Sau khi đánh cầu lông, người đàn ông đột nhiên ngất xỉu, tim ngừng đập, bác sĩ cảnh báo điều này

Tối ngày 21/7, anh Trương sống tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, sau khi đánh cầu lông với nhóm bạn, anh Trương đột nhiên ngất xỉu, ngừng hô hấp, tim ngừng đập. Thời điểm đó, nhân viên y tế tình cờ có mặt nên lập tức tiến hành cấp cứu cho bệnh nhân.

Bác sĩ Hoàng Mậu Hoành, bệnh viện Zhongshan Hospital Xiamen University cho biết: "Kiểm tra tình trạng của bệnh nhân phát hiện mất khả năng nhận thức, chân tay vô lực, không sờ thấy động mạch chủ và động mạch xuyên, hơi thở yếu, có dấu hiệu ngừng thở, được chẩn đoán ngừng tim đột ngột".

Bác sĩ Hoàng Mậu Hoành tiến hành hồi sức tim phổi nhưng tình trạng của người bệnh vẫn không cải thiện, sau đó, bác sĩ sử dụng máy khử rung tim tự động (AED) thì anh Trương may mắn có dấu hiệu phục hồi nhịp tim, thoát khỏi tình trạng nguy kịch và được đưa vào bệnh viện điều trị.

Bác sĩ Hoàng Mậu Hoành cảnh báo, vận động quá sức trong thời tiết nóng bức sẽ khiến cơ thể thất thoát mồ hôi và máu trở nên đông đặc. Những người có tiền sử mắc bệnh huyết áp cao, mỡ máu cao, đường huyết cao, hút thuốc, lao động trong thời gian dài nên cảnh giác nguy cơ ngừng tim đột ngột. Nếu bạn xuất hiện tình trạng tức ngực, đau ngực, không nên xem nhẹ mà cần gọi cấp cứu và đến bệnh viện kiểm tra.

Ngừng tim là gì?

Ngừng tim hay còn gọi là ngừng tuần hoàn, đây là tình trạng mất đột ngột các chức năng của tim, khiến tim bất ngờ ngừng đập do rối loạn hoạt động điện của tim. Khi tim ngừng đập sẽ dẫn đến mất tri giác và ngừng thở, mạch không bắt được, huyết áp không đo được.

Lúc này cần nỗ lực hồi sức cấp cứu ngay lập tức vì tim ngừng đập sẽ dẫn đến tử vong chỉ trong vòng vài phút. Tình trạng ngừng tim có thể xảy ra đột ngột ngay cả trên một quả tim hoàn toàn khỏe mạnh hoặc trong các tai nạn do điện giật, tai nạn do đuối nước, do sốc phản vệ, đa chấn thương... Bệnh có thể xảy ra ở cả trong viện và ngoại viện.

Các nguyên nhân gây ngừng tim thường gặp

Rung thất (còn gọi là rung tâm thất) là nguyên nhân phổ biến nhất gây ra biến chứng ngừng tim. Rung thất xảy ra khi dòng điện kích hoạt quá trình co cơ tim bình thường bị thay thế bởi các hoạt động điện hỗn loạn, điều này dẫn đến tim ngừng đập, tim không còn khả năng bơm máu đến não và các bộ phận quan trọng khác của cơ thể.

Cuối cùng, tổn thương não vĩnh viễn và tử vong là điều có thể xảy ra nếu lưu lượng máu đến não không được nhanh chóng phục hồi trong vòng năm phút.

Nhận biết bệnh nhân ngừng tim

- Bệnh nhân không thở hoặc thở không bình thường.

- Đánh giá ngừng tuần hoàn không được quá 10 giây.

- Bệnh nhân nhồi máu cơ tim có biến chứng rung thất sẽ bị mất tri giác.

