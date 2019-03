Rốn xuất hiện cục màu đỏ như thế này hóa ra là dấu hiệu cảnh báo bệnh ung thư đáng sợ

Rốn xuất hiện cục màu đỏ - Dấu hiệu ung thư buồng trứng ở cụ bà 73 tuổi

Bạn sẽ làm gì nếu phát hiện một chiếc bong bóng màu đỏ kỳ lạ mọc ở rốn? Nếu câu trả lời của bạn là tìm đến bác sĩ để thăm khám gấp thì bạn đã đúng! Tạp chí Y học New England tuần này đưa ra cảnh báo, nút rốn xuất hiện màu đỏ là dấu hiệu của bệnh ung thư cần được điều trị càng sớm càng tốt.

Cụ thể, Mary Joseph, cụ bà 73 tuổi (Tây Ban Nha) đến khoa cấp cứu trong tình trạng hạch rốn gây đau đớn, xuất hiện khoảng 4 tháng trước. Trước đó 2 ngày, máu bắt đầu rỉ ra từ cục đỏ dài khoảng 2 cm trên rốn của bà.

Khi tiến hành kiểm tra, các bác sĩ phát hiện thấy điều bất thường. Họ có thể cảm nhận thấy khối xương chậu, thậm chí sờ thấy được ở dưới bề mặt bụng và nhanh chóng đưa vào chụp CT. Quá trình quét cho thấy khối u ung thư 11- 11,5 x 9,5 cm và sinh thiết cho thấy bệnh nhân bị ung thư thanh dịch trong biểu mô ống dẫn trứng – loại ung thư buồng trứng nặng nhất, đáng sợ nhất.

Hạch rốn hóa ra là đầu mối cho thấy bệnh ung thư đang lan rộng bên trong cơ thể người phụ nữ này. Khối hạch đỏ của bà Mary Joseph ngày nay rất hiếm vì thường xảy ra khi bệnh ung thư phát triển ở giai đoạn mạnh nhất. Thêm vào đó, chỉ có 1-3% ung thư bụng hoặc vùng chậu thực sự lan đến vùng rốn và biểu hiện như loại nốt sần ở vị trí đầu tiên.

Khi những cục màu đỏ xuất hiện ở rốn, chúng thường liên quan đến ung thư đường tiêu hóa hoặc đường tiết niệu nhưng cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư phổi, tụy, túi mật, vú, thận, dương vật, tuyến tiền liệt và ung thư tinh hoàn. Trong khoảng 30% bệnh nhân phát triển nốt sần như bà Mary Joseph, các bác sĩ có thể xác định được nguồn gốc của bệnh ung thư. Bệnh nhân sau đó đã được phẫu thuật để cắt giảm khối u và hóa trị. Chẩn đoán mang tiên lượng xấu vì thường sẽ liên quan đến một số cơ quan khác trong cơ thể.

Ung thư buồng trứng cực khó chẩn đoán, hãy chú ý từ những dấu hiệu đầu tiên hiếm hoi

Theo BS sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung (Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp), ung thư buồng trứng là căn bệnh phụ khoa đáng sợ nhất vì thường không có dấu hiệu hoặc các triệu chứng rõ ràng cho đến tận giai đoạn phát triển muộn của bệnh.

Ung thư buồng trứng cực kỳ khó chẩn đoán sớm, đó là một lý do khiến nó trở nên nguy hiểm. Mặc dù vậy, chúng ta vẫn có thể nhận biết sớm qua một vài dấu hiệu đầu tiên hiếm hoi. Theo Health, các yếu tố nhắc nhỏ phụ nữ biết mình có nguy cơ bị ung thư buồng trứng bao gồm đau bụng, bụng to bất thường, mệt mỏi, đau đớn vùng bụng không lý do, táo bón…

Và tất nhiên, bất cứ sự va chạm, tăng trưởng hay vết bầm mới nào trên cơ thể như cục màu đỏ mọc trên rốn cũng là dấu hiệu đáng sợ hàng đầu mà cần bác sĩ thăm khám gấp. Thông thường, đây là những điều kiện vô hại và dễ điều trị như sẹo lồi nhưng vẫn tốt hơn hết nếu bạn đi thăm khám sớm để phát hiện và điều trị kịp thời.

BS Dung nhấn mạnh, ung thư tử cung, ung thư buồng trứng, âm hộ, âm đạo… thường gặp nhất ở độ tuổi sau mãn kinh, nhưng cũng có thể gặp ở chị em sau tuổi 30. Vì vậy, chị em không nên chủ quan trước bất kỳ dấu hiệu nào của các loại ung thư phụ khoa như: chảy máu âm đạo ngoài chu kỳ kinh nguyệt, đau khi quan hệ tình dục, tiết dịch âm đạo bất thường, đau chướng bụng, rối loạn tiêu hóa không rõ nguyên nhân...

Đặc biệt, đầy hơi, khó tiêu, cảm giác hơi sưng ở bụng, chán ăn, đau khi "quan hệ", luôn luôn mệt mỏi… là dấu hiệu sớm cảnh báo ung thư buồng trứng mà chị em cần nắm rõ. Sự bất thường trong những dấu hiệu này như lặp đi lặp lại liên tục, mức độ ngày càng mạnh hơn thì nhất định phải đi khám, thậm chí tiến hành làm sinh thiết sớm.

