Thói quen làm tăng 10 lần nguy cơ mắc ung thư thực quản nhiều quý ông vẫn không từ bỏ

Ung thư thực quản là căn bệnh khá phổ biến ở cả hai giới, bệnh thường phát triển thầm lặng, ở giai đoạn đầu không có nhiều dấu hiệu rõ ràng dễ gây lầm tưởng với những bệnh lý thông thường khác. Chỉ đến khi bệnh tiến triển ở giai đoạn muộn hơn các triệu chứng mới rõ ràng nhận thấy như nghẹn, khó nuốt, đau rát cổ họng.......

Dưới đây là một số yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư thực quản

- Tuổi: ung thư thực quản thường gặp ở những bệnh nhân lớn tuổi, phần lớn các bệnh nhân mắc bệnh ở tuổi 50, 60.

- Lạm dụng rượu, bia và thuốc lá: nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng những người hút thuốc lá có nguy cơ mắc ung thư thực quản cao hơn khoảng 8 – 10 lần so với người bình thường. Thời gian hút càng lâu, nguy cơ mắc bệnh càng lớn. Nếu vừa hút thuốc lá, vừa uống rượu mạnh, sẽ càng có nguy cơ mắc ung thư thực quản cao hơn.

GS.TS Trần Văn Thuấn đặc biệt cảnh báo nguy cơ ở những người hút thuốc lá. "Các chất hoá học độc hại trong thuốc lá không chỉ làm tăng nguy cơ mắc ung thư thực quản lên 8-10 lần ở những người hút thuốc so với người thường, mà khói thuốc còn là tác nhân nguy hại gây ung thư phổi", GS Thuấn cảnh báo.

Theo đó, tại Việt Nam, tỷ lệ bệnh nhân ung thư phổi có hút thuốc lá là 96,8%. Số trường hợp tử vong do các bệnh không lây nhiễm chiếm 73% tổng số ca tử vong do bệnh tật và thương tích ở Việt Nam, mà một trong những nguyên nhân là do tỷ lệ sử dụng thuốc lá cao.

TS Kidong Park, Trưởng đại diện Tổ chức y tế thế giới tại Việt Nam cảnh báo, những người hút thuốc có nguy cơ mắc ung thư phổi cao gấp 22 lần trong đời, so với những người không hút thuốc.

Đáng nói, thuốc lá không chỉ gây hại trực tiếp cho người hút, mà những người không hút thuốc tiếp xúc với khói thuốc tại nhà hoặc tại nơi làm việc có nguy cơ mắc ung thư phổi cao hơn 30%. Trẻ em trong độ tuổi đi học là con của những người hút thuốc có nguy cơ cao mắc bệnh hen suyễn hoặc bệnh hen suyễn của họ trở nên trầm trọng hơn.

- Những người thừa cân, béo phì sẽ có nguy cơ mắc ung thư thực quản cao hơn.

- Người có bệnh lý về thực quản: loét thực quản kéo dài làm tăng nguy cơ bị ung thư thực quản. Tổ chức ở đáy thực quản có thể bị hoại tử nếu dịch vị dạ dày thường xuyên bị trào ngược lên thực quản hay gặp trong bệnh trào ngược dạ dày thực quản. Các tế bào ở thực quản thay đổi nhiều và bắt đầu trở nên giống các tế bào ở dạ dày, đây là một tổn thương tiền ung thư và có thể phát triển thành bệnh ung thư biểu mô tuyến của thực quản.

- Những người có chế độ dinh dưỡng chưa khoa học, lạm dụng chất béo, thiếu các vitamin A, B2, C; duy trì thói quen ăn uống nhiều thực phẩm có chứa chất nitrosamin...

- Bệnh nhân từng có tiền sử mắc các bệnh ung thư ở vùng đầu cổ

Theo dõi các yếu tố nguy cơ, kịp thời đến bệnh viện khám ngay khi có biểu hiện bất thường sẽ giúp việc phát hiện sớm bệnh, điều trị sớm sẽ mang lại nhiều cơ hội cho bệnh nhân ung thư.

Theo Dân trí