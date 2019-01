Thai phụ suýt qua đời vì viêm ruột thừa nhưng tưởng chuyển dạ, cẩn thận khi đau bụng vùng này

Theo lời kể của thai phụ N.T.C.N (25 tuổi, ngụ Bình Dương), trong lúc đang mang thai đầu lòng được 30 tuần tuổi, bất ngờ chị bị đau bụng, nên chị đã đến một cơ sở y tế gần nhà để thăm khám và được chỉ định uống thuốc.

“Uống hết thuốc cơ sở này chỉ định nhưng vẫn không có dấu hiệu cải thiện, cơn đau ngày một nghiêm trọng, nghi ngờ sắp chuyển dạ nên tôi đã đến Bệnh viện tư nhân Bình Dương để khám. Tại đây, tôi hoảng hồn khi được BS bảo bị viêm ruột thừa, sắp vỡ”, bệnh nhân N. cho biết.

Biểu hiện lâm sàng đa số của viêm ruột thừa chính là những cơn đau bụng dữ dội ở vùng hố chậu phải. (Ảnh minh họa)

Tại bệnh viện, sau khi thực hiện cận lâm sàng, các BS xác định chị N. bị viêm ruột thừa với đường kính 7.5mm, sắp vỡ, vị trí quặt ngược sau manh tràng. “Trường hợp này vì thai đã lớn nên các bác sĩ sau hội chẩn đã thống nhất chỉ định cuộc mổ hở. Trường hợp nếu mổ nội soi sẽ nguy hiểm do phẫu trường hẹp dễ gây ảnh hương cơ quan lân cận, gây tổn thương tử cung, áp lực cao gây khó thở, và đặc biệt là dễ gây sinh non.”, Bác sĩ CK2 Cao Khả Anh – Quyền Phó giám đốc Chuyên môn của bệnh viện cho biết.

Sau hơn một giờ thực hiện, ca mổ đã thành công. Sức khỏe của thai phụ đã ổn định, tim thai khỏe. Hiện sức bệnh nhân đã được xuất viện về nhà.

Hiện sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định.

Theo các BS, viêm ruột thừa ở phụ nữ mang thai lớn (trên 30 tuần) có chuyển biến nhanh và nguy hiểm. Biểu hiện lâm sàng đa số của viêm ruột thừa chính là những cơn đau bụng dữ dội ở vùng hố chậu phải, nhưng cũng có thể đau vùng thượng vị (dễ nhầm đau dạ dày) hoặc đau quanh rốn (nhầm với rối loạn tiêu hóa) và những vị trí khác.

Cụ thể ở trường hợp thai phụ này viêm ruột thừa gây co và đau tử cung nên dễ nhầm lẫn sinh non hoặc chuyển dạ. Đồng thời tử cung to cũng đẩy ruột thừa ra khỏi vị trí bình thường sẽ gây khó khăn trong việc chẩn đoán và điều trị. Nếu để càng lâu, một số hệ quả nguy hiểm có thể dẫn đến cho sản phụ và thai nhi như nguy cơ dọa sinh non hoặc sinh non; nguy cơ xa hơn là viêm phúc mạc, choáng nhiễm trùng nhiễm độc dẫn đến tử vong.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo với các thai phụ trong giai đoạn cuối thai kỳ, khi có trường hợp đau bụng tương tự cần đến các cơ sở y tế uy tín để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, nhằm tránh các biến chứng khó lường cho mẹ và thai nhi.

Theo Khám phá