Xuất hiện quầng thâm ở mắt đừng chủ quan, rất có thể bạn đã mắc 1 trong 5 bệnh nguy hiểm này

Nói đến quầng mắt người ta nghĩ ngay đến nguyên nhân mất ngủ do di truyền, do uống rượu bia, do tuổi tác… Tuy nhiên theo các chuyên gia, xuất hiện quầng thâm ở mắt rất có thể là do các nguyên nhân gây bệnh, cần phải cảnh giác với các bệnh sau:



Gan bị tổn thương

Mắt có quầng thâm đen là một biểu hiện bên ngoài của bệnh gan mãn tính, đặc biệt khi chức năng gan không bình thường trong thời gian dài, hoặc ở người bị phù gan mắt càng xuất hiện quầng thâm đen lâu. Khoảng 20% người bị bệnh gan thường xuất hiện "quầng đen" ở những vùng cơ thể lộ ra ngoài như khuôn mặt, vùng quanh mắt…

Theo các chuyên gia y tế, để giảm gánh nặng cho gan và phục hồi lại các tế bào gan đã bị tổn thương, người bệnh cần có chế độ ăn hợp lý, đồng thời, cần kiên trì chế độ ăn ít béo, giúp giảm nhẹ gánh nặng cho gan và có lợi cho quá trình hồi phục sức khoẻ.

Thận yếu

Y học Cổ truyền Trung Quốc tin rằng thận là cơ quan diễn ra quá trình trao đổi chất mạnh mẽ nhất. Khi chức năng thận bị suy yếu, nó sẽ ảnh hưởng đến nhiều vùng da, trong đó có vùng da dưới mắt. Những người có bệnh về thận như viêm cầu thận, sỏi thận thường có mắt bị thâm. Ngoài ra, việc vợ chồng "yêu" quá nhiều cũng khiến thận yếu đi và dẫn tới sự xuất hiện của quầng thâm.

Các chuyên gia khuyến cáo, người có dấu hiệu mắc bệnh này không để cơ thể mệt mỏi, không thức khuya, có cuộc sống sinh hoạt điều độ, giữ tinh thần lạc quan. Ăn nhiều các thực phẩm giàu canxi như canh xương…, hoặc các thực phẩm thanh mát.

Bệnh dạ dày

Những người bị viêm dạ dày mãn tính nếu chức năng tiêu hoá, hấp thụ bị suy giảm trong thời gian dài, dạ dày bị viêm đi viêm lại nhiều lần, quầng thâm mắt sẽ càng nặng hơn.

Để cải thiện bệnh viêm dạ dày mãn tính, ngoài việc chữa trị, quan trọng nhất là việc cân bằng chế độ ăn uống và sinh hoạt hàng ngày. Cần có chế độ ăn uống hợp lý, kiêng ăn uống quá nhiều, quá no, cần chú ý vệ sinh thực phẩm, không để dạ dày vốn bị suy nhược lại phải chịu thêm kích thích. Khi dạ dày ổn định, quầng thâm mắt sẽ tự biến mất.

Bệnh về mũi

Quầng thâm mắt cũng có liên quan đến các vấn đề về mũi. Nếu ngày nào ngủ dậy bạn cũng hắt xì, chảy nước mũi trong thời gian dài sẽ khiến tĩnh mạch phía dưới mắt bị chảy máu làm xuất hiện quầng thâm. Do đó, nếu mũi bạn quá mẫn cảm, dễ bị viêm sẽ rất dễ làm xuất hiện quầng thâm mắt.

Theo các chuyên gia, để hạn chế căn bệnh này thì ngoài việc tích cực chữa bệnh viêm mũi, cần hạn chế không khí lạnh xâm nhập vào khí quản dẫn đến việc dị ứng gây hắt xì. Khi hắt xì không nên quá mạnh, tránh gây áp lực làm vỡ các mao mạch máu.

Kinh nguyệt không đều

Theo Đông y, kinh nguyệt không đều, đau bụng kinh là do hàn khí bị ách tắc, khiến khí huyết không lưu thông. Quầng thâm mắt cũng là biểu hiện bên ngoài của việc khí huyết không lưu thông trong cơ thể. Ngoài ra, lượng kinh ra quá nhiều, hoặc chị em có hiện tượng xuất huyết tử cung cũng dễ bị quầng thâm mắt.

