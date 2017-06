Trước tuổi 30, muốn khỏe mạnh đừng bỏ qua những thói quen lành mạnh này

Có một số thói quen mà bạn cần phải kết hợp trong cuộc sống hàng ngày của mình để có cuộc sống lành mạnh sau 30 tuổi. Bạn cũng cần ghi nhớ rằng bạn sẽ không thể giữ được vóc dáng mãi mãi nếu không nỗ lực nhiều từ đầu. Hơn nữa, chế độ ăn uống và thói quen sống mà chúng ta hình thành trong thời thơ ấu có ảnh hưởng lớn đến độ tuổi của chúng ta sau này trong cuộc đời.

Các yếu tố lối sống lành mạnh như chỉ số khối cơ lý tưởng (BMI), không uống rượu quá nhiều, chế độ ăn uống lành mạnh, không hút thuốc cũng như hoạt động thể chất đều đặn sẽ giúp bạn đạt được độ tuổi trung niên với nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn.

Vì vậy, trước khi bạn 30 tuổi hoặc nếu bạn đã 30 tuổi, có một số thói quen lành mạnh dưới đây bạn nên thực hiện để có sức khỏe tốt hơn.

1. Ăn nhiều thực vật

Bạn cần ăn nhiều rau củ quả chứ không phải là thực phẩm chế biến. Điều này giúp bạn sống lâu, làm giảm nguy cơ mắc bệnh chuyển hóa và giúp cho việc điều chỉnh cân nặng tốt hơn.

2. Theo dõi cân nặng thường xuyên

Theo dõi cân nặng thường xuyên sẽ giúp bạn kiểm soát cân nặng và giúp bạn không bị tăng cân. Thói quen này cũng giúp bạn nhận thức rõ hơn về mối liên hệ giữa ăn uống và tăng cân. Đây là một trong những thói quen lành mạnh hàng đầu những người ở độ tuổi 30 nên thực hiện

3. Lắng nghe cơ thể

Bạn cần phân biệt các loại thức ăn cơ thể không dung nạp được mà bạn có thể gặp phải. Cần tránh những thức ăn gây dị ứng nhất định như sữa hoặc bánh mì… Nếu không, bạn dễ bị viêm nhiễm, hệ miễn dịch suy yếu và tăng cân.

4. Học nấu ăn

Học nấu các món ăn tại nhà không những giúp bạn tiết kiệm được tiền mà còn giúp bạn giảm được 100 calo mỗi ngày. Bạn có thể thực hiện các công thức nấu ăn lành mạnh của riêng bạn để tăng cường sức khỏe cho mình.

5. Dự trữ thực phẩm lành mạnh trong tủ lạnh

Luôn dự trữ một lượng thực phẩm nhất định trong tủ lạnh như đồ ăn nhẹ, các món rau đã được cắt sẵn…để đáp ứng nhu cầu trong những lúc đói bụng.

6. Đừng sợ chất béo lành mạnh

Ăn các chất béo lành mạnh sẽ không làm bạn béo. Hãy ăn những chất béo không bão hoà đơn trong bơ cũng như các chất béo lành mạnh trong các loại hạt sẽ tốt cho sức khoẻ của bạn.

7. Hạn chế ăn đường

Đường là một trong những lý do chính gây béo phì. Những người ăn nhiều đường có nguy cơ tử vong do bệnh tim cao hơn 38%, theo một nghiên cứu. Đường cũng được biết đến là một chất gây viêm, do đó, mỗi lần bạn không nên dùng quá 10 gram đường cho khẩu phần ăn của mình.

8. Tập thể dục đều đặn

Tạo ra một thói quen tập thể dục tốt là điều tốt nhất mà bạn có thể làm cho chính mình giúp kiểm soát cân nặng của mình. Đây cũng là một trong những thói quen tốt nhất người ở độ tuổi 30 nên thực hiện.

9. Hoạt động càng nhiều càng tốt

Một lối sống tĩnh tại khiến cho bạn mắc các bệnh béo phì, tiểu đường tuýp 2, tim mạch và thậm chí tử vong. Do đó, hãy cố gắng không ngồi lâu một chỗ cả ngày và vận động bất cứ khi nào bạn có thể.

10. Thức dậy sớm, kể cả cuối tuần

Điều này sẽ giúp bạn thiết lập được nề nếp kỷ luật giúp bạn có thời gian để tập thể dục và thư giãn.

11. Đi cầu thang bộ

Mỗi lần bạn lên cầu thang, bạn đốt cháy thêm 9 calo. Kết hợp điều này trong cuộc sống hàng ngày của bạn sẽ giúp bạn đốt cháy calo đều đặn mỗi ngày.

12. Không bỏ bữa

Bỏ bữa sẽ không chỉ làm cho bạn đói mà còn làm bạn tăng cân. Đó là bởi vì, nếu bạn không ăn khi đói, cơ thể bạn có thể tiếp nhận lưu lượng glucose trong máu và tăng sản xuất ghrelin hoóc môn đói. Điều này càng khiến cho bạn thèm ăn và dễ tăng cân.

Tùng Anh (Theo Boldsky)