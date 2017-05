Tay chân bé có ngấn tưởng bụ bẫm, hóa ra bị vòng thắt

“Thấy chân phải con trai bốn tháng tuổi có ngấn tôi cứ tưởng bụ bẫm nên không quan tâm. Tuy nhiên người bạn đến chơi nói chân con tôi bị vòng thắt rất nguy hiểm nên tôi lật đật đưa đến BV Sài Gòn ITO (TP.HCM) điều trị”. Bà NTTH (30 tuổi, ở TP.HCM) nói khi đưa con đến bệnh viện tái khám, mới đây.

Ngón tay chân bị cụt, ngắn ngủn

“Chẳng những bị vòng thắt gần cổ chân, ngón cái và ngón út chân phải con tôi còn bị cụt. Ngoài ra, ba ngón chân còn lại dính chặt. Bác sĩ nói nguyên nhân là do vòng thắt gây ra” – bà H cho biết.

Gần cổ tay phải con bà M bị vòng thắt khiến các ngón ngắn ngủn. Ảnh: TRẦN NGỌC

Bà H cho biết thêm BS Nguyễn Xuân Anh, Trưởng khoa Vi phẫu tạo hình BV Sài Gòn ITO, là người trực tiếp khám cho con bà. “Sau khi khám, BS Xuân Anh nói phải nhanh chóng phẫu thuật vòng thắt để tránh hoại tử” – bà H nói.

Theo BS Xuân Anh, phẫu thuật vòng thắt phải hết sức cẩn thận và không để xảy ra sai sót. “Đầu tiên là lấy vòng thắt. Tiếp theo phải giải phóng những tổ chức mô xơ sợi dày bao quanh và siết chặt cấu trúc mạch máu thần kinh gân và cơ ở vị trí bị vòng thắt” – BS Xuân Anh cho biết thêm.

“Vòng thắt cổ chân phải con bà H đã được phẫu thuật và trở về trạng thái bình thường. Riêng những ngón chân bị dính do ảnh hưởng của vòng thắt sẽ được phẫu thuật sau” – BS Xuân Anh nói.

Chân phải con bà H bị vòng thắt nên mất ngón cái và út. Ảnh: XUÂN ANH

Sáng cùng ngày, bà TTM (30 tuổi, ở Long An) mang con gái năm tháng tuổi đến gặp BS Xuân Anh. Gần cổ tay phải của bé có ngấn nhưng sâu và có hình tròn. Chưa hết, năm ngón tay ngắn ngủn, không như những đứa trẻ khác. Sau khi thăm khám, BS Xuân Anh khẳng định con bà M bị vòng thắt gần cổ tay. “Các ngón tay bị teo là do thiếu máu nuôi dưỡng. Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng trên chính là vòng thắt ở gần cổ tay” – BS Xuân Anh giải thích.

Nhiều trẻ bị dị tật vòng thắt

“Thực tế cho thấy có nhiều trẻ bị dị tật vòng thắt. Tuy nhiên rất ít bệnh viện ở TP.HCM có thể điều trị dị tật nói trên” – BS Xuân Anh nói.

Theo BS Xuân Anh, cha mẹ cần phân biệt rõ tay, chân con có ngấn là do bụ bẫm hoặc do vòng thắt gây ra để sớm điều trị. “Tay, chân trẻ bụ bẫm có các vòng ngấn ở da rất nông và không giáp vòng. Trong khi vòng thắt rất sâu và thắt chặt hết chu vi của chân hoặc tay. Nếu không sớm phẫu thuật vòng thắt thì trẻ có nguy cơ teo chân, tay do thiếu máu nuôi dưỡng. Nặng hơn là hoại tử tay, chân” – BS Xuân Anh lưu ý.

​Chân phải con bà H trở lại bình thường sau khi phẫu thuật vòng thắt. Ảnh: Trần Ngọc

Theo Pháp luật TPHCM