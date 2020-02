Vì sao không ho, sốt vẫn dương tính với COVID-19 (nCoV)?

ThS.BSCKII Nguyễn Hồng Hà cho hay, triệu chứng của COVID-19 cũng tương đồng nhưng đây là virus chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, việc ngăn chặn virus chủ yếu do sức đề kháng của cơ thể. Khi cơ thể khỏe mạnh sẽ giúp ta chống lại virus một cách tốt nhất. Nếu bị mắc bệnh, sức đề kháng tốt hơn cũng giúp loại trừ virus, cơ thể chóng tự khỏi.

Điều quan trọng lúc này là điều trị triệu chứng, nâng cao thể trạng người bệnh và điều trị biến chứng. Thực tế, các ca nhiễm COVID-19 tử vong thường kèm các bệnh lý nền chứ không phải do chính virus. Do đó, trong quá trình điều trị cần tập trung điều trị cả bệnh do virus và các bệnh nền.