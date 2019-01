Tìm ra nguyên nhân bất ngờ khiến bụng nữ bệnh nhân U70 to như bầu 8 tháng

Kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy, ổ bụng bệnh nhân 61 tuổi có hình ảnh khối lớn kích thước 24x14x22 cm, khối u chèn ép gây giãn đài bể thận và niệu quản phải, là nguyên nhân gây đau đớn.

Bà Đinh Thị Nga (ở Chiêm Hoá, Tuyên Quang) cho biết, suốt nhiều chục năm qua, bà chưa từng đến bệnh viện khám sức khoẻ hay khám phụ khoa.

Bụng ngày một to lên nhưng bà chỉ nghĩ do béo lên và không đến viện. Đến khi đau bụng kéo dài kèm theo bụng to gây khó khăn trong sinh hoạt gia đình mới đưa bà đi khám ở BVĐK Hùng Vương (Phú Thọ).

Khối u có kích thước lớn sau khi được hút toàn bộ dịch nhầy bên trong. Ảnh: Lê Quyên

Để xác định khối u lành hay ung thư buồng trứng ác tính, bác sĩ chỉ định chọc khối u làm sinh thiết, kết quả đây là khối u lành.

Bác sĩ trực tiếp phẫu thuật cho biết, khối u nhầy buồng trứng của bệnh nhân khi lấy ra có kích thước lớn như phụ nữ mang thai 8 tháng, cân nặng hơn 6 kg. Khối u chiếm gần như toàn bộ khoang bụng, chèn ép lên các cơ quan trong ổ bụng.

Khối u nặng 6kg như bầu 8 tháng của bà Nga "biến mất" sau khi được phẫu thuật. Ảnh: V.Thu

Nếu không được phẫu thuật sớm có thể gây ra biến chứng nguy hiểm cho bệnh nhân do khối u có thể vỡ bất cứ lúc nào, khi đó chất nhầy trong ổ bụng có thể gây viêm phúc mạc, áp xe, nhiễm khuẩn ảnh hưởng lớn đến tính mạng và sức khỏe của bệnh nhân. Sau mổ, sức khoẻ bệnh nhân tiến triển tốt, hiện đang theo dõi tại khoa Hồi sức cấp cứu,

Theo các bác sĩ, việc chẩn đoán u buồng trứng không quá khó nhờ siêu âm. Bệnh diễn tiến khá âm thầm, ngay cả khi là ung thư ác tính, do đó chị em cần thăm khám sức khoẻ định kỳ. Nếu để quá trễ, khi có các triệu chứng lâm sàng rõ ràng thì thường ung thư buồng trứng đã ở giai đoạn muộn.

Để phát hiện sớm các trường hợp bị u buồng trứng lành tính hoặc ác tính, các bác sĩ sản khoa luôn khuyến cáo chị em cần đi khám phụ khoa và siêu âm ít nhất 1 lần/năm, nhất là phụ nữ ở độ tuổi sinh đẻ, sau tuổi 40 hoặc có những dấu hiệu bất thường ở ổ bụng (bụng dưới), như bụng to lên nhanh, đau bụng…

V.Thu