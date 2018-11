Thông tin bất ngờ vụ bạn trai cùng phòng đưa cô gái đi cấp cứu rồi biến mất sau khi nạn nhân tử vong

Công an khám nghiệm 1 vụ án. Ảnh: P.B

Ngày 1/11, liên quan đến vụ "bạn trai cùng phòng đưa cô gái đi cấp cứu rồi biến mất sau khi nạn nhân tử vong" như đã thông tin, Công an TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đang tiến hành truy tìm Phan Thanh Sang (SN 1986, ngụ xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Qua điều tra, công an xác định Sang và chị N.T.T.T. (SN 1985, ngụ tỉnh Tiền Giang) có quan hệ tình cảm với nhau. Trước đó, chị T. đã có chồng và có 1 người con nhưng do sống không hợp nên đã chia tay chồng. Chị T. làm công nhân ở một công ty ở TP.Mỹ Tho.

Sau đó, Sang và chị T. gặp nhau nảy sinh tình cảm và sống như vợ chồng ở phòng trọ xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Sau khi chị T. tử vong thì Sang cũng biến mất cùng với xe máy của chị T. hiệu Sirius mang BKS: 63B4-58787 và một số tài sản khác.

Được biết, Sang là đối tượng truy nã của Công an tỉnh Tiền Giang về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Hiện công an đang khẩn trương truy tìm đối tượng Sang để phục vụ việc điều tra.

Trước đó, khoảng 6h ngày 27/10, cha mẹ của chị T. tới phòng trọ của chị ở xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang để tìm gặp. Vừa tới nơi, cha mẹ chị T. thấy chị được người bạn chung phòng là Sang đưa ra xe taxi để đi cấp cứu.

Cha mẹ chị T. có hỏi thì Sang nói là chị T. uống thuốc tự tử. Lo cho sự an nguy của con gái mình nên 2 người lên xe đưa chị T vào bệnh viện cấp cứu. Vừa tới bệnh viện, chị T. được đưa vào điều trị tích cực.

Bác sĩ có yêu cầu gia đình đưa chai thuốc mà chị T. đã uống thì người cha đi về nhà trọ tìm. Tuy nhiên, người cha tới phòng trọ thì cửa phòng khoá ngoài và Sang đã biến mất. Sự việc được trình báo công an. Chiều cùng ngày, chị T. tử vong ở bệnh viện.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai, điều tra làm rõ. Qua khám nghiệm tử thi, công an xác định nguyên nhân chị T. tử vong là do ngộ độc cấp chưa rõ nguyên nhân, suy tuần hoàn, suy hô hấp cấp (nghi do ngộ độc thuốc an thần hiệu Amitriptylin 25mg).

Hiện cơ quan điều tra chờ kết quả giám định vi thể, độc chất. Khám nghiệm hiện trường, Công an phát hiện có 2 lọ thuốc và chị T. đã uống khoảng 100 viên.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

