Thấy 5 dấu hiệu này trước khi tắm nên dừng ngay kẻo có thể mất mạng

Trời nóng thì phải tắm rửa khi ra mồ hôi, trời lạnh thì phải tắm rửa để làm sạch cơ thể. Tuy nhiên, việc tắm này không phải là tắm theo ý muốn, nếu tắm không đúng thời điểm sẽ có hại cho cơ thể, lâu dần cơ thể sẽ sinh bệnh. Nếu trước khi tắm, cơ thể bạn xuất hiện những dấu hiệu sau, tốt nhất nên dừng lại tránh gây nguy hiểm cho bản thân.

1. Khi huyết áp bị giảm

Nhiệt độ nước cao khi tắm sẽ làm giãn mạch máu trong cơ thể, do đó không nên tắm khi huyết áp thấp, nếu không sẽ dễ gây ra tình trạng không đủ máu cung cấp và ngất xỉu..

Ngoài ra, những người bị huyết áp thấp, mắc bệnh tim mạch cũng không thích hợp dùng nước nóng để ngâm chân, vì ngâm chân nước nóng có thể làm tăng khả năng mắc bệnh.

2. Không tắm nếu lên cơn sốt

Khi bị lên cơn sốt tốt nhất không nên đi tắm. Bởi vì bản thân nhiệt độ cơ thể của một người khi bị sốt là tương đối cao.

Ngoài ra, khi nhiệt độ cơ thể của một người tăng lên 38°C, lượng calo tiêu thụ của cơ thể có thể tăng 20%, cơ thể tương đối yếu, lúc này đi tắm rất dễ xảy ra tai nạn.

3. Không tắm khi đang say

Tất cả chúng ta đều đổ mồ hôi khi tắm, và nếu chúng ta tắm sau khi uống rượu, chất cồn trong máu sẽ hoạt động do nhiệt của cơ thể dẫn đến tăng nồng độ và nước nóng sẽ đẩy nhanh quá trình lưu thông máu của chúng ta dễ gây tụt huyết áp, tăng độ nhớt máu, có thể gây đau tim, đột quỵ,

Cũng vì nước nóng thúc đẩy lưu thông máu nên có thể đưa rượu đến khắp các bộ phận trên cơ thể, lúc này sẽ bị chóng mặt, bệnh nhân mắc bệnh còn kéo theo hậu quả nặng nề hơn, vì vậy không nên tắm sau khi uống rượu.

Ngoài ra, rượu ức chế chức năng gan và cản trở việc giải phóng glycogen. Khi đi tắm, lượng glucose tiêu thụ trong cơ thể tăng lên. Tắm khi vẫn đang say rượu, lượng đường trong máu không bổ sung kịp thời dễ bị hoa mắt, chóng mặt, suy nhược toàn thân, nặng hơn có thể hôn mê do hạ đường huyết.

Đặc biệt gội đầu khi đang say dễ gây ra các bất thường ở các chức năng của mạch máu não như chóng mặt, nôn mửa.

4. Không được tắm khi đang bị say nắng

Vừa đi ngoài nắng về và cảm thấy say nắng, bạn tốt nhất không nên đi tắm ngay vì dễ gây đột quỵ do thân nhiệt bị thay đổi đột ngột. Ngoài ra, tắm lúc say nắng cũng khiến các lỗ chân lông nở ra, nước lạnh dễ thấm vào người đột ngột gây chóng mặt, đau đầu....

Thay vào đó, bạn nên nghỉ ngơi cho đến khi khỏe lại hoặc ít nhất là 30 phút sau khi ở ngoài trời về để mồ hôi khô ráo và thân nhiệt ổn định hơn.

5. Không tắm nếu tự nhiên chóng mặt, tầm nhìn giảm

Tắm gội làm cho cơ thể cảm thấy thoải mái và được thả lỏng nhưng nếu bạn đi tắm vào lúc đang chóng mặt và tầm nhìn giảm sẽ rất nguy hiểm.

Chóng mặt, tầm nhìn giảm là 2 triệu chứng rất quen thuộc của tai biến mạch máu não (hay còn gọi là đột quỵ). Đây là bệnh lý tổn thương một phần não, xảy ra đột ngột do tắc nghẽn các mạch máu trên não, gây thiếu máu đến nuôi não.

Đột quỵ có thể khiến một người đang khỏe mạnh bỗng dưng gục xuống, hôn mê, liệt nửa người, thậm chí dẫn đến tử vong hoặc sống với các di chứng nặng nề.

Theo PNVN