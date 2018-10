Vụ ca sĩ Ivy Trần "nổ ngực" trên máy bay: Bác sĩ thẩm mỹ lý giải nguyên nhân thực tế

Áp suất máy bay không gây ra nổ ngực

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân của nam ca sĩ Quách Tuấn Du chia sẻ câu chuyện của ca sĩ Ivy Trần, xưng Thánh nữ Bolero, bị vỡ túi ngực do làm bởi chất lượng kém.

Theo lời chia sẻ của Quách Tuấn Du, nam ca sĩ cùng đi chuyến bay với nữ ca sĩ Ivy Trần từ Đài Loan trở về Việt Nam do áp suất máy bay lớn nên đã bị "nổ" túi nâng ngực.

TS.BS. Nguyễn Huy Thọ, Phó Chủ tịch Hội Phẫu thuật – Tạo hình và Thẩm mỹ Hà Nội, Nguyên chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật - Hàm mặt - Tạo hình (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) cho hay trên thế giới và ngay tại Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào bị nổ túi nâng ngực do đi máy bay.

"Tôi đã từng xem một video quay về việc bị nổ túi ngực khi đi máy bay. Nhưng tôi tin đó chỉ là câu chuyện cười, được đóng với tính chất hài hước", bác sĩ Thọ nói.

Theo TS. BS Thọ áp suất khí quyển bình thường và áp suất trong khoang hàng khách khoảng 760 mmHg tương đương với áp suất ở mặt đất. Khi thay đổi độ cao đột ngột, áp suất bên ngoài thay đổi nhưng trong máy bay áp suất sẽ không hề thay đổi.

Trừ trường hợp vào vùng không khí loãng, máy bay rơi tự do sẽ gây ra chênh lệch áp suất, gây chảy máu mũi, khó thở…

"Với áp suất trong khoang máy bay như ở dưới mặt đất không thể xảy ra hiện tượng "nổ" túi ngực. Ngoài ra độ bền của túi là rất cao có thể đặt túi dưới đất ô tô 4 bánh đi qua nhưng không hề vỡ", TS. BS khẳng định.

Ca sĩ Ivy Trần cho rằng mình bị nổ túi ngực, nhưng bác sĩ Thọ nghĩ nhiều tới khả năng bệnh nhân bị Hội chứng tiết dịch khoang muộn (late senoma). Tỷ lệ gặp biến chứng này rất hiếm chỉ từ 0,88-1,2%, có nghĩa là 100 trường hợp đặt túi ngực chỉ có hơn 1 ca gặp biến chứng.

Biến chứng ngày xuất hiện trong khoảng thời gian từ 18-48 tháng hoặc có thể lâu hơn tùy từng trường hợp. Biểu hiện ngực của bệnh nhân tự căng phồng một bên ngực (breas autoniflttion) kèm theo đau.

TS.BS Thọ cũng đã từng tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân đặt túi ngực gặp Hội chứng tiết dịch khoang muộn. Bệnh nhân có triệu chứng đau, một bên ngực to hơn bình thường.

Bệnh nhân đã được lấy túi ngực và nạo vét khoang túi, rửa khoang túi, đặt dẫn lưu. Êkip đã hút được 200ml dịch từ khoang ngực của bệnh nhân. Với bệnh nhân này sau khi khoang túi ổn định, đã tiếp tục được đặt lại túi ngực.

Nguyên nhân tiết dịch khoang muộn hiện nay chưa rõ, nhưng có thể là do phản ứng của cơ thể với túi đặt. Hoặc có thể là do hiện tượng nứt của túi nâng ngực do co bao xơ. Dịch tiết ra có màu vàng, nhớt ở quanh bao túi từ 100-250ml.

Trên thế giới đã ghi nhận 12 trường hợp có Hội chứng tiết dịch khoang muộn. Trong đó, có 9 trường hợp do túi Alengen, 2 trường hợp do túi Mentor và 1 do túi Polytech.

Túi ngực của bệnh nhân được lấy ra có nếp gấp, dịch hút ra màu vàng.

Tiết dịch khoang muộn thường được ghi nhận chỉ một bên, bên kia bình thường sẽ không cần thiết phẫu thuật khiến cho bệnh nhân thêm lo lắng.

TS.BS Thọ khuyến cáo: "Để phân biệt túi ngực chất lượng hay không cần phải xem ở đáy túi sẽ có in tên hãng, kích cỡ, mã số".

Trường hợp túi bị rách xảy ra

Khi túi để lâu trong ngực, có thể do co bao xơ của cơ thể bóp và làm biến dạng mặt túi, tạo ra các nếp gấp. Nếu để lâu các nếp gấp đó sẽ bị hằn sâu và có thể rách. Gây thoát dịch silicon gel từ trong túi ra ngoài. Chính vì vậy khi đặt túi nâng ngực sau mổ từ 5- 10 năm nên đi kiểm tra, nhất là giai đoạn trên 10 năm.

Bệnh nhân sẽ được kiểm tra chụp Xquang nhũ ảnh (phim dành riêng chụp vú) để phát hiện túi ngực bị biến dạng, nếp gấp co bao, có dịch hay không. Nếu có bất thường bác sĩ sẽ tư vấn cách xử lý an toàn cho bệnh nhân.

Để tránh biến chứng co bao xơ sau nâng ngực phải tập luyện mát xa ngực, không mặc áo ngực để ngực tự rung lắc.

"Sau làm ngực bệnh nhân luôn được khuyến cáo theo dõi xa sau 5- 10 năm phải đi kiểm tra. Sau 10 năm bệnh nhân cần phải định kỳ đi kiểm tra 6 tháng/lần", TS.BS Thọ chia sẻ.

Túi ngực chất lượng có in tên hãng, kích cỡ, mã số.

Ngoài ra, có thể gặp trường hợp bị rách túi nâng ngực do vật nhọn đâm hoặc do sinh thiết ngực.

TS.BS Thọ cho hay sau khi đặt túi ngực có thể xảy ra biến chứng gần và biến chứng xa.

Biến chứng gần (sau phẫu thuật) bệnh nhân có thể đau: mổ dưới cơ đau hơn mổ trên cơ.

Bệnh nhân có thể xảy ra biến chứng chảy máu: Thường diễn ra 1 - 2 tiếng sau phẫu thuật, bệnh nhân có triệu chứng ngực đột ngột to lên bất thường. Trường hợp này bác sĩ sẽ phải mổ lại để cầm máu cho bệnh nhân.

Nhiễm trùng là biến chứng có thể gặp sau khi đặt túi ngực, để tránh nhiễm trùng tất cả quá trình làm phải được vô trùng tuyệt đối.

Biến chứng xa thường được nhắc tới nhiều nhất là co bao xơ, sẹo vết mổ xấu, lệnh ngực và Hội chứng tiết dịch muộn.

TS. BS Thọ cho rằng: "Trường hợp ca sĩ Ivy Trần là do Hội chứng tiết dịch khoang muộn. Dịch tiết màu vàng, nhớt và có nếp túi và có rách túi, sưng đau đột ngột".

Theo Trí thức trẻ