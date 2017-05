Việt Nam đang đối mặt sự gia tăng nhanh bệnh không lây nhiễm

Đó là thông tin được đưa ra tại Hội thảo “Bằng chứng khoa học của sản phẩm hỗ trợ dinh dưỡng hợp tác giữa Nhật Bản và Viện Dinh dưỡng Quốc gia” được Viện dinh dưỡng tổ chức ngày 16/5.

Hội thảo đã nhấn mạnh về vấn đề gánh nặng "kép" bệnh tật do dinh dưỡng không hợp lý và đưa ra những giải pháp thiết thực. Ảnh PT

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Thanh Phong – Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) nhấn mạnh, Việt Nam đang phải đối mặt với sự gia tăng nhanh chóng các bệnh không lây nhiễm (BKLN).

Trong khi tỷ lệ mắc các bệnh do nguyên nhân nhiễm trùng đang giảm, thì tỷ lệ mắc bệnh không lây nhiễm lại gia tăng ngày càng trầm trọng như: thừa cân/béo phì, đái tháo đường, tăng huyết áp và các bệnh rối loạn chuyển hóa có liên quan đến dinh dưỡng,..

Còn theo PGS. TS Lê Danh Tuyên, Viện Trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, trên thế giới hiện có khoảng 165 triệu trẻ em suy dinh dưỡng thấp còi thì Việt Nam có khoảng 7 triệu.

Có tới 80% trẻ em dưới 5 tuổi bị thiếu kẽm. Suy dinh dưỡng thấp còi cũng có nguyên nhân do số các bà mẹ bị suy dinh dưỡng, thấp còi còn tồn tại nhiều dẫn tới khi mang thai, trẻ em sẽ bị suy dinh dưỡng, thiếu chất từ bào thai. Đó được cho là hiện tượng suy dinh dưỡng theo vòng xoáy lan truyền.

Tại bệnh viện, tỷ lệ các bệnh truyền nhiễm giảm từ 55,5% năm 1976 xuống còn 19,8% năm 2010 thì tỷ lệ mắc BKLN tăng nhanh từ 42,6% lên 71,6%. Tử vong do BKLN chiếm 73% các trường hợp tử vong do tất cả các nguyên nhân, trong đó đứng đầu là tử vong do tim mạch (33%) và thứ 2 là do ung thư (18%).

Cùng với đó, thừa cân và béo phì đang gia tăng nhanh chóng. Từ năm 2000 đến năm 2005, tỷ lệ người thừa cân và béo phì đã tăng gấp 2 lần ở người trưởng thành (từ 3,5% lên 6,6%).

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị thừa cân béo phì tăng gấp 9 lần sau 10 năm (2000-2010) và năm 2013 tỷ lệ này đã ở mức 6,3%. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thừa cân béo phì trong đó chế độ ăn uống và lối sống là quan trọng hơn cả.

Nhiều bệnh lý khác liên quan đến dinh dưỡng cũng đang có chiều hướng gia tăng như: bệnh tăng huyết áp ở người trưởng thành gia tăng nhanh chóng 11,7% năm 1992, 16,3% năm 2002 và năm 2008 là 25,1%....

Đáng lo ngại, ở nước ta khoảng 10 năm trở lại đây số người mắc ung thư mới được phát hiện tăng 50%. Mỗi ngày có 350 trường hợp mắc mới ung thư được phát hiện và 190 người tử vong do ung thư. Trong khi đó, 42 % liên quan đến chế độ ăn.

Nhằm nâng cao tình trạng dinh dưỡng, sức khỏe người dân và hạn chế tình trạng gia tăng các bệnh không lây nhiễm, thời gian qua Viện dinh dưỡng quốc gia đã tích cực triển khai các đề tài nghiên cứu. Nghiên cứu và triển khai chế độ ăn bệnh lý, xây dựng thực đơn và tư vấn chế độ ăn bệnh lý tại một số bệnh viện.

Với sự hợp tác cùng các chuyên gia Nhật Bản, vừa qua, Viện Dinh dưỡng quốc gia đã nghiên cứu được một số sản phẩm hỗ trợ dinh dưỡng cho cộng đồng, sản phẩm hỗ trợ dinh dưỡng đặc hiệu trong điều trị, dự phòng các bệnh có liên quan đến dinh dưỡng từ cây Shell Ginger, Ashitaba, Atiso, Gạo...

Các sản phẩm hỗ trợ dinh dưỡng do Viện Dinh dưỡng sản xuất áp dụng đúng chuỗi quy trình chuẩn do các chuyên gia Nhật Bản hướng dẫn đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế như Gạo lật nẩy mầm trong kiểm soát đường máu và mỡ máu trên bệnh nhân đái tháo đường và tiền đái tháo đường; thực phẩm bảo vệ sức khỏe Chalone sử dụng cho người trưởng thành có nguy cơ thừa cân, béo phì, người có BMI>23; Sản phẩm và nguyên liệu có hoạt tính sinh học hỗ trợ điều trị và chăm sóc các vấn đề về khớp và chăm sóc da...

Phương Thuận