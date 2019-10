Tiết lộ cách đơn giản chống ho, đánh bay cảm cúm, cảm lạnh lúc giao mùa bằng củ hành tây

Trời trở lạnh, hành tây rất hữu ích lúc giao mùa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa (bắt đầu từ 12/10) sẽ khiến cho nền nhiệt các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ lạnh dưới 25 độ (có nơi nhiệt độ xuống dưới 20 độ C, giảm khoảng 5-6 độ C so với trước đó), trời trở lạnh.

Mưa gió lạnh cộng với giao mùa thu sang đông là cơ hội để các chứng ho, ốm sốt vặt hoành hành, ảnh hưởng tới nhiều trẻ nhỏ và người lớn. Nhưng nếu trữ sẵn củ hành tây trong nhà sẽ đánh bay ho, cảm cúm, cảm lạnh.

Hành tây và mật ong/ đường phèn trị ho rất tốt. Ảnh minh họa.

Theo Đông y, hành tây tính nóng, có tính chất kích thích chung là sát khuẩn, chống nhiễm khuẩn, trị ho, dễ tiêu hoá, trị giun... có tác dụng phòng và giải cảm, trị cảm cúm rất hiệu quả.

Theo Ths. BS Hoàng Khánh Toàn (Trưởng khoa Đông y, BV Trung ương Quân đội 108), hành tây là vị thuốc quý trong Đông y, được coi như một loại thuốc kháng sinh và sát khuẩn, có lượng vitamin và khoáng chất quý giá có công dụng chữa bệnh.



Đặc biệt củ hành tây tím rất nhiều vitamin và khoáng chất, nếu ăn thường xuyên còn giúp cơ thể khỏe mạnh, có thể ngăn ngừa các bệnh mãn tính, giảm viêm, chống đau, ngăn chặn các tế bào miễn dịch để làm giảm đau đớn tạm thời và vĩnh viễn.

Hành tây tím rất nhiều vitamin và khoáng chất. Ảnh minh họa.

Trị ho

Khi mưa lạnh, giao mùa dùng 1/2 củ hành tây lớn gọt vỏ, cho thêm 1 muỗng canh đường đỏ vào chừng 1 giờ cho ngấm, rồi cắt nhỏ cho trẻ bị ho ăn 2 lần/ngày.

Hoặc 1/2 củ hành tây bóc vỏ, rửa sạch, thái lát mỏng cho vào bát hấp vào nồi cơm, hoặc nấu cách thủy 30 phút. Bắc xuống để nguội bớt thì cho 4 thìa mật ong (hoặc 20g đường phèn) vào trộn đều, chắt lấy nước uống (nếu ăn hết cả bã thì hiệu quả trị ho càng tốt).

Lưu ý là nếu dùng mật ong thì áp dụng với các bé trên 1 tuổi.

Nếu dùng đường phèn có thể dùng được cho bé dưới 1 tuổi)

Trị ho có đờm

Nếu ho nhiều đờm kéo dài nhiều ngày thì lấy hành tây ép lấy nước, hòa thêm chút mật ong uống hàng ngày sẽ giúp chống viêm, giảm ho, giảm phù nề thanh quản, tiêu đờm.

Trị ngạt mũi

- Mùi hành tây khá nồng nhưng giúp tiêu tan chứng ngạt mũi nhanh chóng bằng cách đơn giản là cắt nhỏ hành, cho vào khăn mỏng và ngửi nhiều lần cho tới hết ngạt mũi.

- Nhỏ vài giọt nước ép hành tây vào mũi sẽ giúp mũi đang bị tắc trở nên thông thoáng.

- Uống 3-4 thìa cà phê hành tây pha với mật ong để làm tiêu đờm và ngăn chặn sự tạo đờm trong cơ thể.

Chỉ cần nửa củ hành tây gọt vỏ làm theo công thức là đánh bay các triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm... Ảnh minh họa.

Hành tây giải cảm

Hành tây giúp giảm triệu chứng sổ mũi, nghẹt mũi, sốt siêu vi, cảm sốt kèm hắt hơi, sổ mũi, giải cảm, trị cảm cúm, cảm lạnh… bằng cách:

- Nấu cháo nhừ thì cho thêm hành tây xắt nhỏ vào trộn đều, ăn nóng sẽ giúp giải cảm, đổ mồ hôi.

- Hoặc xắt nhỏ hành tây, nấu chín và uống khi còn nóng giải cảm rất tốt.

- Hoặc bị cảm lạnh, cắt vài lát hành tây bỏ vào trà rồi uống khi còn nóng sẽ nhanh bay các triệu chứng viêm họng, sổ mũi… dứt cảm lạnh.

- Trong dân gian có cách cắt 1 lát hành tây để lau trán, đắp lên trán khoảng 30 phút là hạ sốt; Hoặc xắt 1 lát hành tây bỏ vào trong tất chân và đeo đi ngủ sẽ giúp hạ sốt do nhiễm lạnh, dầm mưa (nên vắt bớt nước hành tây, đặt dưới lòng bàn chân rồi đi tất vào để miếng hành không bị xê dịch). Trước khi đi tất có hành tây nhớ giữ cơ thể phải ấm áp).

Các bài thuốc trên đã được dùng nhiều và đều có hiệu quả.

Ngoài trị các chứng lạnh, sổ mũi, nghẹt mũi, sốt siêu vi, cảm gió, cảm sốt kèm hắt hơi... hành tây còn có khả năng rất tích cực để chống viêm mạnh mẽ, giảm triệu chứng ho, hen, giảm phù nề thanh quản, giảm xuất tiết dịch phế quản, thanh lọc cơ thể, tiêu diệt vi khuẩn và hỗ trợ đắc lực trong việc bảo vệ tim mạch, lọc máu, làm dịu cơn đau bụng, giảm viêm xoang, trị chứng đau cổ, viêm tai (khi bị viêm tai, bị ứ nước trong tai chỉ cần đặt một miếng hành tây vào lỗ tai sẽ dịu cơn đau trong vài phút).

Lưu ý phải hỏi bác sĩ Đông y trong từng trường hợp cụ thể để chữa bệnh hiệu quả nhất.

Quan trọng là nâng cao sức đề kháng bằng cách ăn uống đầy đủ dưỡng chất, bổ sung vitamin C bằng rau củ, hoa quả... Ảnh minh họa.

Nhưng quan trọng là mọi người có ý thức phòng cảm lạnh, cảm cúm (nhất là trẻ em) bằng cách nâng cao sức đề kháng, bổ sung đầy đủ dưỡng chất, vitamin C bằng các loại rau củ, hoa quả...

Không để trẻ bỏ bữa hay ăn quá nhiều đồ ăn vặt dẫn đến đầy bụng khó ăn bữa chính…

Dùng hành tây đỏ, tím hay trắng đều giàu canxi, magiê, kali, folate, mangan, vitamin C, K, B-6, nhưng cần sạch, không có hóa chất, thuốc trừ sâu.

- Nếu luộc hành tây chín nên ăn cả cái và uống nước luộc (vì vậy cần cho nước luộc vừa phải để không bị mất độ cay nồng có tác dụng giải cảm, ngừa cảm cúm hiệu quả).

- Hành tây trẻ không dễ ăn vì tinh dầu hành có vị cay, hăng nên dùng cho trẻ cần có mức độ kẻo quá cay trẻ không ăn/uống được (nên hỏi bác sĩ Đông y để dùng đúng liều lượng cho trẻ).

Ngọc Hà