Ruột người đàn ông thủng lỗ chỗ như tổ ong vì mắc sai lầm lớn khi ăn hạt dẻ

Kết quả xét nghiệm máu và nước tiểu cho thấy không có vấn đề, bác sĩ nghi ngờ ruột của nam bệnh nhân là lý do nên đã tiến hành kiểm tra. Kết quả khiến các bác sĩ vô cùng kinh ngạc khi thấy có tới 10 lỗ thủng trong ruột non của bệnh nhân, lỗ nhỏ nhất có đường kính 2mm và lớn nhất là 3cm.

Sau khi nghe chẩn đoán của bác sĩ, người đàn ông thừa nhận gần đây do bị mất răng giả nên khi ăn hạt dẻ, ông đã không thể nhai và buộc phải nuốt chửng luôn. Từ đây, các bác sĩ nhận định tắc nghẽn ruột non chính là nguyên nhân gây ra triệu chứng của ông. Hạt dẻ do không được nhai kỹ nên đã tạo thành một khối rắn gọi là phytobezoar.

Phytobezoar là một loại sỏi hình thành trong hệ thống tiêu hóa do sự tích tụ của các hạt, vỏ hoặc sợi của các thực phẩm khó tiêu.

Các bác sĩ sau đó đã tiến hành phẫu thuật loại bỏ sỏi và vá lại từng lỗ thủng ruột cho bệnh nhân. Họ cũng cho biết đây là trường hợp đầu tiên họ gặp một bệnh nhân có nhiều lỗ thủng trong ruột do ăn hạt dẻ không đúng cách. Người đàn ông sau 4 tuần điều trị đã được xuất viện.

Bezoar là gì?

Bezoar là một loại sỏi tích tụ từ các vật chất khó tiêu trong hệ thống tiêu hóa của người hoặc động vật.

Các bộ phận của thực phẩm - chẳng hạn như vỏ, hạt của trái cây, rau hoặc các loại hạt - có thể tích tụ lại ở trong dạ dày những người có hệ thống tiêu hóa hoạt động kém. Chúng cũng có thể được hình thành từ tóc người, protein sữa hoặc thuốc.

Bezoar có thể gây tắc nghẽn trong dạ dày hoặc ruột, nguy hiểm hơn khi nó có thể đe dọa tính mạng.

Những người có nguy cơ có bezoar bao gồm những người đường tiêu hóa kém, nhai không kỹ, ăn quá nhiều chất xơ, bệnh nhân xơ nang hoặc những người mắc bệnh tâm thần. Các biến chứng từ bezoar có thể bao gồm loét, chảy máu, tắc ruột hoặc thủng ruột. Điều trị bằng cách loại bỏ bezoar bằng phẫu thuật, hoặc hòa tan nó.

Theo Khám phá