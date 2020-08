Tủ lạnh là nơi bảo quản thức ăn tốt nhất nhưng thực phẩm có thể bảo quản được bao lâu trong tủ lạnh khi mất điện?

Mất điện vài phút sẽ không ảnh hưởng mấy đến chất lượng thực phẩm trong tủ lạnh. Tuy nhiên, nếu tình trạng này kéo dài nhiều giờ hoặc vài ngày, liệu tủ lạnh có thể bảo quản được bao lâu? Vi khuẩn có khả năng phát triển mạnh mẽ do nhiệt độ tăng cao, từ đó khiến bạn buộc phải vứt bỏ những thực phẩm bị ôi thiu.

Tủ lạnh có thể giữ lạnh được trong bao lâu khi mất điện?

Tủ lạnh có thể bảo quản được thực phẩm trong tối đa 4 tiếng kể từ khi mất điện.

Tamika Sims, tiến sĩ kiêm thành viên của Hội đồng về Thông tin Thực phẩm Quốc tế cho biết, nếu không có điện, ngăn mát tủ lạnh có khả năng duy trì nhiệt độ ở mức an toàn trong tối đa 4 giờ khi cửa đóng kín. Trong khi đó, thực phẩm ở tủ đá giữ được lạnh lâu hơn, khoảng một ngày nếu đá đầy một nửa và khoảng 48 giờ nếu đầy đá. Trên thực tế, bạn càng tích trữ nhiều thực phẩm thì càng giữ được hơi lạnh lâu hơn.

Tiến sĩ Sims khuyến cáo, đừng mở tủ lạnh kiểm tra thực phẩm thường xuyên vì việc làm này sẽ đẩy nhiệt độ tăng nhanh hơn và khiến thực phẩm dễ hỏng chỉ sau một thời gian ngắn. Điều quan trọng nhất là phải đóng cửa tủ lạnh và tủ đá khi mất điện nhằm duy trì nhiệt độ lạnh.

Khi nào thức ăn trong tủ lạnh bắt đầu hỏng?

Nguyên nhân chủ yếu khiến thực phẩm nhanh hỏng là tiếp xúc với không khí, độ ẩm, ánh sáng, nhiệt độ và sự phát triển của vi khuẩn.

Khi mất điện, bạn có thể sử dụng nhiệt kế của tủ lạnh và tủ đá để xác định xem thực phẩm còn dùng được không. Theo tiến Sims, nhiệt độ an toàn nằm trong khoảng 4 độ C đối với ngăn mát và dưới -17 độ C với ngăn đá. Nếu tủ lạnh của bạn không có nhiệt kế, hãy dùng nhiệt kế đo nhiệt độ thức ăn để xác định.

Mặc dù một số thực phẩm như sữa và thịt bắt đầu có mùi hôi hoặc chuyển màu là dấu hiệu đáng báo động, mọi người không nên dựa hoàn toàn vào hình dáng hoặc mùi để xác định thực phẩm còn dùng được hay không. Tiến sĩ Sims cho biết, thức ăn trong tủ đá phải có nhiệt độ dưới 4 độ C trước khi làm lạnh lại hoặc chuẩn bị chế biến mới an toàn.

Tiến sĩ Sims khuyên, nếu thịt, trứng hoặc thức ăn khác ở nhiệt độ trên 4 độ C trong hơn hai giờ, bạn tốt hơn hết không nên ăn. Kiểm tra nhiệt độ thực tế trong tủ lạnh là việc làm quan trọng nhất để xác định thực phẩm còn dùng được hay không.

Hơn nữa, nếu không chắc chắn về độ an toàn của thức ăn trong tủ lạnh hoặc tủ đá khi mất điện, bạn nên vứt bỏ nhằm tránh trường hợp dùng phải thực phẩm ôi thiu. Đồng thời, để không lãng phí, hãy duy trì thói quen tiêu thụ đồ ăn dễ hỏng như thức ăn thừa, thịt, gia cầm, sản phẩm từ sữa và kem càng sớm càng tốt.

Bảo quản thực phẩm thế nào nếu mất điện trong thời gian dài?

Mọi người không nên mở cửa tủ lạnh và tủ đông thường xuyên để tránh không khí lạnh thoát ra ngoài quá nhiều.

Nếu có khả năng mất điện trong vài ngày, mọi người hãy chuẩn bị trước bằng cách tích trữ đá trong tủ lạnh để giữ đồ ăn dễ hỏng ở nhiệt độ an toàn.

Sriyanka Lahiri, chuyên gia dinh dưỡng kiêm phó giáo sư tại Đại học Florida lưu ý, đừng cho thực phẩm ra ngoài để giữ lạnh, ngay cả trong mùa đông. Sở Y tế bang New York cảnh báo, ngày cả khi không có điện, nhiệt độ trong tủ lạnh vẫn thấp hơn rất nhiều so với bên ngoài. Sức nóng từ mặt trời sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển mạnh mẽ, từ đó làm hỏng thức ăn của bạn.

Làm cách nào để bảo quản thực phẩm trước khi mất điện?

Mọi người có thể thực hiện một số cách để tăng “tuổi thọ” của thực phẩm trước khi mất điện. Sở Y tế Bang New York khuyên, hãy phân loại thực phẩm thành từng nhóm và tránh để thịt lẫn với thức ăn khác. Khi bắt đầu rã đông, nước chảy từ thịt, có thể chứa vi khuẩn, sẽ không làm ảnh hưởng tới thực phẩm lân cận. Đồng thời, bạn cũng nên lưu ý những thức ăn sở hữu hàm lượng nước cao như thịt hoặc trái cây thường đông lạnh lâu hơn so với thực phẩm có hàm lượng nước thấp như bánh mì.

Theo Pháp luật & Bạn đọc