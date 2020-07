Xăm môi được 3 ngày thì bị mụn rộp herpes ở môi, 2 tuần sau tổn thương toàn thân: 3 nguy cơ có thể gặp sau khi phun xăm bác sĩ muốn mọi người cần biết

Bệnh viện Da liễu Trung ương tiếp nhận một bệnh nhân nữ, 33 tuổi, vào viện trong tình trạng phát ban toàn thân. Bệnh nhân có tiền sử xăm môi trước đó 2 tuần.

Qua khai thác tiền sử, bệnh nhân này xuất hiện tổn thương Herpes ở môi sau khi xăm 3 ngày. Sau đó được điều trị bằng Acyclovir 1,6g/ngày chỉ dùng trong 2 ngày, và bôi kháng sinh tại chỗ, bệnh nhân hết tổn thương ở môi sau 1 tuần.

Tuy nhiên 1 tuần sau đó, bệnh nhân xuất hiện tổn thương dát đỏ vùng cẳng - bàn tay 2 bên, ngứa nhiều, sau đó rải rác thân mình. Qua thăm khám và hỏi bệnh các bác sĩ chẩn đoán đây là 1 trường hợp hồng ban đa dạng điển hình. Nguyên nhân hướng đến căn nguyên do nhiễm Herpes sau phun xăm môi.

Bệnh nhân sau xăm môi 3 ngày với mụn nước tập trung thành đám ở môi dưới

Theo các bác sĩ Bệnh viện da liễu Trung ương phun xăm là dùng đầu bút xăm đưa một lượng chất tạo màu vào sâu dưới lớp thượng bì. Phun xăm có thể thực hiện bằng bút thủ công hoặc bằng máy. Môi sẽ trở nên đẹp sau khi xăm 3 ngày, bong lớp màu sau 7 ngày để cho màu tự nhiên. Những trường hợp gặp biến chứng như sưng, nề, khuôn dáng không đẹp… thường do người phun xăm không có chuyên môn hoặc không đảm bảo quy trình an toàn.

Các bác sĩ tại bệnh viện cũng chỉ ra 3 nguy cơ thường gặp sau khi phun xăm:

Vấn đề thường gặp nhất là nhiễm trùng tại chỗ phun xăm, gây sưng, tấy đỏ, chảy máu, nổi mụn, tụ mủ hoặc xăm hỏng, lệch, gây sẹo vĩnh viễn…

Tổn thương dát đỏ sung huyết, 1 số tổn thương dạng bia bắn không điển hình vùng tay, chân

Nguy cơ thứ hai cũng khá thường gặp là chất lượng mực xăm không rõ nguồn gốc có thể gây viêm da tiếp xúc , đặc biệt là với những người có cơ địa nhạy cảm. Quá trình phun xăm, nếu không đảm bảo nguyên tắc vô khuẩn, không thay kim trong quá trình phun xăm, có thể lây truyền các bệnh nguy hiểm như HIV, viêm gan B,C… nhất là khi thực hiện tại các cơ sở nhỏ, không đủ điều kiện tiệt trùng.

Biến chứng nặng nhất khi phun xăm là sốc thuốc tiêm, phản ứng với thuốc tê… Nguyên nhân thường do quá trình ủ tê mất nhiều thời gian, nhiều cơ sở đã tiêm thuốc tê để tiến hành nhanh hơn.

Theo các bác sĩ, hồng ban đa dạng là bệnh da cấp tính do nhiều nguyên nhân, hay gặp nhất do nhiễm trùng (virus HSV-1, HSV-2 chiếm 80%), dị ứng thuốc, các bệnh lý tự miễn, bệnh lý ác tính, sau tiêm vaccin… Tổn thương da đặc trưng là các dát đỏ, sẩn phù, mụn nước, bọng nước tạo thành hình bia bắn, có thể kèm theo tổn thương ở niêm mạc miệng, sinh dục, mắt. Tổn thương có thể xuất hiện ở vùng thân mình hoặc tay, chân.

Các trường hợp do virus HSV, bệnh nhân có thể xuất hiện tổn thương herpes ở môi 10-14 ngày trước khi khởi phát các triệu chứng của hồng ban đa dạng. Hồng ban đa dạng tái phát thường do nhiễm HSV1, với nhiều đợt bệnh trong một năm và diễn biến trong nhiều năm. Hồng ban đa dạng phần lớn tự khỏi hoàn toàn sau 3-6 tuần do vậy điều trị chủ yếu bao gồm hỗ trợ, theo dõi tiến triển bệnh. Những trường hợp nặng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Các bác sĩ khuyến cáo trước khi tiến hành các thủ thuật vùng mặt, bác sĩ cần khai thác kỹ tiền sử herpes tái phát nhiều lần, herpes ở vùng điều trị. Những trường hợp này cần được dự phòng thuốc kháng virus như acyclovir, valacyclovir… 2 ngày trước và 3 ngày sau khi điều trị.

Để đảm bảo an toàn, đẹp, bền, nên đến các cơ sở thẩm mỹ uy tín, có chuyên môn và yêu cầu tiệt trùng dụng cụ, thay kim xăm để phòng tránh tối đa các rủi ro có thể xảy ra.

Theo Pháp luật & Bạn đọc