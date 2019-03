Thêm một tác dụng mới không ngờ của cà phê

Các nhà nghiên cứu, thuộc Viện Y tế Quốc gia và Cơ quan Nghiên cứu về AIDS và viêm gan siêu vi của Pháp, qua một nghiên cứu kéo dài 5 năm, đã phát hiện ra rằng bệnh nhân viêm gan C không hút thuốc và uống ít nhất 3 tách cà phê một ngày, có khả năng chữa lành bệnh cao hơn so với những người uống ít cà phê và có hút thuốc, theo Health News.

Ảnh: Shutterstock

Bệnh nhân bị nhiễm cả HIV và viêm gan C có nguy cơ mắc bệnh gan giai đoạn cuối và nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và ung thư cao hơn.

Ngoài ra, nhiễm HIV đẩy nhanh quá trình tiến triển của viêm gan C mạn tính thành xơ hóa và phát triển xơ gan và bệnh gan giai đoạn cuối.

Do đó, đây là giai đoạn rất thú vị cho nghiên cứu về bệnh viêm gan C.

Họ đã nghiên cứu dữ liệu thu thập được từ 1.028 bệnh nhân đồng nhiễm HIV và viêm gan C. Họ thu thập cả dữ liệu y tế và lối sống theo thời gian thông qua các cuộc điều tra hằng năm.

Kết quả phát hiện ra uống từ 3 tách cà phê mỗi ngày tăng cơ hội sống sót của những người mắc HIV và viêm gan C tới 50%, theo Health News.

Ngoài ra, những người đã được chữa khỏi bệnh viêm gan C và uống hơn 3 tách cà phê mỗi ngày có cơ hội sống sót cao hơn khoảng 80%.

Hơn nữa, uống từ 3 tách cà phê mỗi ngày giảm 14% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân.

Các tác giả cho rằng có lẽ cà phê hỗ trợ trong việc giảm các enzyme sản sinh quá mức bởi lá gan bị bệnh và làm chậm sự phát triển của mô sẹo ở gan bị tổn thương. Điều này có lẽ là do các đặc tính của polyphenol có trong cà phê có thể bảo vệ gan và cũng làm giảm viêm, theo Health News.

Nghiên cứu này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiêu thụ cà phê và không hút thuốc trong việc cứu sống bệnh nhân nhiễm HIV và viêm gan C, tác giả nghiên cứu, Maria Patrizia Carrieri từ Đại học Aix Marseille, Brussilles (Pháp), nhấn mạnh.

HIV là một bệnh tự miễn dịch dẫn đến quá trình lão hóa nhanh hơn, thường gây ra bệnh tim và suy gan. Tại Mỹ, có ít nhất 1.107.700 người nhiễm HIV.

Ngoài ra, theo thống kê, khoảng 25% bệnh nhân HIV cũng bị viêm gan C, đây là một bệnh về gan do siêu vi C gây ra.

Mặc dù các phương pháp điều trị HIV và viêm gan C đã được cải thiện và viêm gan C có thể điều trị được trong hầu hết các trường hợp, nhưng vi rút vẫn khiến bệnh nhân có nguy cơ mắc các bệnh gan đe dọa đến tính mạng cao hơn, theo Health News.

Kết quả nghiên cứu cho thấy trong khi điều trị chủ yếu là viêm gan C, cần phải được hỗ trợ bằng cách thay đổi lối sống, nhằm cải thiện sức khỏe và khả năng sống sót ở bệnh nhân nhiễm HIV, dù họ có chữa lành viêm gan C hay không, Maria Patrizia Carrieri, tác giả chính của nghiên cứu, lưu ý.

Hiệp hội Nghiên cứu về Gan của Châu Âu cho biết cà phê giúp ngăn ngừa gan bị kháng insulin. Ngoài ra, cà phê có nhiều lợi ích sức khỏe khác.

Theo các nghiên cứu, cà phê có thể làm cho một người thông minh hơn, sống lâu hơn, giảm nguy cơ mắc các bệnh như bệnh tim mạch, tiểu đường loại 2, bệnh Parkinson, ung thư tử cung và gan, xơ gan và bệnh gout.

Trong cà phê, có chứa các chất dinh dưỡng như vitamin B2, magiê, kali và polyphenol, theo Health News.

Theo Thiên Lan

Thanh Niên