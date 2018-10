Sự thật phía sau quyết định cắt bỏ ngực ngừa ung thư của nữ minh tinh đẹp bậc nhất Hollywood

Angelina Jolie - một trong những ngôi sao hàng đầu Hollywood, nổi tiếng với nhan sắc xinh đẹp đầy khí chất cùng lối diễn quyến rũ hàng triệu khán giả. Tuy nhiên, không ai nghĩ cô đã từng trải qua những gì khi đối diện với nguy cơ ung thư rất cao.

Chỉ khi tất cả mọi chuyện kết thúc, nữ diễn viên xinh đẹp và cũng là một bà 6 con đã chia sẻ một cách chân thực nhất về quá trình từ khi biết tin về nguy cơ mắc bệnh của mình cho tới việc cắt bỏ ngực - nét quyến rũ nhất của người phụ nữ.

Nguy cơ cao mắc ung thư vú và buồng trứng vì mang "gen lỗi"

Ung thư vú rất phổ biến ở nữ giới. Cho tới nay nguyên nhân gây ra bệnh vẫn chưa được lý giải rõ ràng. Nhưng các nhà khoa học biết rằng hầu hết các trường hợp mắc bệnh xảy ra khi một số tế bào vú bắt đầu phát triển bất thường và phân chia nhanh hơn so với các tế bào khỏe mạnh khác. Các tế bào trên tích tụ tạo thành một khối u có thể lây lan đến mô lân cận hoặc những bộ phận khác của cơ thể.

Còn những ca ung thư có liên quan đến đột biến gen và mang tính di truyền ước tính chỉ có khoảng 5 – 10% ca. Những yếu tố di truyền được xác định gồm gen 1 (BRCA1) và gen 2 (BRCA2) là tác nhân gây ung thư.

Angelina Jolie sinh ra trong gia đình có 3 người qua đời vì ung thư.

Nữ diễn viên đình đám Angelina Jolie đã rơi vào trường hợp hiếm hoi trên. Cô sinh ra trong một gia đình có tới 3 người đều đã mắc ung thư vú và ung thư buồng trứng. Cả bà ngoại, dì và mẹ của Jolie đều đã qua đời vì ung thư ở độ tuổi 45, 53 và 56.

Hơn nữa, chính bản thân cô cũng mang trong mình gen “bị lỗi”, BRCA1 sau một lần xét nghiệm máu. Điều này khiến Jolie có nguy cơ bị ung thư vú lên đến 87% và nguy cơ ung thư buồng trứng là 50%.

Quyết định khó khăn - cắt bỏ ngực vì các con

Đối với người phụ nữ, bộ ngực là một phần rất quan trọng với họ bởi nó giúp những người sinh ra với thiên chức làm mẹ có thể hoàn thành được trách nhiệm của mình.

Nhưng Angelia Jolie dường như sắp mất đi thiên chức ấy, dù vậy cô vẫn cố gắng trấn tĩnh bản thân vì chính các con: “Tôi tự nhủ với bản thân phải bình tĩnh, mạnh mẽ, rằng tôi không có lý do gì để nghĩ rằng mình sẽ không được sống để nhìn thấy các con lớn lên, và để gặp các cháu của mình” - Angelina Jolie chia sẻ trong bài viết My Medical choice do chính cô chắp bút đăng tải trên tạp chí New York Times

Hiểu được thực tế về sức khỏe cũng như những nguy cơ bản thân có thể gặp phải, Jolie đã quyết định làm một điều mà không phải ai cũng đủ can đảm. “Tôi đã quyết định phẫu thuật để phòng ngừa ung thư. Tôi bắt đầu với ngực, vì nguy cơ ung thư vú của tôi cao hơn so với nguy cơ ung thư buồng trứng.” Ngôi sao của bộ phim Maleficent (Tiên hắc ám) đình đám cho rằng đó là cách để giảm thiểu rủi ro tốt nhất.

Từ bỏ "thiên chức" của phụ nữ để tiếp tục làm một người mẹ

Ngày 2/2/2013, Angelina Jolie bắt đầu bước vào quá trình chuẩn bị tiến hành phẫu thuật ngực. Ban đầu, cô trải qua quá trình phẫu thuật được gọi là "cứu núm vú". Bác sĩ sẽ thực hiện tiểu phẫu loại bỏ mầm bệnh có thể tồn tại trong tuyến vú và mô vú, nằm sau nhũ hoa. Quá trình này gây ra nhiều đau đớn và để lại những vết thâm tím nhưng nó tăng cơ hội cứu núm vú.

Hai tuần sau, Jolie bước vào cuộc đại phẫu. Cô được cắt bỏ toàn bộ mô vú, tuyến vú sau đó đặt vào các mô thay thế tạm thời. Cuộc phẫu thuật kéo dài trong 8 tiếng, khi tỉnh dậy Jolie thấy mình như là một nhân vật trong phim khoa học với ống dẫn và dây rợ chằng chịt trên ngực. 9 tuần sau đó, Jolie tiếp tục trải qua quy trình tái tạo ngực bằng các mô cấy.

Với Angelina Jolie, quyết định cắt bỏ ngực thực sự là điều không dễ dàng nhưng cô hạnh phúc vì nó giúp cô có thể bên các con: “Tôi muốn viết điều này để nói với những phụ nữ khác rằng quyết định cắt bỏ vú là không dễ dàng. Nhưng nó là một trong những điều hạnh phúc nhất mà tôi đã thực hiện. Cơ hội phát triển ung thư vú của tôi đã giảm từ 87% xuống dưới 5%. Tôi có thể nói với các con tôi rằng chúng không cần phải lo sợ rằng tôi sẽ bị ung thư vú.”

Sau đó không lâu, Angelina Jolie lại tiếp tục phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng và ống dẫn trứng bởi theo lời khuyên của các bác sĩ cô nên phẫu thuật phòng ngừa trước khi ung thư khởi phát khoảng 10 năm. Vì mẹ của Jolie đã qua đời vì ung thư buồng trứng vào năm 49 tuổi và Jolie vào thời điểm biết bản thân có nguy cơ mắc căn bệnh giống mẹ là khi cô 39 tuổi.

Sau cuộc phẫu thuật, Jolie phải đối mặt với giai đoạn mãn kinh sớm. Vì vậy, cô không thể tiếp tục sinh con và phải trải qua một số thay đổi về thể chất. Nhưng trên hết, cô vẫn tràn đầy nghị lực và can đảm. “Tôi cảm thấy dễ chịu với bất kể điều gì sẽ đến, không phải bởi vì tôi mạnh mẽ, mà bởi đó là một phần của cuộc sống. Không có gì phải sợ hãi”, Angelina chia sẻ về cuộc phẫu thuật thứ hai.

Cuộc sống sau ca phẫu thuật ngực

Gần 1 năm sau phẫu thuật cắt bỏ ngực, ngôi sao Hollywood vẫn rạng rỡ và lộng lẫy như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Xuất hiện trên tạp chí Entertainment Weekly, Angelina Jolie đã thẳng thắn chia sẻ về cuộc sống sau khi cắt bỏ ngực:

"Tôi hạnh phúc khi mình đã làm điều đó. Tôi may mắn khi có được bác sĩ tốt, may mắn khi quá trình phục hồi suôn sẻ và có một dự án như Unbroken để tập trung, để tôi nỗ lực khỏe lại và có thể sớm trở lại với công việc" - Angelina Jolie nói về quyết định được cho là dũng cảm.

Nữ diễn viên xuất hiện rạng rỡ tại lễ trao giải Oscar 2014.

Và cả sau 2 lần phẫu thuật loại bỏ các rủi ro ung thư, Angelina Jolie đều viết tâm thư đăng tải trên New York Times là My Medical choice và Angelina Joilie Pitt: Diary of surgery để khích lệ những người phụ nữ khác.

“Tôi chọn không giữ bí mật câu chuyện của mình bởi vì có nhiều phụ nữ không biết rằng họ có thể sống dưới bóng tối của bệnh ung thư. Tôi hy vọng rằng họ cũng sẽ có thể thử nghiệm gen, và nếu họ có nguy cơ cao, họ cũng sẽ biết rằng có rất nhiều những lựa chọn.

Cuộc sống luôn đi kèm với nhiều thử thách. Những gì không thể làm bạn sợ là những việc bạn có thể hoàn toàn kiểm soát." - Jolie chia sẻ.

Hiệu ứng Angelina Jolie

Sau những chia sẻ chân thành của ngôi sao hàng đầu Hollywood về cách cô lựa chọn vượt qua nguy cơ ung thư vú đã tạo nên một “Hiệu ứng Anggelina”.

Các trung tâm y học trên thế giới đã ghi nhận sự gia tăng đột biến mối quan tâm đến các xét nghiệm phát hiện biến thể gen BRCA1 và những xét nghiệm phát hiện sớm ung thư vú khác. Ở một số thành phố tại Ba Lan, số phụ nữ tiến hành xét nghiệm chụp X-quang vú tăng 50% so với thời điểm trước sự kiện Angelina Jolie. Tại Vương quốc Anh, số chị em đăng ký xét nghiệm di truyền tăng gấp 2 lần và tăng gần 100% tại một số cơ sở y tế ở Toronto (Canada).

Cho dù không có thống kê đầy đủ về số lượng phụ nữ trên toàn thế giới đã thực hiện những xét nghiệm kể trên, song các bác sĩ nhận thấy, rõ ràng ngày càng nhiều chị em quan tâm đến phòng ngừa ung thư. Tương tự, thông tin mới nhất về Jolie phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng cũng ghi nhận làn sóng tăng đột biến con số đăng ký làm xét nghiệm tầm soát nguy cơ ung thư cơ quan này.

Angelian Jolie đã trở thành động lực để những người phụ nữ khác quan tâm tới việc phòng ngừa và phát hiện sớm ung thư.

Nhờ hiệu ứng Angelina Jolie, mọi người đã quan tâm nhiều hơn tới việc phòng ngừa ung thư trên phạm vi rộng lớn. Những bộc bạch riêng tư của siêu sao làm cho các phương tiện truyền thông toàn cầu quan tâm nhiều hơn đến vấn đề có thể phòng ngừa bạo bệnh bằng cách nào.

Đó là mục đích chính của Jolie nhằm giúp mọi người từ bỏ thái độ chờ đợi cái chết, thay vào đó chủ động phòng ngừa, chẩn đoán và điều trị sớm. Jolie không thuyết phục chị em phẫu thuật cắt bỏ vú hoặc buồng trứng khi tuổi còn trẻ hoặc chưa cần thiết. Cô chỉ mong muốn mọi người tìm kiếm thông tin, tham khảo ý kiến chuyên gia, tiến hành xét nghiệm. Chỉ bằng cách này chị em mới có thể đi đến quyết định phòng ngừa chính xác và hiệu quả.

Theo Khám phá