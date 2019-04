Sốc: Những người đàn ông ngực "khủng" hơn cả phụ nữ, mượn cả áo ngực của vợ để mặc

Bị vợ bỏ vì bộ ngực lớn trễ tới gần rốn

Được mệnh danh là người đàn ông có bộ ngực lớn nhất thế giới có lẽ không phải là điều gì vui vẻ với ông Guo Feng. Ông Guo Feng, 53 tuổi là một nông dân ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ông Guo Feng cho biết vì bộ ngực vĩ đại của ông mà người vợ Jia Ling đã không thể chịu nổi những lời gièm pha nên bỏ về nhà ngoại sống.

Ông Guo Feng nói: 'Khoảng mười năm trước, ngực của tôi bắt đầu to hơn nhưng tôi không nghĩ nhiều về điều đó, chỉ nghĩ bản thân đang tăng cân. Nhưng trong vài năm, nó đã lớn tới mức không thể ngờ."

Ngực của ông Guo Feng lớn đến mức trễ gần tới rốn.

Vì bộ ngực “khủng” hơn cả phụ nữ, ông Guo Feng không chỉ bị mất vợ mà công việc cũng khó khăn. “Tôi có 20 con bò trong trang trại, bán sữa và bơ ở chợ. Tuy nhiên việc vắt sữa hay xách xô với tôi khá khó khăn. Nếu một con bò bất ngờ chạy lạc đàn, tôi phải rất vất vả mới đuổi theo được vì bộ ngực cứ nảy lên.” Ngay cả con trai ông Guo Feng đi học cũng bị bạn bè trêu chọc là con kẻ lập dị.

Tình trạng của ông Guo Feng được gọi là gynecomastia, có thể ảnh hưởng đến nam giới ở mọi lứa tuổi và thường là do ăn quá nhiều hoặc mất cân bằng nội tiết tố. Các nguyên nhân hiếm gặp hơn bao gồm suy thận hoặc rối loạn di truyền.

Sau 10 năm chịu đựng bộ ngực lớn, ông Guo Feng đã dành tiền tiết kiệm để đi điều trị nhưng may mắn được một số bác sĩ tại một phòng khám chuyên khoa ở Bắc Kinh phẫu thuật miễn phí. Ca phẫu thụât kéo dài 6 tiếng và 2 bên ngực của ông Guo Feng tổng cộng nặng 5kg.

Ông Guo Feng đoàn tụ với vợ sau ca phẫu thuật.

Tuy nhiên, các bác sĩ vẫn đang bối rối về những gì khiến ngực của ông lớn đến mức như vậy. Bác sĩ Zhang Lilan tại Bệnh viện ngực Tế Nam ở Bắc Kinh, cho biết: "Trong 30 năm làm việc tại phòng khám ngực tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì giống như vậy. Chúng tôi tự hỏi liệu anh ta đã ăn bất kỳ chất độc hay chất gây ô nhiễm nào nhưng không tìm thấy gì sau khi thử máu. Gen di truyền của anh ta cũng bình thường. Nó không phải là ung thư.

"Nó dường như là mô mỡ. Điều tốt nhất chúng tôi có thể đề nghị là loại bỏ chúng và bảo anh ấy ăn ít thực phẩm béo trong tương lai và có chế độ ăn uống lành mạnh hơn.”

Sau khi phẫu thuật ngực thành công, vợ của ông Guo Feng cũng đã trở về bên chồng, cả gia đình lại được đoàn tụ như trước. Ông Guo Feng nói: "Tôi nghĩ bây giờ tôi là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới."

Ngực to tới mức phải mượn áo ngực của vợ

Năm 1994, Erik Holler đã phát hiện ra một khối u dưới núm vú trái. Các bác sĩ chẩn đoán đấy không phải là khối u của ung thư nên ban đầu anh Erik cũng không quan tâm lắm. Nhưng sau đó, ngực trái của anh Erik ngày càng lớn hơn, tiếp đến là ngực bên phải. Cuối cùng ngực của Erik đã lớn tới cup A, khiến anh bị mọi người trêu chọc là phải mượn áo ngực của vợ mặc.

Các bác sĩ đang khoanh vùng cần phẫu thuật cho anh Erik.

Điều này khiến anh Erik rất khó chịu và buổn rầu trước những lời nói chế nhạo. Không những thế bộ ngực này còn khiến cơ thể anh suy nhược...

Sau một thời gian chịu đựng bộ ngực, anh quyết định cắt bỏ nó. Ca phẫu thuật cắt bỏ ngực cho anh Erik được thực hiện bởi Tiến sĩ Aaron Rollins ở Beverly Hills, kéo dài khoảng ba giờ. Sau đó, Erik được theo dõi bằng một liệu pháp hormone để giảm sưng hơn nữa. Sau khi ca phẫu thuật kết thúc, cả anh và vợ đều cảm thấy rất hạnh phúc.

Thực tế trường hợp của hai người đàn ông trên đều là do mắc căn bệnh gynaecomastia hay còn gọi là bệnh nữ hóa vú hay bệnh vú to ở nam giới. Gynecomastia là sự phát triển của bộ ngực lớn bất thường ở nam giới. Đó là do sự phát triển quá mức của các mô vú, không phải mô mỡ dư thừa. Điều kiện này có thể xảy ra ở một hoặc cả hai vú và bắt đầu như một khối u nhỏ bên dưới núm vú, có thể mềm. Vú thường phình to không đều.

Gynecomastia trong tuổi dậy thì không phải là không phổ biến và thường biến mất trong khoảng thời gian vài tháng. Ở trẻ sơ sinh, phát triển vú có thể được kết hợp với dòng chảy sữa ( galactorrhea ). Tình trạng này thường kéo dài trong một vài tuần, nhưng trong trường hợp hiếm hoi có thể kéo dài cho đến khi trẻ được 2 tuổi.

Anh Erik sau khi phẫu thuật.

Các nguyên nhân phổ biến nhất của sự phát triển vú của nam giới, theo ABC, là béo phì, kích thích tố và tác dụng phụ của thuốc, nhưng gynaecomastia khác với việc tăng mô mỡ ở chỗ sự tăng trưởng là như nhau - và là vĩnh viễn - như ở ngực phụ nữ.

Triệu chứng của bệnh nữ hóa tuyến vú bao gồm:

- Ngực to hơn mức bình thường ở nam giới.

- Có các mô tấy cứng dưới núm vú, có thể cảm nhận được bằng tay.

- Ngực có thể hơi đau nhưng không nghiêm trọng.

Các bé trai từ 12 đến 16 tuổi và trẻ sơ sinh thường không cần điều trị do bệnh nữ hóa tuyến vú của bé sẽ tự khỏi khi lớn. Các phương pháp dùng để điều trị bệnh nữ hóa tuyến vú bao gồm:

- Chườm lạnh và sử dụng thuốc giảm đau nếu vú bị sưng tấy;

- Không sử dụng các chất kích thích;

- Ngưng sử dụng các chất dùng trong thể hình, cho bác sĩ biết các loại thuốc bổ sung chất dinh dưỡng mà bạn đang dùng.

Đối với các vấn đề về rối loạn hormone, thuốc đặc trị có thể giúp cân bằng và có thể giúp mô ngực trở lại kích thước bình thường. Tuy nhiên, nếu bạn vẫn không khỏi, bác sĩ sẽ đề nghị phẫu thuật thu gọn ngực để loại bỏ bớt mô dư thừa.

Theo Khám phá