Sự thật về việc sẩy thai vì bổ sung quá nhiều vitamin C

Cộng đồng mạng mới đây chia sẻ một trường hợp bà mẹ mang thai không may bị lưu thai. Theo chia sẻ, trong thời gian mang bầu vẫn theo dõi sát sao thai kỳ. Do đang mùa COVID – 19, chị lo lắng ăn uống thật tốt, bổ sung tăng cường miễn dịch cho mình bằng cách uống nước cam, nước chanh leo… ăn các thực phẩm giàu vitamin C.

Trong lần đi khám định kỳ gần nhất chị được bác sĩ chẩn đoán thai đã bị lưu. Chị nghĩ rằng do mình uống quá nhiều vitamin mới vậy và chia sẻ cho mọi người để biết.

Thực tế, việc bổ sung quá nhiều vitamin C có làm thai lưu không, chuyên gia sản khoa Lê Thị Kim Dung cho rằng đây là điều khó xảy ra. Chưa có tài liệu y học nào xác định việc dùng nhiều nước cam, chanh dây lại có hại cho thai làm thai lưu. Ngược lại chúng còn rất tốt cho các thai phụ và sự phát triển của thai nhi.

Vitamin C rất có lợi cho phụ nữ mang thai. Ảnh minh họa

Theo chuyên gia, hiện tượng thai lưu là biến chứng thường gặp, nhất là ở những tháng đầu do nhiều nguyên nhân gây ra. Khi thai còn nhỏ ở những giai đoạn đầu, thai lưu khó phát hiện. Người mẹ thường không nhận biết được vì không có triệu chứng bất thường, thậm chí có thai phụ vẫn ốm nghén. Khi thai lưu một thời gian, người mẹ có triệu chứng ra huyết, đau bụng vùng dưới rốn, bụng không lớn lên mới đi kiểm tra. Thường bác sĩ sẽ chẩn đoán qua siêu âm, lúc này không có hoạt động tim thai nữa. Qua thăm khám, bác sĩ sẽ thấy tử cung nhỏ dần không tương xứng với tuổi thai.

Các chuyên gia sản khoa cho rằng, nguyên nhân thai chết lưu có rất nhiều, đôi khi không tìm được nguyên nhân. Nguyên nhân thai chết lưu tăng cao ở những người lớn tuổi mang thai, chế độ dinh dưỡng kém, những người có bệnh lý sẵn như tiểu đường, tăng huyết áp hoặc dị dạng tử cung bẩm sinh, bị nhiễm trùng cấp tính khi mang thai, tiền sản giật… Ngoài ra, nguyên nhân do thai nhi như bất thường nhiễm sắc thể, dị tật bẩm sinh… Thai lưu không liên quan gì tới việc bổ sung, ăn uống nhiều thực phẩm giàu vitamin C.

Để đảm bảo an toàn cho mẹ và con, các chuyên gia khuyến cáo trong thời gian mang thai, sản phụ chú ý thăm khám sức khỏe định kỳ để sớm phát hiện những dấu hiệu nguy hiểm. 3 tháng đầu của thai kì là thời điểm rất quan trọng. Bất kỳ một tác nhân nào cũng dễ ảnh hưởng lên thai nhi dẫn đến các dị tật bào thai, thậm chí có thể gây thai chết lưu, sẩy thai…

Thai phụ cần chú ý đến các dấu hiệu bất thường như không còn cảm giác căng tức bầu ngực; Có thể sẽ ra một chút máu, dịch âm đạo màu hồng nhạt, màu nâu, màu nâu đậm; Đau lưng, đau bụng… để đi kiểm tra ngay.

Ngoài ra, dinh dưỡng đầy đủ vi chất đóng vai trò quan trọng tăng sức đề kháng cho mẹ, phát triển của thai nhi. Thai phụ cần bổ sung chất đạm và chất béo, các chất khoáng như sắt, canxi, Axit Folic, vitamin A, D… Vitamin C cũng rất cần để hỗ trợ sự tăng trưởng và phát triển khỏe mạnh của thai nhi. Việc thiếu vitamin C còn có nguy cơ sẩy thai cao hơn những phụ nữ khác.

Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ với hơn 2000 phụ nữ tham gia trong 4 năm về bổ sung vitamin C trước và trong thai kỳ. Kết quả cho thấy phụ nữ được bổ sung ít vitamin C có nguy cơ bị sẩy thai cao gấp hai lần. Việc thiếu vitamin C trong quý 2 thai kì cũng làm tăng 70% nguy cơ sẩy thai. Vitamin C giúp thai phụ hấp thụ tốt hơn chất sắt, tăng cường sự dẻo dai của màng ối và đóng vai trò không thể thiếu trong việc tổng hợp collagen, một loại protein cần thiết cho các mô.

Đối với phụ nữ, lượng tiêu thụ vitamin C là 65 – 75mg/ngày. Trong thời gian mang thai, mẹ bầu nên bổ sung khoảng 80 - 85mg/ngày và tăng lên khoảng 110 – 120mg/ ngày với những bà mẹ cho con bú. Việc bổ sung vitamin C thông qua các thực phẩm hàng ngày là tốt nhất. Trong các quả chín, rau như cam, bông cải xanh, dâu tây… có nhiều vitamin tốt cho bà bầu.

P.Thuận