Từ vụ cô gái bị mù mắt sau khi nâng mũi, chuyên gia chỉ cách làm đẹp an toàn

Khuôn mặt của cô gái bị sưng, biến dạn sau khi tiêm filler. Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin, vừa qua bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân nữ, 27 tuổi, bị tắc động mạch mắt sau tiêm filler làm đầy mũi ngày thứ 7. Bệnh nhân tiêm filler tại 1 cơ sở spa ở Đài Loan tạo hình mũi bằng kim nhọn. Ngay sau tiêm, bệnh nhân mất dần thị lực mắt phải và đau nửa đầu phải.

Trở về Việt nam sau 7 ngày tiêm, cô gái ngày càng gặp nhiều đau đớn nên tới bệnh viện cầu cứu bác sĩ. TS.BS Vũ Thái Hà, Trưởng khoa Nghiên cứu và ứng dụng tế bào gốc, bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, bệnh nhân đã không được xử trí đúng và kịp thời. Trường hợp này đã quá trễ để xử lý nên các y bác sĩ không thể giữ được mắt phải cho cô gái.

Nhiều biến chứng do tai nạn khi tiêm chất làm đầy. Ảnh minh họa

Được biết đây không phải là trường hợp đầu tiên, trước đó ngày 19/9, tin từ BV Trưng Vương (TP.HCM) cho biết BV đã tiếp nhận nữ sinh viên TPTL (20 tuổi, ngụ Bình Dương) trong tình trạng mắt trái mờ, không thấy đường. Da cơ từ vùng đầu mũi đến mắt có dấu hiệu thiếu máu, nổi những mảng đỏ.

Nữ bệnh nhân cho biết do thấy quảng cáo trên mạng có spa Đ.A trên đường Lê Văn Sỹ (quận 3) chuyên tiêm filler nâng mũi, nên ngày 18/9, L. và một bạn nữ cùng đến làm đẹp.

Khi vừa tiêm xong mũi filler với giá 600.000 đồng thì mắt trái của L. không thấy đường, đồng thời đau nhức dữ dội. L. được spa đưa đến cấp cứu tại BV Trưng Vương. Một bác sĩ của bệnh viện cho biết nữ bệnh nhân bị tắc động mạch võng mạc trung tâm gây mù mắt nên đã được tiêm thuốc giải, thuốc kháng sinh, thuốc giảm đau và theo dõi.

Cũng tại bệnh viện Trưng Vương, ngày 18/7, bệnh viện cũng từng tiếp nhận bệnh nhân NTCD (30 tuổi, ngụ quận 2, TP.HCM) nhập viện trong tình trạng vùng da mũi, mày, mắt trái bầm sưng, sụp mi, không nhìn thấy gì.

Bệnh nhân kể lại trước đó một ngày, tức chiều 17/7, chị cùng em gái đến một cơ sở thẩm mỹ tại chung cư ở quận 4 (TP.HCM) để tiêm filler nâng mũi. Sau khi tiêm 5 phút thì đau nhức dữ dội vùng ổ mắt lan lên vùng trán, mờ mắt trái, không mở được mắt. Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán tăng nhãn áp do chất làm đầy, tắc động mạch trung tâm võng mạc, liệt dây 3, hoại tử da vùng mũi, mắt trái.

Ảnh minh họa

Theo các chuyên gia, filler (chất làm đầy) bản chất là chất làm đẹp an toàn nhưng lại là con dao 2 lưỡi. Nó chỉ thực sự an toàn khi được thực hiện bởi người có chuyên môn và am hiểu về giải phẫu. Rất nhiều trường hợp đã gặp phải biến chứng do không được thực hiện đúng kỹ thuật.

Bàn về vấn đề này, nhiều chuyên gia bày tỏ bức xúc khi rất nhiều cơ sở chỉ có chức năng chăm sóc da đơn thuần nhưng vẫn nhận tiêm filler, nâng mũi, cắt mắt tràn lan. Nhiều cơ sở không có giấy phép hành nghề và không được đào tạo về kỹ thuật để biết chỗ nào là mạch máu, dây thần kinh mà tránh chích vào đó nhưng vẫn thực hiện các thủ thuật làm đẹp. Đấy là những nguyên nhân trực tiếp gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe chị em.

Các chuyên gia cảnh báo, làm đẹp là nhu cầu chính đáng của chị em, nhưng cần hết sức thận trọng. Cần cân nhắc chọn lựa các cơ sở thẩm mỹ đáng tin cậy, đầy đủ phương tiện làm đẹp cùng với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm. Đặc biệt là có sự hỗ trợ của các BS chuyên khoa có liên quan để nhanh chóng kịp thời xử trí nếu không may xảy ra biến chứng.

