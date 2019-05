Từ vụ bé 3 tuổi suýt mất mạng khi ăn xúc xích, chuyên gia khuyên gì về món khoái khẩu này

Bé nhập viện trong tình trạng nguy hiểm, một thanh tre xuyên vào cổ họng. Vì nhỏ tuổi lại quá đau đớn nên cậu bé không ngừng khóc lóc.

Tai nạn thương tâm do chiếc que tre xuyên xúc xích đã xuyên vào họng cháu bé

Được biết, chiều hôm đó, bé được người thân mua một que xúc xích, do vừa cầm que xúc xích vừa ăn vừa chạy đi chơi, do bị vấp và ngã xuống đất, không may chiếc que xiên xúc xích đâm thẳng vào cổ họng. Các bác sĩ cho biết đây là trường hợp rất nguy hiểm đến tính mạng, có thể sẽ dẫn đến suy hô hấp, thậm chí là hôn mê.

Sau khi chẩn đoán, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật rút thanh tre ra khỏi cổ họng, cháu bé may mắn được cứu sống.

Các bác sĩ cho biết, tai nạn vì xúc xích không phải hiếm. Trước đó, một cháu bé 18 tháng tuổi vừa cầm xúc xích ăn vừa đùa nghịch với anh trai. Do ăn tham và ăn quá nhanh nên bé bị hóc miếng xúc xích to. Chưa đầy 2 phút, khuôn mặt cháu bé bỗng đột nhiên tím ngắt, đôi môi chuyển dần sang màu đen. Cháu bé may mắn được một nhân viên y tế có mặt ở đó tiến hành sơ cứu khẩn cấp, thoát khỏi cơn nguy kịch.

Theo các chuyên gia y tế, trẻ em trong độ tuổi đi mẫu giáo cần phải có sự quản lý chặt chẽ từ người lớn vì nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Nếu trẻ bị tai nạn, cha mẹ nên giữ bình tĩnh và đưa trẻ đến bệnh viện để điều trị khẩn cấp.

Ngoài những tai nạn rủi ro trên, món xúc xích cũng được các chuyên gia khuyên không nên cho trẻ ăn quá nhiều và ăn các xúc xích kém chất lượng vì những lý do sau đây:

Chứa nhiều chất béo

Nhiều người thích ăn xúc xích trong những bữa ăn hàng ngày để bổ sung protein, nhưng thực tế hàm lượng protein trong xúc xích rất thấp, lại chứa nhiều các chất béo bão hòa. 100 g xúc xích tương đương 290 calo và chứa đến 26 g chất béo.

Lượng chất béo này chiếm đến 40% nhu cầu chất béo của cơ thể trong 1 ngày. Nếu ăn nhiều xúc xích, bạn sẽ bị thừa chất béo và sinh ra nhiều bệnh nguy hiểm như béo phì, tim mạch, huyết áp...

Chứa nhiều muối

Một cây xúc xích chứa 600 mg natri, bằng gần một nửa lượng muối khuyến cáo ăn hàng ngày. Lượng muối quá nhiều kết hợp với sự mất cân đối giữa muối natri và muối kali khiến có thể gây ra những tác hại tới sức khỏe như huyết áp cao, bệnh tim mạch, thừa muối dẫn đến bị phù, trữ nước trong cơ thể.

Gây ung thư

Trong xúc xích còn có chứa muối nitrate dùng để bảo quản thực phẩm. Muối này khi vào cơ thể, dưới tác dụng của các men tiêu hóa, tham gia phản ứng ôxy hóa khử ở dạ dày và đường ruột, sinh ra chất nitrite.

Nitrite có tác dụng ôxy hóa hemoglobin của hồng cầu, biến hemoglobin thành methemoglobin ảnh hưởng đến chức năng hô hấp, thiếu máu, ung thư, thậm chí gây tử vong cho người dùng. Trẻ em, nếu ăn quá nhiều thực phẩm có chứa nitrate dễ bị nhiễm độc dẫn đến cơ thể xanh xao, ốm yếu, khó thở.

Gây dậy thì sớm

Để giảm giá thành sản phẩm, nhà sản xuất phải sử dụng động vật nuôi công nghiệp, thậm chí là thịt bẩn để làm xúc xích. Loại thịt này có chứa cả kháng sinh, hormone kích thích tăng trưởng, hóa chất có thể gây hậu quả rất lớn cho sức khỏe như làm cơ thể kháng kháng sinh, dậy thì sớm...

