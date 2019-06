Sáng dậy đột nhiên thấy con mất răng, cha mẹ vội đưa con vào viện mới biết sự thật

Bé gái giấu tên đến từ Thổ Nhĩ Kỳ đã được bố mẹ đưa tới bệnh viện. Họ nhận thấy chiếc răng đã lung lay của con gái sau một đêm đột nhiên biến mất mà không hề tìm thấy dấu vết ở trên giường.

Sau khi tới viện và kiểm tra X-quang, phát hiện chiếc răng đã nằm trong đường dẫn khí đến phổi trái. Theo các bác sĩ, tỷ lệ tử vong khi một đứa trẻ hít phải vật lạ là khá cao nhưng cô bé này đã may mắn sống sót.

Việc hóc dị vật có thể đe dọa tính mạng vì nó cản trở oxy đến phổi. Điều này đặc biệt nguy hiểm ở trẻ nhỏ dưới ba tuổi, những người có khả năng hít phải một vật thể một cách tình cờ. Các bác sĩ tại Khoa Nhi, Đại học Necmettin Erbakan, cho biết hóc dị vật vẫn có thể xảy ra với trẻ trong độ tuổi đi học - như trong trường hợp này.

Ảnh X-quang ngực bé gái cho thấy chiếc răng ở trong cơ thể.

Các bác sĩ cũng khen ngợi sự cảnh giác cao độ của cha mẹ bé gái khi xảy ra sự việc dù cô bé không có triệu chứng rõ ràng. Bởi thông thường khi trẻ bị hóc dị vật sẽ bị ho, thở khò khè hoặc thở với âm thanh lạ nhưng cô bé gần như không có biểu hiện như vậy.

Chỉ tới khi được bác sĩ kiểm tra sơ bộ mới có thể nhận thấy phổi trái hoạt động không bình thường và tiến hành chụp X-quang ngực. Chiếc răng sau đó đã được lấy ra khỏi cơ thể bé gái.

Trong phần lớn các trường hợp, dị vật bị hít vào thường là thực phẩm như các loại hạt, đồ vật tròn, trơn nhẵn và nhỏ. Bác sĩ Busra Sultan Kibar cho biết: "Từ sự việc này cho thấy các bậc cha mẹ cần được đào tạo kiến thức về xử lý hóc dị vật. Việc đó sẽ góp phần ngăn ngừa các trường hợp tử vong ở trẻ em khi bị hóc dị vật."

Theo NHS cho biết việc trẻ nuốt răng sữa không phải hiếm gặp và gần như tất cả các vật thể đó có thể đi qua hệ thống tiêu hóa mà không gây ra bất kỳ tác hại nào.

Tuy nhiên, việc hít vào một vật thể có thể nguy hiểm vì nó có thể dẫn đến nghẹt thở hoặc mất ý thức. Nếu nó không được phát hiện, nó có thể dẫn đến áp xe phổi hoặc viêm phổi.

Theo Hội đồng An toàn Quốc gia, tại Hoa Kỳ, có khoảng 4.800 ca tử vong do hóc dị vật trong năm 2013, và tỷ lệ trẻ dưới 4 tuổi tử vong do hóc dị vật là 1/100.000.

Theo Khám phá