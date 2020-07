Từ vụ người phụ nữ ngộ độc sau ăn đào, cần tránh những sai lầm nguy hiểm nhiều người đang làm mà không hề biết

Ngộ độc sau khi ăn đào

Theo thông tin của Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai vừa mới cấp cứu cho một trường hợp ngộ độc sau ăn đào. Đó là bệnh nhân N.T.T. 64 tuổi được chuyển vào cấp cứu trong tình trạng sốc, tụt huyết áp và suy thận. Khai thác bệnh sử cho thấy, bà mua đào từ gánh hàng rong. Sau khi ăn được 30 phút, bà T thấy đau bụng, nôn, tiêu chảy liên tục và dẫn đến mất nước trầm trọng. Được người nhà đưa đến bệnh viện gần nhà nhưng bệnh cảnh nặng nên được chuyển ngay lên bệnh viện Bạch Mai.

TS.BS. Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, dựa vào bệnh cảnh của bệnh nhân có thể thấy bệnh nhân ngộ độc do một trong hai nguyên nhân là nghi ngờ do hóa chất bảo quản khi có quá nhiều loại hóa chất hiện tùy tiện sử dụng. Thứ hai là do độc tố vi khuẩn ở trong trái đào. Tình trạng của bệnh nhân đã được cải thiện tốt sau vài ngày điều trị.

Đào rất tốt cho sức khỏe nhưng cần lưu ý khi ăn





TS.BS Trương Hồng Sơn - Phó tổng thư ký Tổng hội Y học Việt Nam (Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam) từng chia sẻ với báo chí, những trường hợp gặp "tai họa" từ trái đào rất hiếm gặp. Nhưng không phải là không có những lưu ý khi ăn đào, trong một số thời điểm chúng có thể tác động không tốt lên cơ thể. Chẳng hạn, những người cơ thể suy nhược, người có chức năng tràng vị tương đối kém không nên ăn quá nhiều đào vì đào có lượng dinh dưỡng thực vật lớn không dễ tiêu hóa. Nếu cơ thể ăn quá nhiều sẽ làm tăng gánh nặng cho tràng vị. Hay người mới ốm dậy, yếu dạ dày cũng cần chú ý. Người mắc bệnh về nhiệt không ăn nhiều vì đào nóng.

Lương y đa khoa Bùi Hồng Minh – Nguyên Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Hà Nội cũng cho rằng, trong Đông y đào có vị đắng, ngọt có tác dụng phá huyết, khử tích trệ, trị kinh nguyệt bế tắc… Bệnh nhân bị xuất huyết giảm tiểu cầu ăn nhiều đào có thể sẽ làm nặng thêm tình trạng xuất huyết.

Quan niệm của nhiều người cho rằng với phụ nữ mang thai cần kiêng tuyệt đối đào là không đúng. Đào có tính nóng ăn nhiều dễ làm tăng nguy cơ bị xuất huyết nên mẹ bầu chỉ nên dùng 2 – 3 trái/ tuần nếu thích, không ăn liên tục. Lưu ý chỉ chọn những trái đào đã chín, khi ăn cần gọt hết vỏ ngoài vì lông đào làm ngứa họng, dị ứng với ai có cơ địa nhạy cảm. Rửa sạch, ngâm muối vì rủa không sạch có thể chứa ký sinh trùng gây hại như listeriosis và nhiễm toxoplasma.

Kiêng kỵ khi kết hợp ăn cùng đào

Theo các chuyên gia, đào là một loại quả tốt cho sức khỏe nên những người bình thường, khỏe mạnh nên ăn. Trái đào 147g cung cấp khoảng 50 calo, 0,5 g chất béo, 15gr carbohydrate, 13gr đường, chất xơ và đạm. Trong trái đào cùng cấp rất nhiều nguồn vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể như vitamin A, C, E, K, B3, folate, sắt, kali, magie, phospho, kẽm…

Ngoài ra, chúng có chứa lutein, zeaxanthin và beta – crytoxanthin có tác dụng chống oxi hóa hạn chế sự phát triển của tế bào ung thư, chống viêm da, khô mắt, phòng ngừa bệnh trĩ, táo bón; giảm stress, lo âu, ngăn sự lão hóa của hệ thần kinh…

Khi ăn đào, mọi người cần chú sự kết hợp giữa một số thực phẩm có thành phần chất kỵ nhau sẽ tạo nên những chất không có lợi cho sức khỏe:

+ Kị rượu vang trắng

Đào tính ôn giúp nhuận tràng, giải khát, hoạt huyết. Vang trắng lại là thức uống đại nhiệt nên ăn chung sẽ gây bốc hỏa.

+ Không kết hợp cùng thịt ba ba

Thịt ba ba chứa nhiều đạm còn đào lông chứa nhiều axit malic. Loại axit này sẽ làm cho đạm bị biến chất khi kết hợp, giá trị dinh dưỡng mất đi.

+ Không ăn cùng cua

Đào có chứa nhiều vitamin C, yếu tố vi lượng, chất sơ cần thiết cho cơ thể có thể kích thích nhu động đường tiêu hóa trong khi cua tính hàn lạnh. Ăn chung với nhau dễ gây đau bụng, tiêu chảy.

Phương Thuận