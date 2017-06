Uống hỗn hợp này đều đặn sẽ kéo dài tuổi thọ 20 năm cho gan

Gan được gọi là một nhà máy kỳ diệu của con người. Gan tham gia hầu hết các quá trình tổng hợp, lọc và thải loại chất độc để cho cơ thể ngày một khỏe mạnh. Nếu bạn không chăm sóc gan, khả năng bạn sẽ mắc phải bệnh tật rất lớn. Sự hư hại của gan có thể dẫn đến những vấn đề tồi tệ hơn. Các nguyên nhân phổ biến nhất gây ra tổn thương gan có thể là chế độ ăn uống không lành mạnh, thừa cân, uống rượu quá mức và tác dụng phụ của một số loại thuốc.

Bài thuốc chữa bệnh gan từ quả me vô cùng hiệu quả

Từ lâu me đã được sử dụng trong nhiều bài thuốc chữa bệnh truyền thống ở Châu Phi và Châu Á. Me có tác dụng trong việc cải thiện hệ thống tim mạch và làm dịu cơn đau dạ dày-ruột. Ngoài ra, nó còn có một loạt các lợi ích sức khỏe khác. Quả me có thể chống lại hầu hết các vấn đề về gan. Ngoài việc có khả năng giải độc cho cơ thể, nó cũng có thể loại bỏ chất béo trong gan của bạn. Cải thiện tiêu hóa, bảo vệ gan, giảm cholesterol, chữa bất kỳ vấn đề nào liên quan tới mật và cải thiện sức khoẻ tổng thể cũng là một số lợi ích sức khoẻ của quả me.

Công thức điều trị bệnh gan nhiễm mỡ và viêm gan:

- Đầu tiên bạn cần làm là bỏ 2 nắm me đã bóc vỏ vào máy xay sinh tố.

- Sau đó, đổ một lít nước rồi trộn thật đều.

- Bước tiếp theo là lọc hỗn hợp lấy nước. Bạn có thể uống nước này trong ngày.

Nếu muốn dùng dạng trà, bạn chỉ cần cho 25 chiếc lá me đã được rửa sạch trong nồi với 1 lít nước. Đun sôi hỗn hợp trong 15-20 phút. Để nguội trước khi uống. Mặc dù chúng tôi khuyên bạn nên uống trà không đường nhưng bạn có thể thêm chút mật ong hoặc đường nâu nếu bạn muốn.

Nếu bạn muốn chữa những vấn đề về gan và cải thiện sức khoẻ, hãy uống loại nước này hai lần một ngày, một cốc vào buổi sáng và một cốc vào buổi tối.

Công dụng tuyệt vời của me:

- Giảm táo bón : Đơn giản chỉ cần đun sôi một vài quả me và ăn vài muỗng. Bạn sẽ nhanh chóng cảm thấy hiệu quả.

- Giảm mức độ axit trong cơ thể và tăng cường chức năng của mật trong gan.

- Điều trị bệnh lị.

- Sốt rét cũng có thể giảm bằng cách uống trà từ lá me.

- Lượng vitamin C rất lớn trong me đóng vai trò là một chất chống oxy hoá mạnh. Vitamin C rất quan trọng để duy trì chức năng của cơ thể và bảo vệ lợi khỏe mạnh.

- Bằng cách giảm mức cholesterol có hại (LDL), me giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch.

- Lá me có thể được sử dụng để chống lại nhiễm trùng đường ruột ở trẻ em.

- Viêm gan có thể được điều trị bằng cách ăn me.

- Các chất chống oxy hoá trong cây me như phenol và naringenin, được xem là giúp chống lại một số bệnh ung thư.

- Các chất dinh dưỡng quan trọng có trong me gồm thiamin, sắt, magiê, phốt pho, đồng, chất xơ, canxi và niacin. Hàm lượng cao các chất dinh dưỡng này khiến me trở thành "siêu trái cây".

Theo GĐVN