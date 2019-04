Từ vụ phát hiện hoa chuối, củ sen ngâm tẩm hóa chất, chuyên gia chỉ rõ cách nhận biết

Vừa qua, cơ quan chức năng đã bất ngờ kiểm tra 3 cơ sở sản xuất thực phẩm tại khu dân cư Bến Lức, phường 7, quận 8, TPHCM.

Tại đây, công an phát hiện gần 2 tấn thực phẩm như ngó sen, hoa chuối bào ngâm hoá chất, chất tẩy trắng và hàn the được sản xuất trong khu vực dơ bẩn, không đảm bảo vệ sinh.

Chủ 3 cơ sở khai nhận dùng hoá chất đổ trực tiếp vào để làm trắng ngó sen và chuối bào trước khi cung cấp sỉ cho các chợ đầu mối, chợ lẻ, quán ăn và đưa đi nhiều tỉnh thành tiêu thụ.

Hiện toàn bộ số hoá chất, và thực phẩm đã ngâm hoá chất bị niêm phong, tạm giữ để xử lý.

Theo các chuyên gia, hoá chất tẩy trắng nếu không sử dụng đúng liều lượng, loại có thể làm tổn thương hệ tiêu hóa, niêm mạc thành ruột, dẫn đến viêm loét ruột, dạ dày, tổn thương mao mạch. Người thường xuyên dùng thực phẩm bị tẩy trắng, lượng hoá chất sẽ tích tụ trong cơ thể, gây ung thư.

Còn hàn the từ lâu bị Bộ Y tế cấm sử dụng làm chất phụ gia trong chế biến thực phẩm. Nếu cơ thể hấp thụ hàn the lượng lớn có thể dẫn đến rối loạn tiêu hoá, nôn ói, tiêu chảy, tổn thương da, suy thận. Ở phụ nữ có thai hoặc cho con bú, hàn the sẽ theo nhau thai hoặc đi theo đường sữa mẹ gây nhiễm độc cho bé.

Cách nhận biết rau củ quả bị ngâm tẩm hóa chất

Với mặt hàng như hoa chuối, ngó sen,… nhiều người chọn mua loại đã bào nhuyễn, cắt sợi, gọt vỏ sẵn có màu trắng, giòn. Thế nhưng, để những loại rau củ trên có màu trắng bắt mắt và giữ được độ giòn, người bán đã ngâm tẩm hóa chất.

Để nhận biết hoa chuối và các loại rau củ bị ngâm chất tẩy trắng, bạn cần biết: Hoa chuối, hay rau củ tươi khi đã bào, cắt vỏ thì sẽ có màu thâm đen, vàng nâu chứ không thể có màu trắng tinh và không được giòn, cứng như ngâm tẩm.

Ngoài ra, bạn có thể dựa vào mùi hăng để nhận biết rau củ bị ngâm chất tẩy trắng.

Để an toàn và hạn chế bớt nguy cơ rau củ ngâm hóa chất, nguyên liệu mua về nên rửa dưới vòi nước xả mạnh nhiều lần.

Tốt nhất, nên mua nguyên liệu về tự sơ chết. Để giòn và trắng, bạn có thể ngâm quá với nước chanh pha muối.

