Vá 'cái ngàn vàng': Mất rồi, lại... mất thêm!

Xã hội ngày nay đã có nhiều thay đổi. Vai trò của người phụ nữ trong xã hội, trong gia đình đã thể hiện sự hiện đại, công bằng và bình đẳng hơn. Tuy nhiên, ở đâu đó vẫn còn những định kiến khắt khe về trinh tiết, nó vẫn được đặt lên “bàn cân” của hạnh phúc gia đình. Mỗi người một hoàn cảnh và nỗi khổ tâm riêng, bởi thế họ có muôn ngàn lý do để đi vá lại cái “ngàn vàng”, bất chấp các vấn đề sức khỏe và sự an toàn của bản thân.

Sống thử nhưng... mất thật

Cùng với sự du nhập văn hóa phương Tây và những đổi thay nhanh chóng của xã hội, giới trẻ ngày nay có cách sống rất “thoáng”. Tình trạng sống thử ngày càng gia tăng tại Việt Nam, nhiều bạn trẻ cho rằng đã là “thử” thì không có gì phải suy nghĩ, một số khác vì chạy theo “mốt”, cũng có khi do quan điểm lệch lạc yêu nhanh sống gấp, yêu là phải dâng hiến, là phải hết mình, có thế mới giữ được tình yêu và khi tình yêu lấn át lý trí thì họ không còn nghĩ xa xôi, quên hết những lời mẹ cha và sẵn sàng bỏ qua cái gọi là giá trị đạo đức chuẩn mực truyền thống. Đến với nhau góp gạo thổi cơm chung, sống dưới một mái nhà để giúp đỡ nhau lúc khó khăn, đau ốm... và tất nhiên chuyện quan hệ tình dục cũng không ngoại lệ.

Nhiều cô gái sau khi trao đi những xúc cảm đầu đời, những va chạm xác thịt chóng vánh để rồi chính họ lại phải đau đớn, dằn vặt. Bởi không ít người đàn ông sau khi đã có được cái họ mong muốn thì những cảm xúc yêu đương sẽ không còn như ngày đầu, chưa nói đến sự ruồng rẫy hay phản bội. Vì vậy, chỉ còn lại người phụ nữ sau hạnh phúc ngắn ngủi là những nỗi lo luôn ẩn hiện về chuyện cái màng trinh mỏng manh đã mất và chiếc “ba lô ngược” rất có khả năng phải đeo...

Theo thống kê ở Việt Nam, sống thử trước hôn nhân, đặc biệt là ở sinh viên, có trên 90% các cặp đôi tan vỡ, bởi họ chưa có khả năng quyết định cuộc sống của mình, chưa có việc làm ổn định. Khảo sát cho thấy, 56% sinh viên cho biết hiện đang có người yêu, nhưng chỉ có 26% trong số họ biết mức độ yêu là nghiêm túc để dẫn tới hôn nhân. Những tình yêu mong manh khi gặp mâu thuẫn hay trở ngại sẽ dẫn đến khả năng chia tay rất cao. Việc quan hệ tình dục trước hôn nhân gây bao hệ lụy, bởi tuy gọi là “sống thử” nhưng những gì các cô gái đánh mất đi lại hoàn toàn là “mất thật” theo đúng nghĩa đen: mất niềm tin, mất danh dự và đặc biệt là đánh mất đi cái “ngàn vàng” - đôi khi vẫn là một trong những điều quan trọng và cần thiết để xây dựng một nền tảng hạnh phúc gia đình của chính các cô sau này.

Nhiều hệ lụy

Vì chuyện “ăn cơm trước kẻng” hoặc có thể vì nhiều nguyên nhân khác mà màng trinh bị mất đi khiến người phụ nữ phải đối mặt với những thấp thỏm, lo âu, chuyện “cái ngàn vàng” phải giải thích ra sao với người chồng sau này nếu như người đàn ông mà mình trao gửi không phải là người có đủ hiểu biết và cảm thông, vì vậy họ bất chấp sức khỏe tìm đến dịch vụ vá màng trinh như một phương án cứu cánh. Cũng chính từ nhu cầu của khá nhiều người mà dịch vụ vá màng trinh gần đây phát triển rầm rộ với đủ loại hình, từ các trung tâm thẩm mỹ, phòng khám tư nhân và cả dịch vụ mua bán online... Chỉ cần nhấc điện thoại là lập tức dịch vụ “nhanh gọn, rẻ, đẹp như ban đầu” sẽ đến tận nơi để phục vụ nhu cầu tìm lại cái gọi là sự “trinh trắng” cho các cô gái trẻ. Giá các loại màng trinh cũng vô cùng phong phú, từ 700 nghìn đồng tới 3 - 4 triệu đồng, thậm chí lên cả chục triệu đồng cũng có, tùy thuộc vào đối tượng và nhu cầu mà họ tư vấn cho khách hàng.

Tuy nhiên, theo các bác sĩ chuyên khoa thì những quảng cáo và dịch vụ vá màng trinh chỉ mang tính chất khoa trương mà không thực chất. Sự thực thì màng trinh khi đã rách rất khó có thể vá lại, bởi màng trinh có cấu tạo kết dính với ống âm đạo luôn di động, nơi có nhiều mạch máu và môi trường dễ bị nhiễm khuẩn. Thực chất dịch vụ này là sử dụng chính niêm mạc âm đạo nhíu “màng trinh nhân tạo” bằng vài mũi khâu, làm chít hẹp một phần ống âm đạo và khi có va chạm, vết khâu sẽ rách, người ta cảm giác có máu chảy như màng trinh thật.

Sau khi vá màng trinh, người phụ nữ có thể tìm thấy sự an tâm trong suy nghĩ nhưng không có mấy người biết đến những hệ lụy của thủ thuật ấy ảnh hưởng tới sức khỏe của mình như thế nào. Bác sĩ chuyên khoa sản Lê Thị Kim Dung, Trưởng phòng khám Sản phụ khoa, Trung tâm Y tế Lao động Thái Hà cho biết: “Sản phẩm màng trinh nhân tạo không có trong danh mục được phép sử dụng của Bộ Y tế, vì vậy sự an toàn của sản phẩm không có gì đảm bảo. Bất cứ một sản phẩm nào muốn đưa vào bên trong cơ thể con người cũng cần phải trải qua kiểm duyệt, nghiên cứu của Bộ Y tế để chứng minh không gây bất kỳ nguy hiểm cho con người. Các sản phẩm này không có nguồn gốc xuất xứ, không có hướng dẫn sử dụng lại không được Bộ Y tế cho phép sử dụng có nghĩa là nó không an toàn”.

Đó là về sản phẩm, còn mối nguy hiểm nữa đe dọa sức khỏe chị em là nếu trong quá trình tiểu phẫu, các kỹ thuật viên thao tác không chuẩn hoặc thực hiện tại những cơ sở y tế không đảm bảo sẽ gây ra rất nhiều hậu quả khó lường như: vết vá không liền gây chảy máu, chỗ vá bịt kín “cửa ra vào” khiến kinh nguyệt không thoát ra được gây ra chứng tắc kinh, tệ hại hơn nữa có những trường hợp khâu nhầm dẫn tới tình trạng thủng trực tràng, dụng cụ y tế không tiệt trùng có thể gây viêm nhiễm vùng kín, lây nhiễm các bệnh trong đó có HIV... thậm chí còn có thể gây vô sinh vĩnh viễn.

Tạm kết

Trong cuộc sống có nhiều lý do khiến các cô gái bị “mất mát”, nhưng nếu những người xung quanh biết thông cảm, giúp họ đứng lên sau những vấp ngã thì họ vẫn có thể tìm lại được hạnh phúc thực sự. Màng trinh hoàn toàn không phải là thước đo đánh giá nhân phẩm của một cô gái, điều quan trọng nhất vẫn chính là cách sống, mối quan hệ đạo đức chứ không phải ở tấm màng mỏng manh kia. Vì vậy, các cô gái hãy trân trọng chính bản thân mình, đừng dại dột đánh đổi sức khỏe và thậm chí cả thiên chức làm mẹ chỉ vì một chiếc màng mang tính hình thức mà không hiếm người sau khi tìm đến với những dịch vụ chắp vá ấy nhưng cả đời vẫn sống trong thấp thỏm lo âu vì sợ một ngày nào đó sự thật bị phát giác.

Vì vậy, quan trọng hơn hết, dù trong hoàn cảnh nào, mỗi người phụ nữ hãy trang bị cho mình những kiến thức về tình yêu giới tính và sức khỏe sinh sản để luôn có những quyết định sáng suốt trên hành trình đi tìm tình yêu đích thực và hạnh phúc gia đình của mình.

Theo Sức khỏe & Đời sống