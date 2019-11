Từ vụ người đàn ông tử vong vì ăn quá nhiều trứng, hãy dừng ngay cách ăn trứng kiểu này

Tử vong vì ăn quá nhiều trứng

Mới đây, người đàn ông tên Subhash Yadav, 42 tuổi ở Ấn Độ đã tử vong sau khi ăn quá nhiều trứng. Trước đó, anh cùng bạn tham gia cuộc thi thử thách ăn 50 quả trứng, đã nuốt chửng được 41 quả. Đến khi ăn sang quả thứ 42, bất ngờ anh lăn ra bất tỉnh. Dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng anh đã không thể qua khỏi.

Ăn quá nhiều trứng không tốt cho sức khỏe

Các chuyên gia dinh dưỡng cũng khuyến cáo, việc tham gia thi ăn là điều rất nguy hại. Ăn quá nhiều trứng cùng lúc có thể gây khó tiêu, đầy bụng, loét dạ dày, thậm chí bị nghẹn dẫn tới tử vong.

Ths. Bs Nguyễn Văn Tiến – Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho rằng, trứng là nguồn thực phẩm bổ dưỡng tốt cho cơ thể vì chứa nhiều protein, vitamin, khoáng chất, chất béo lành mạnh và chất chống oxy hóa. Trong 100gr trứng chứa rất nhiều dinh dưỡng như: 14,8 g chất đạm, 11,6 g chất béo, 55 mg can xi, 270 mg sắt, 47 µg folat, 210 mg phospho, 1,29 µg vitamin B12, 700 µg vitaminA, acid béo nhiều nối đôi 1,36 g, cholesterol 470 mg và nhiều khoáng chất, axit béo no, không no khác.

Mặc dù tốt là vậy nhưng không phải phải trứng ăn thế nào cũng cho sức khỏe tốt. Việc ăn quá nhiều trứng một lúc, ăn nhanh gây nhiều hệ lụy cho sức khỏe. Ăn trứng theo các này có ngày tử vong như trường hợp người đàn ông Ấn Độ kia.

Khi ăn nhiều trứng có thể gây ra các tác hại:

+ Tăng nguy cơ đột quỵ, suy tim dẫn tới tử vong

Trứng có nguồn chất béo rất quý là Lecithin giúp giảm cholesterol, tăng HDL cholesterol (cholesterol tốt) và làm giảm LDL cholesterol (cholesterol xấu) hiện hữu trong cơ thể con người. Với vai trò điều hòa cholesterol, chất này ngăn ngừa quá trình xơ vữa động mạch, đào thải cholesterol ra khỏi cơ thể.

Một quả trứng có thể cung cấp đến 200mg cholesterol nên ăn quá nhiều gây tình trạng tăng cholesterol trong máu, xơ vữa động mạch.

+ Tăng nguy cơ xơ gan: Các chất protit, lipit, gluxit, vitamin và các khoáng chất ở trong trứng kích thích tăng men gan, hormone, tích tụ trong gan gây xơ gan.

+ Nguy cơ béo phì: Có những trường hợp cha mẹ chiều theo sở thích ăn trứng của con, trẻ ăn quá nhiều phải vào viện do bị máu nhiễm mỡ, gan cũng nhiễm mỡ trong khi cân nặng rất bình thường so với trẻ khác. Ăn quá nhiều trứng lượng protein dồi dào, hấp thu vượt mức làm gia tăng lượng mỡ trong cơ thể dẫn tới tăng cân không kiểm soát, béo phì.

+ Cao huyết áp: Đặc biệt là ở độ tuổi trung niên do cholesterol tồn đọng gây tắc nghẽn mạch máu, làm tăng áp suất dòng chảy mạch máu.

Ăn trứng sao cho có lợi cho sức khỏe?

Trứng là thực phẩm thiết yếu và ai cũng nên ăn trứng tuy nhiên phải ăn với lượng vừa phải. Theo BS Lê Thị Hải – nguyên Giám đốc trung tâm tư vấn dinh dưỡng (Viện Dinh dưỡng Quốc gia), trẻ nhỏ không cho ăn quá nhiều trứng vì dễ làm bé bị đầy bụng, khó tiêu rối loạn tiêu hóa. Hơn nữa cũng không nên cho trẻ ăn trứng vào buổi tối.

Tùy theo độ tuổi mà nhu cầu sẽ khác nhau. Ở trẻ trên 6-7 tháng tuổi, mỗi lần 1/4 lòng đỏ trứng gà vào xoong bột và 3 lần/tuần; Từ 8-9 tháng tuổi cho ăn ½ lòng đỏ trứng gà, hoặc 2 quả trứng chim cút mỗi bữa; Trẻ từ 10-12 tháng tuổi ăn 1 lòng đỏ trứng gà/bữa/ tuần. Người lớn chỉ nên ăn 3 quả trứng mỗi tuần.

Người bị cao huyết áp hoặc cholesterol cao trong máu vẫn có thể ăn trứng, vì nó không làm tăng huyết áp và cholesterol máu. Tuy nhiên chỉ nên ăn 2 quả trứng mỗi tuần.

Trường hợp người có lượng cholesteron máu thấp, trứng lại rất tốt để cải thiện. Lượng cholesterol máu thấp cũng gây nguy hiểm chẳng kém gì cholesterol máu cao. Ở những người này có thể ăn mỗi ngày 1 quả trứng trong 2 tháng sau đó đi kiểm tra lại lượng cholesterol. Nếu vẫn thấp ăn thêm trứng, còn đủ giảm bớt tuần ăn 2 – 3 quả trứng.

Phương Thuận