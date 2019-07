Từ vụ đột tử vì uống nước lạnh, chuyên gia cảnh báo không uống nước lạnh nếu cơ thể có dấu hiệu sau

Cách đây không lâu, một người đàn ông (48 tuổi, người Trung Quốc) sau khi chơi bóng đá với bạn bè, vì quá nóng bức và khát nước, anh ta đã tới quầy giải khát gọi nước để uống. Sau khi uống nước lạnh, anh ta bất ngờ ngã gục xuống đất bất tỉnh.



Mặc dù được một bác sĩ có mặt tại đấy giúp sơ cứu khẩn cấp, nhưng anh đã không qua khỏi và mất ngay sau đó.

Ảnh minh họa

Các bác sĩ cho rằng nước lạnh không trực tiếp gây chết người, hầu hết các nguyên nhân tử vong sau khi hoạt động thể thao là do ngừng tim đột ngột, hoặc liên quan đến não hoặc thậm chí là say nắng. Trên thực tế, đột quỵ do bệnh tim mạch chiếm 80% số ca tử vong xảy ra sau khi tập luyện cường độ cao và rất có khả năng cái chết của người đàn ông cũng liên quan tới căn bệnh này.

Tuy nhiên, các bác sĩ cũng cảnh báo bạn không nên uống nước lạnh sau khi tập luyện vất vả vì nó có thể khiến bạn cảm thấy kiệt sức hoặc bị chuột rút. Tốt nhất nên uống nước ở nhiệt độ phòng hoặc nước mát để hấp thụ tối ưu trên toàn cơ thể.

Những người cần kiêng nước lạnh

Ảnh minh họa

Người bị bệnh tim mạch

Nước uống lạnh đi qua thực quản, đi qua vùng gần tim sẽ làm lạnh tim, gây co các mạch máu nuôi tim gây rối loạn nhịp tim, tăng huyết áp, đau cơ tim. Bởi vậy, bệnh nhân tim không nên uống nước lạnh.

Người đi nắng hoặc đang ra mồ hôi

Vừa nóng, vừa khát nên bạn muốn uống một cốc nước lạnh để giải khát và hạ nhiệt. Nhưng sau khi bạn uống nước lạnh, do phân tử nước lạnh tích hợp lại rất khó hấp thu vào cơ thể. Lúc này mồ hôi không thoát ra được, cơ thể không tản nhiệt được sẽ làm sẽ khiến cơ thể dễ bị sốc nhiệt, dễ gây cảm, sốt.

Người đang bị sốt

Những người bị sốt do nhiễm khuẩn như: cảm cúm, viêm họng, viêm mũi... không nên uống nước lạnh vì nhiệt độ lạnh làm co mạch máu giảm khả năng đề kháng của niêm mạc miệng họng, làm bệnh nặng thêm.

Người bị bệnh đường tiêu hóa

Những người bị loét dạ dày, tá tràng, viêm đường ruột cấp tính... nếu uống nước lạnh sẽ làm cho các mạch máu nhỏ trong dạ dày, ruột co thắt lại, dẫn đến niêm mạc thiếu máu, từ đó làm giảm chức năng tiêu hóa và khả năng sát khuẩn của dạ dày, ruột dẫn đến mắc bệnh nhiễm khuẩn tiêu hóa.

M.H (th)