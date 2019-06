Thói quen khiến nhiều người xấu hổ nhưng nếu không biết, cẩn thận có thể bị ung thư

Hiểu Tuệ 24 tuổi, cô đang là sinh viên năm cuối của một trường đại học ở Chiết Giang, nếu mọi việc suôn sẻ, vào tháng 6 năm nay cô tốt nghiệp đại học, nhưng cách đây không lâu, cô được chẩn đoán mắc bệnh ung thư ruột kết, đồng thời dẫn đến tắc nghẽn đường ruột. Chỉ sau khi điều trị y tế khẩn cấp, cô mới giữ được mạng sống.

Hiểu Tuệ cho biết, sau lễ hội mùa xuân năm nay, cô luôn cảm thấy phần bụng đau nhói. Ban đầu cô còn nghĩ do mình ăn quá nhiều trong dịp Tết mới dẫn đến tình trạng tiêu hóa không tốt, gây đau dạ dày, và cô đã mua thuốc để uống. Tuy nhiên, cách đây gần 2 tháng, tình trạng đau bụng của Hiểu Tuệ ngày càng dữ dội hơn, thậm chí 2 ngày cô cũng không xì hơi, đi đại tiện, mặc dù uống thuốc cũng không có tác dụng, khi đau nghiêm trọng cả cơ thể co lại và đổ mồ hôi lạnh.

Sau đó, Hiểu Tuệ đã đến Khoa Hậu môn – Trực tràng của Bệnh viện số 1 Đại học Chiết Giang để phẫu thuật. Bác sĩ nói rằng, trong kết tràng có một khối u giống như súp lơ, xem xét đến khả năng là khối u kết tràng, khối u này đã gây tắc nghẽn hoàn toàn đường ruột. Sau vài ngày, Hiểu Tuệ được tiếp nhận phẫu thuật, đồng thời cắt bỏ khối u, cũng giải quyết được tình trạng tắc đường ruột. Trước mắt, Hiểu Tuệ đã được xuất viện.

Các bác sĩ nhắc nhở, người lớn nếu liên tiếp 2, 3 ngày không xì hơi, không đi đại tiện, và thường xuyên bị đau bụng, thường là triệu chứng của tắc đường ruột, nên cố gắng đến bệnh viện sớm để được chẩn đoán chính xác.

Bệnh ung thư ruột kết là gì?

Ung thư ruột kết hay còn gọi là ung thư trực tràng, đây là căn bệnh ung thư đứng hàng thứ ba sau ung thư dạ dày và ung thư đại tràng.

Bênh ung thư ruột kết, là một trong những loại u ác tính thường gặp, ở lứa tuổi từ 40-50 có khả năng mắc bệnh khá cao. Theo khảo sát, cả thế giới mỗi năm có khoảng 8000000 ca mắc bệnh mới, chiếm tới 10-15% các loại u ác tính. Nam giới có nguy cơ mắc cao hơn nữ giới, tỷ lệ là 2:1.

Ung thư ruột kết xuất phát từ các tế bào trong ruột già, do sự phát triển và phân chia một cách mất kiểm soát của các tế bào. Căn bệnh này có nguồn gốc từ những khối u nhỏ, lành tính xuất hiện tù các thành trong của ruột già. Nếu không nội soi và loại bỏ ngay, khối u lành có thể phát triển thành u ruột kết ác tính. Theo thời gian, các mô khỏe mạnh bên trong khối u sẽ bị xâm nhập, gây ra nhiều biến chứng.

Biểu hiện của ung thư ruột kết

Cũng giống như các bệnh ung thư khác, thường thì ở giai đoạn đầu bị bệnh rất khó có thể xác định và biết được mình mắc bệnh hay không. Tuy nhiên, khi mắc ung thư ruột kết, bệnh nhân thường có những biểu hiện sau:

- Đại, tiểu tiện bất thường (bị tiêu chảy hoặc táo bón)

- Người mắc ung thư ruột kết luôn có cảm giác chất thải vẫn còn trong ruột mình.

- Nghiêm trọng hơn, người bệnh bị đi tiểu ra máu đỏ hoặc sẫm lại

- Khi đi đại tiện, thấy phân bị ép nhỏ hơn bình thường

- Khi đánh rắm, cảm thấy đau. Bụng hay có cảm giác đầy hơi, sưng phù, khó chịu.

- Thường xuyên buồn nôn, ói mửa, ăn mất ngon miệng

- Sụt cân nhanh, không rõ nguyên nhân

- Bệnh nhân luôn trong trạng thái cảm thấy mệt mỏi, rã rời, chán nản, mất sức rất nhiều...

Và một biểu hiện khá quan trọng của bệnh ung thư ruột kết, đó là tình trạng co thắt dạ dày. Điều này xảy ra là do khối u có thể làm tắc ruột và chặn đường đi của các chất khí trong cơ thể, gây ra những cơn co thắt dạ dày.

Khi những cơn co thắt ấy kèm theo đau thì khả năng cao là khối u đã chọc vào thành ruột. Lúc đó có thể bạn đã gặp phải vấn đề rất nghiêm trọng. Vì vậy lời khuyên tốt nhất cho bạn là, nếu như gặp phải những biểu hiện trên thì nên thăm khám và điều trị nhanh chóng.

