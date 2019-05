Tăng chiều cao cho con theo cách siêu tốc, coi chừng rước bệnh

Đo chiều cao cho một ca đến khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: T.G

Tăng chiều cao sau vài tháng uống thuốc

Trên một trang thương mại điện tử, sản phẩm GH.C - được quảng cáo là sản phẩm tăng chiều cao được cho là có xuất xứ từ Nhật Bản, dành cho người 10-30 tuổi, nhưng lý tưởng nhất là từ 10-15 tuổi.

Sản phẩm được quảng cáo là bổ sung các hoạt chất kích thích hormone tăng trưởng tự nhiên trong cơ thể, không chỉ sử dụng rộng rãi ở Nhật mà còn tại nhiều nước khác. Theo đó, nếu sử dụng liều lượng mỗi ngày 3 viên trước khi đi ngủ, không cần ăn uống gì thêm khi uống thuốc, liệu trình sử dụng liên tục ba tháng, tùy từng thể trạng khác nhau có thể cao từ 3cm đến… 9cm.

Liên lạc với người bán, chúng tôi được lý giải về cơ chế của loại “thần dược” này: “Người thấp bé thường có nồng độ GH (growth hormone) trong máu thấp hơn bạn cùng trang lứa, do thùy trước tuyến yên sản xuất GH cung cấp không đủ cầu. Do đó, loại thuốc này các chất dinh dưỡng giúp bổ sung dưỡng chất để cải thiện, tăng cường nội tiết tố tăng trưởng, từ đó phát triển chiều cao”.

“Thành phần của sản phẩm gồm các α-GPC, là chất dinh dưỡng sinh học thiết yếu, axit amin, Bonpeppu, Purotetaito, canxi… Các thành phần này đều có tác dụng thúc đẩy tiết nội tiết tố tăng trưởng. Xong một liệu trình 3 tháng, có thể bổ sung 3 liệu trình liên tiếp”, người bán cho hay.

Thuốc tăng chiều cao hiện có nhiều loại được giới thiệu, giá từ khoảng hơn 400.000 đồng đến hơn 2 triệu/hộp, được cho là có xuất xứ từ Mỹ, Nhật Bản, Úc, Hàn Quốc… với các thành phần, hàm lượng khác nhau, từ đó áp dụng cho các độ tuổi khác nhau. Thậm chí, có loại giới thiệu xuất xứ từ Úc, được dùng cho trẻ từ 7 tuần tuổi tới 6 tuổi. Cũng có loại dùng được cho cả người từ 24 - 30 tuổi. Không ít loại quảng cáo có thể tăng từ 3-8cm sau khi uống một liệu trình 3 tháng.

Thực tế khám chữa bệnh, TS.BS Bùi Phương Thảo, Phó Trưởng khoa Nội tiết - Chuyển hóa - Di truyền (Bệnh viện Nhi Trung ương) cho biết đã gặp nhiều trẻ từng được sử dụng viên uống tăng chiều cao được cho là có xuất xứ Nhật Bản.

Vị chuyên gia về nội tiết này cho hay đã đích thân kiểm tra thành phần cấu tạo thuốc, tuy nhiên không tìm ra công dụng từ những thành phần đó.

“Tôi hỏi giáo sư chuyên về Nhi khoa ở Nhật Bản nhưng cũng hoàn toàn không biết và khẳng định tại các bệnh viện của Nhật không chỉ định loại thuốc này”, TS Bùi Phương Thảo thông tin.

Hormone tăng trưởng chỉ vào cơ thể duy nhất bằng đường tiêm

TS.BS Trần Bá Thoại (Hội Nội tiết Việt Nam) cho hay, từ sinh ra cho đến trưởng thành, chiều cao của con người tăng dần và tỷ lệ thuận với sự phát triển chiều dài của xương. Do đó, yếu tố nào ảnh hưởng lên sự phát triển xương chắc chắn sẽ tác động lên chiều cao.

Một xương thường phát triển theo hai phía dài ra và to hơn: ở hai đầu giúp xương tăng chiều dài và ở màng thân xương phát triển để tăng bề dày.

“Theo mô hình miêu tả về các yếu tố ảnh hưởng lên chiều cao, thuốc men chỉ xếp nằm trong 9% thiểu số. Hormone tăng trưởng là loại thuốc chính trong nhóm này”, TS Trần Bá Thoại cho hay. Theo đó, thuốc hGH (Human growth hormone) có cấu trúc và chức năng y hệt GH con người đã được tổng hợp. Thuốc hGH này được chỉ định sử dụng chính để điều trị các bệnh thiếu hormone tăng trưởng, đặc biệt là với trẻ em trong tuổi đang lớn bị lùn do thiếu Hormone tăng trưởng bẩm sinh, không phát triển chiều cao. “Ngoài các chỉ định để điều trị thiếu hụt GH bẩm sinh hay mắc phải, việc sử dụng hGH để điều trị các bệnh, hội chứng khác như Turner's, Prader-Willi, hội chứng “ruột ngắn”, chống lão hóa… đều là những thử nghiệm, chưa được phê chuẩn, chấp thuận”, TS Trần Bá Thoại thông tin.

Theo TS Bùi Phương Thảo, khi trẻ có biểu hiện thấp lùn so với bạn cùng tuổi, cùng giới, các chuyên gia y tế sẽ tiến hành làm các xét nghiệm để tìm nguyên nhân, trong đó có một số bệnh mạn tính như thiếu máu, tổn thương thận, tăng đường máu… Nếu loại trừ các nguyên nhân này, có một chẩn đoán có thể can thiệp và điều trị được, đó là tình trạng trẻ thiếu Hormone tăng trưởng (suy tuyến yên do thiếu Hormone tăng trưởng).

Còn theo TS Trần Bá Thoại, các “thuốc tăng chiều cao”, với thành phần là các muối khoáng, vi lượng như canxi, manhê, kẽm, Vitamin D, các Probiotics; được gia hương liệu chuối, vani, đường hóa học, thực chất chỉ là một loại thực phẩm chức năng.

“Với một số thuốc tăng chiều cao được “nổ” là có hormone GH, chắc chắn là trò lừa dối, phản khoa học. Hormone tăng trưởng có bản chất là Protein, bắt buộc phải cho vào cơ thể bằng đường tiêm, nếu uống chúng sẽ bị dịch tiêu hóa như Pepsin, Trypsin phân hủy, không còn tác dụng gì”, TS Trần Bá Thoại phân tích.

“Trẻ sẽ được tiêm bổ sung hormone hằng ngày vào buổi tối - Đây là phương pháp can thiệp, cải thiện chiều cao bất thường duy nhất được chứng minh có hiệu quả trên thế giới hiện nay”, TS Bùi Phương Thảo khẳng định và cảnh báo, người dân không nên sử dụng các loại sản phẩm tăng trưởng chiều cao vì hiện chưa có bằng chứng khoa học.

TS Bùi Phương Thảo ghi nhận, thực tế, nhiều trẻ có chiều cao bình thường vẫn được gia đình đưa tới các cơ sở y tế trong và ngoài nước để điều trị. Khi trẻ quay lại Bệnh viện Nhi Trung ương, bác sĩ nội tiết không chỉ định gì bởi khi trẻ có chiều cao bình thường thì đã tiết đủ hormone tăng trưởng, không cần phải bổ sung, can thiệp. Khi cơ thể đã đủ rồi, lại bổ sung sẽ khiến bị thừa Hormone, dẫn tới hàng loạt tác dụng ngoài ý muốn như tăng đường máu, đau đầu…

Theo BS Huỳnh Thị Vũ Quỳnh, giáo viên bộ môn Nhi, Đại học Y Dược TPHCM, đa phần sản phẩm tăng chiều cao đều chứa canxi, song cần phải biết chính xác là loại hợp chất canxi gì, liều dùng ra sao. "Nếu lạm dụng dẫn đến dư thừa canxi có thể gây sỏi thận, suy thận, vôi hóa mô mềm… cho người sử dụng", BS Vũ Quỳnh nói.

TS Bùi Phương Thảo, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết: “Nếu thấy con có chiều cao thấp so với những đứa trẻ cùng lớp, cùng tuổi, cùng giới tính… thì phụ huynh nên đưa con tới bệnh viện thăm khám, tìm nguyên nhân. Ngoài ra, nếu trẻ đột nhiên chậm lớn dù trước đó phát triển bình thường, cũng nên đi khám vì điều này là bất thường”.

Quỳnh An