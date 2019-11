Sau khi quan hệ thấy 7 dấu hiệu này ở "phần dưới", chị em khám gấp kẻo hối không kịp

"Vùng kín" của chị em là một bộ phận nhạy cảm và cũng rất dễ gặp vấn đề. Có lẽ không ít người từng rơi vào những tình huống đỏ mặt vì "vùng nhạy cảm" có biểu hiện lạ. Tuy nhiên bạn nên chú ý những dấu hiệu này bởi có thể đó là lời cảnh báo cơ thể đang thực sự có vấn đề.

Bác sĩ Michele Curtis, giáo sư sản khoa và phụ khoa tại Đại học Texas ở Houston nói: "Khi quan hệ tình dục, có một số phụ nữ sẽ thấy đau ở bộ phận sinh dục, hoặc phát ban, chảy máu và các dấu hiệu tiềm ẩn khác của vấn đề sức khỏe. Mặc dù bạn có thể cảm thấy xấu hổ khi thảo luận về các triệu chứng này nhưng hãy đến gặp bác sĩ ngay lập tức nếu điều đó xảy ra thường xuyên."

Có nhiều nguyên nhân khiến cho việc quan hệ tình dục của phụ nữ gặp vấn đề như do nhiễm trùng và rụng trứng, các bệnh mãn tính và thậm chí cả những bệnh nghiêm trọng. Dưới đây là 7 triệu chứng ở "vùng kín" chị em cần đi khám ngay nếu thấy nó xuất hiện sau khi quan hệ tình dục.

1. Dịch âm đạo bất thường

"Khi bạn rụng trứng vào giữa chu kỳ kinh nguyệt và cơ thể bạn có khả năng thụ thai cao nhất, âm đạo của bạn tiết ra chất lỏng hơi đục và cũng nhiều hơn so với những thời điểm khác trong tháng", bác sĩ Sandra Reed, người phát ngôn viên của Hội Sản phụ khoa Mỹ.

Một số dịch tiết âm đạo có thể là bình thường nhưng có một số loại là dấu hiệu đáng lo ngại. Ví dụ, nếu khí hư bị vón cục và màu trắng, giống như phô mai, vấn đề có thể là nhiễm trùng nấm men. Đây là kết quả của sự phát triển quá mức của một loại nấm gọi là candida, luôn có trong âm đạo.

Căng thẳng, bệnh tật, dùng thuốc như kháng sinh và steroid và các vấn đề sức khỏe như bệnh tiểu đường có thể gây ra sự phát triển quá mức của loại nấm này. Nhiễm trùng nấm men ảnh hưởng đến ¾ phụ nữ và bất cứ ai cũng đều gặp phải.

Dịch tiết âm đạo cũng có thể báo hiệu nhiễm trùng lây qua đường tình dục (STI), bao gồm cả bệnh lậu (chất lỏng màu vàng lục), nhiễm trichomonas (dịch tiết ra thường có bọt) hoặc Chlamydia (có thể gây ra dịch tiết quá mức, màu trong trắng).

2. Phát ban, ngứa

Nếu vùng sinh dục của bạn bị viêm và ngứa, bạn có thể bị viêm da âm hộ, đó là một phản ứng dị ứng với chất kích thích có thể là bất cứ thứ gì từ sữa tắm đến sợi đồ lót tổng hợp.

"Đôi khi phát ban xuất hiện sau khi quan hệ vì phụ nữ có thể bị dị ứng với bao cao su, chất bôi trơn,…", bác sĩ Curtis nói. "Họ thậm chí có thể bị dị ứng với nước tiểu, mồ hôi hoặc tinh trùng."

Tuy nhiên, phát ban cũng có thể báo hiệu nhiễm virus herpes (mụn rộp) thường bắt đầu bằng cảm giác ngứa ran và sau đó xuất hiện những vết mụn nhỏ màu đỏ hoặc mụn nước trắng.

Herpes ảnh hưởng đến 16% dân số nhưng 80% người mang mầm bệnh không nhận ra họ mắc bệnh vì không có dấu hiệu rõ ràng và các triệu chứng có thể khác nhau tùy theo từng người. Nếu bạn hoặc đối tác của bạn có các triệu chứng herpes, hãy tránh quan hệ và gặp bác sĩ ngay lập tức.

Điều quan trọng hơn là phụ nữ mang thai nếu bị mụn rộp sinh dục có thể lây bệnh sang cho trẻ ngay trong khi sinh.

3. Cảm giác nóng rát khi đi vệ sinh

Nếu bạn đi tiểu với tần suất đáng báo động và cực kỳ đau đớn sau khi quan hệ rất có thể bạn bị nhiễm trùng đường tiết niệu.

"Quan hệ thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng tiểu và có thể làm tăng cơn đau mà chúng gây ra", bác sĩ Curtis nói. "Tình dục cũng có thể di chuyển nhiễm trùng lên đến bàng quang của bạn, gây ra nhiễm trùng nghiêm trọng hơn gọi là viêm bàng quang."

Trong một số ít trường hợp, cảm giác nóng rát là dấu hiệu của chứng đau âm hộ, đau mãn tính ở âm hộ có thể do nhiễm trùng (như nấm men hoặc nấm candida lặp đi lặp lại), chấn thương (như phẫu thuật vùng chậu làm tổn thương dây thần kinh và khiến họ cảm thấy đau liên tục).

4. Co thắt cơ bắp âm đạo

Bộ phận sinh dục của bạn có thường xuyên co bóp chặt lại khi bạn cố gắng quan hệ tình dục. Nếu vậy bạn đã mắc chứng co thắt âm đạo ảnh hưởng đến 6% phụ nữ và gây ra sự co thắt không tự nguyện của các cơ thành âm đạo, làm cho việc quan hệ trở nên đau đớn.

Bác sĩ Reed cho biết nguyên nhân của những cơn co thắt và đau đớn như vậy chưa được xác định rõ và đôi khi không xác định được nguyên nhân.

Tuy nhiên, nguyên nhân phổ biến nhất là do tâm lý như chấn thương tình dục trong quá khứ hoặc lo lắng về việc quan hệ. Điều trị có thể bao gồm tư vấn, sử dụng máy giãn âm đạo và vật lý trị liệu để kiềm chế cơ bắp và ngăn không cho chúng co thắt khi quan hệ.

5. Mùi chua ở "vùng kín"

Nếu mùi "vùng kín" chuyển sang mùi tanh hoặc chua, đó là dấu hiệu nhận biết của bệnh nhiễm khuẩn âm đạo (BV), một chứng viêm do sự phát triển quá mức của vi khuẩn thường thấy trong âm đạo.

"Hút thuốc, thụt rửa thường xuyên và hoạt động tình dục thường xuyên đều có thể kích hoạt BV", bác sĩ Curtis nói.

Phụ nữ thường nhận thấy mùi của BV mạnh nhất ngay sau khi có kinh hoặc sau khi quan hệ. Trong một số ít trường hợp, mùi hôi có thể do tampon để lại trong âm đạo lâu hơn tám giờ. Ngoài việc gây mùi thì việc để tampon quá lâu trong vùng kín sẽ có thể gây ra hội chứng sốc độc, rất nguy hiểm.

6. Chảy máu "vùng kín"

Nguyên nhân gây ra đốm máu hoặc chảy máu nhẹ có thể bắt nguồn từ các yếu tố khác nhau tùy thuộc vào độ tuổi và sức khỏe của bạn. Mãn kinh hoặc mất cân bằng nội tiết tố có thể khiến tử cung của bạn bị đổ máu vào những thời điểm không mong muốn.

Chảy máu nhẹ cũng có thể xảy ra nếu bạn đang sử dụng nhãn hiệu thuốc tránh thai không phù hợp với cơ thể bạn; nó có thể làm cho niêm mạc tử cung của bạn bị bong ra trước giai đoạn khi bạn uống thuốc giả dược.

Nếu chảy máu chỉ xảy ra ngay sau khi quan hệ tình dục và không phải bất cứ lúc nào khác. Bác sĩ Curtis nói rằng nó có thể là một vấn đề với cổ tử cung của bạn: "Các tế bào ở đó có thể nhạy cảm hoặc bị viêm vì một số lý do, chẳng hạn như nhiễm trùng HPV hoặc thậm chí là sự khởi đầu của ung thư cổ tử cung."

Nguyên nhân khác của chảy máu âm đạo có thể bao gồm ung thư nội mạc tử cung, u xơ tử cung (tăng trưởng lành tính), bệnh viêm vùng chậu (nhiễm vi khuẩn lây lan sang đường sinh dục trên) hoặc thai ngoài tử cung. Nếu bạn đang mang thai, chảy máu có thể là dấu hiệu của sảy thai.

7. Đau khi quan hệ

Gần 22 % phụ nữ trải qua hội chứng đau khi quan hệ tại một số thời điểm trong cuộc sống của họ, theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới.

Nguyên nhân thường là do vấn đề vật lý như quan hệ thô bạo hoặc sai tư thế. Nếu cơn đau kéo dài, có thể có nhiều nguyên nhân: u nang buồng trứng, nhiễm trùng tử cung hoặc vòi trứng, mô sẹo do nhiễm trùng hoặc phẫu thuật cũ, lạc nội mạc tử cung hoặc u xơ tử cung. Nếu bạn gặp bất kỳ cơn đau kéo dài khi quan hệ tình dục, hãy nói chuyện với bác sĩ của bạn. "Hãy chú ý đến nơi đau," bác sĩ Curtis nói. "Lưu ý xem cơn đau rõ rệt hay ít, đau liên tục hay chỉ diễn ra một lúc, mô tả chi tiết với bác sĩ của bạn."

Theo Khám phá