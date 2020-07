Tại sao đắp chăn đi ngủ mà chúng ta cứ phải thò chân ra ngoài mới chịu được: Thắc mắc có vẻ "ngẩn ngơ" nhưng hóa ra đều có nguyên do cả

Có một sự thật là hầu hết chúng ta có thói quen đắp chăn khi ngủ vào ban đêm. Thế nhưng ít ai để ý một điều rằng du đắp chăn ngủ cả đêm nhưng rất nhiều người trong số chúng ta vẫn thò chân ra ngoài. Chúng ta vẫn cho rằng đắp chăn kín từ đầu đến chân có thể quá nóng, trong khi bỏ chăn ra lại quá lạnh, vì vậy mà đắp chăn nhưng thò chân ra là điều rất lý tưởng, chí ít cũng phải thò bàn chân ra mới chịu được. Và đây được cho là tư thế ngủ thoải mái nhất.

Chuyên gia giấc ngủ Terry Caralle, tác giả cuốn sách "Snoozby & the Great Big Bedtime Battle & Sleeping Your Way to the Top", cho rằng có một mối liên hệ lớn giữa giấc ngủ và nhiệt độ cơ thể.

Trên thực tế, cơ thể chúng ta giảm nhiệt độ một cách tự nhiên ngay trước khi chúng ta ngủ và đạt đến nhiệt độ thấp nhất khi chúng ta ở trong giai đoạn sâu nhất của giấc ngủ. Đó là lý do tại sao các nhà nghiên cứu về giấc ngủ khuyên bạn nên tắm nước ấm trước khi ngủ để sự giảm nhiệt độ diễn ra tự nhiên và thúc đẩy cơn buồn ngủ.

Điều đó có liên quan gì đến đôi chân của chúng ta? Câu trả lời là thực sự liên quan rất nhiều. Bàn chân đóng vai trò rất lớn trong việc điều chỉnh nhiệt độ cơ thể bởi vì không giống như các bộ phận khác của cơ thể, bàn chân có chứa arteriovenous anastomoses (liên kết giữa các động mạch và tĩnh mạch).

Liên kết này giãn ra ở nhiệt độ ấm áp, cho phép nhiều máu đến bề mặt da để làm mát nó. Thêm nữa, lòng bàn chân không có lông, giúp giữ cho chúng mát mẻ. Điều đó có nghĩa là đưa chân ra khỏi sự ấm áp của chiếc chăn sẽ giúp cơ thể tự làm mát trước khi ngủ, giúp chúng ta nhanh chóng rơi vào trạng thái ngủ yên.

Để ngủ, nhiệt độ cơ thể của chúng ta cần giảm từ 1 đến 2 độ. Đó là lý do tại sao chúng ta thường thức dậy khi nhiệt độ phòng quá nóng. Vì vậy, giữ cho bản thân mát mẻ vào ban đêm là điều rất quan trọng, và đưa chân ra khỏi chăn là đủ.

Theo Nhịp sống Việt