh đang nói chuyện với một cô gái: "Em cứ yên tâm dưỡng thai đi, đợi anh lừa được cái nhà 5 tầng rồi anh sẽ lập tức ly dị vì nó đâu có biết đẻ. Bố nó đã hứa cho anh căn nhà nếu anh đồng ý lấy con gái ông ấy. Em phải tin anh chứ, đừng suốt ngày gọi điện cằn nhằn thế nữa".

Ảnh minh họa.

Tôi run lẩy bẩy làm rơi cả chiếc điện thoại trên tay, tôi chạy ngay đến chỗ bố hỏi cho rõ ràng. Thì ra, bố mẹ đã biết tôi bị như vậy vì một lần mẹ dọn phòng cho tôi và nhìn thấy tờ giấy kết quả của bệnh viện. Bố mẹ đã âm thầm sắp xếp để tôi được hưởng hạnh phúc như những người con gái khác nhưng bố không hề biết anh ta là một tên lừa đảo và không hề yêu thương tôi thật lòng.

Tôi lập tức bảo bố hủy hôn vì không thể chấp nhận một người chồng như vậy được. Từ hôm đó đến nay tôi vẫn giận bố mẹ vì cứ âm thầm làm mọi thứ mà không cho tôi biết, ngay cả chuyện hôn nhân đại sự cả đời của tôi cũng bị can thiệp một cách quá đáng. May là tôi còn chưa lấy tên sở khanh ấy, không thì cuộc đời tôi còn be bét hơn nhiều...

Theo L.T (Helino)