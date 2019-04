Suýt mất mạng vì chữa bệnh bằng mật cá trắm, chuyên gia cảnh báo những nguy hiểm chết người

Vừa qua, viện Y học biển Việt Nam vừa cấp cứu cho bệnh nhân V.Đ.N., 59 tuổi trong tình trạng ngộ độc, nôn ra dịch nâu, vàng, bụng chướng, đau hạ sườn phải do nuốt mật cá trắm sống.

Được biết, ông N. có nuốt mật cá trắm cùng một chén rượu mơ vào bụng. Khoảng 1 tiếng sau, ông N. bắt đầu có biểu hiện đau âm ỉ vùng bụng quanh rốn, nôn nhiều và đi đại tiện phân lỏng liên tục.

Sau đó, thấy tình trạng của ông N ngày càng nặng, đau bụng với tần suất dày hơn nên gia đình đã đưa đến bệnh viện để cấp cứu.

Nam bệnh nhân nguy kịch do nuốt phải mật cá trắm. Ảnh: VTC

Tại đây, qua khai thác tiền sử và làm các xét nghiệm, bệnh nhân bị chẩn đoán ngộ độc mật cá trắm. Kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy bệnh nhân có tình trạng suy tạng nặng nề do ngộ độc: men gan tăng rất cao (GOT: 6350U/l, GPT: 4740 U/L (gấp từ 150 đến > 200 lần giá trị bình thường).

Theo các bác sĩ, đây là ca ngộ độc mật cá trắm nặng, do bệnh đã bắt đầu hủy hoại tế bào gan, nên cần phải cấp cứu nhanh chóng nếu không muốn tính mạng người bệnh bị đe dọa.

Theo các chuyên gia, hàng năm, các bệnh viện vẫn nhận được các trường hợp cấp cứu do ngộ độc mật cá trắm. Có người nuốt nguyên cả mật, có người nuốt mật kèm một chén rượu, có người hòa mật với rượu uống. Dù uống cách nào cũng có thể dẫn đến ngộ độc chết người.

Không biết từ thời nào bà con ta vẫn truyền nhau một bài thuốc mà không thấy sách thuốc nào nói đến như: đau bụng, đau lưng uống mật cá trắm sẽ khỏi; hen suyễn, ho kinh niên uống mật cá trắm sẽ hết bệnh; người ốm yếu, suy nhược uống mật cá trắm sẽ khoẻ..., coi mật cá trắm là một “tiên dược” có thể chữa khỏi bách bệnh.

Ảnh minh họa

Theo khoa học, trong mật cá trắm có muối mật, bilirubin, cholesterol, các axit béo, muối khoáng và quan trọng nhất là nhóm steroit. Uống mật cá trắm là đã đưa vào cơ thể một lượng lớn steroit gây rối loạn chuyển hoá các bộ phận của cơ thể và gây độc, đặc biệt đối với thận và gan.

Có những trường hợp bị nhiễm độc mật cá trắm chết do suy thận cấp. Bệnh xảy ra nặng hay nhẹ tùy theo người uống khoẻ hay yếu, uống mật to hay nhỏ. Biểu hiện nhiều nhất là sau khi uống mật cá trắm 2 - 3 giờ, các triệu chứng ngộ độc bắt đầu xuất hiện. Nhẹ thì bị đau bụng, nôn, đại tiện lỏng, nhưng tiểu tiện vẫn bình thường. Trường hợp nặng, bệnh nhân đau bụng dữ dội, nôn thốc tháo và tiêu chảy rất nhiều. Tiếp theo đó là tiểu tiện ít, phù do suy thận cấp. Có những trường hợp rất nặng, bệnh nhân không có nước tiểu, phù to, khó thở, hôn mê và tử vong.

Theo các chuyên gia, nuốt mật cá trắm để chữa bệnh là bài thuốc truyền miệng nguy hiểm chết người. Chúng ta không nên dùng mật cá trắm để chữa bệnh, dù dùng bất cứ cách nào.

M.H (th)