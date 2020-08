Phụ nữ rất cần "tẩm bổ" bằng 9 món ăn vặt rẻ bèo này để tăng cường collagen, giúp xương khớp chắc khỏe, da dẻ mềm mịn hơn

Bên cạnh ăn uống, tắm gội thì chống lão hóa cũng là một công việc được chị em phụ nữ thực hiện mỗi ngày. Để đẩy lùi sự già nua, nhiều chị em không tiếc tiền tìm mua nhiều loại mỹ phẩm, kem dưỡng da, thực phẩm chức năng... tuy nhiên hiệu quả của những sản phẩm này thường không rõ ràng.

Thay vào đó, có một cách khác giúp phụ nữ chăm sóc cơ thể từ sâu bên trong đó là: Tăng cường collagen .

Theo chuyên gia dinh dưỡng Marisa Moore trả lời trên trang Goodhousekeeping: "Collagen là loại protein dồi dào nhất trong cơ thể. Nó có trong da, cơ, xương và các mô liên kết. Collagen đóng một vai trò quan trọng trong sức khỏe xương khớp, đồng thời duy trì làn da dẻo dai, mềm mại, căng bóng".

Tuy nhiên khi chúng ta già đi, lượng collagen sẽ bị sản xuất ít dần. Để đảm bảo cơ thể có đủ collagen để cung cấp cho tóc, da và móng tay khỏe mạnh, ngay từ hôm nay chị em nên tăng cường sử dụng 9 món ăn vặt ngon lành và dễ kiếm này:

1. Trái cây có múi: Cam, bưởi, chanh

Vitamin C đóng một vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất pro-collagen (tiền chất của collagen). Trong khi đó, các trái cây có múi, vị chua như cam, bưởi, chanh, quýt... lại là loại quả chứa lượng vitamin C dồi dào nhất. Một quả cam cỡ trung bình chứa khoảng 70mg vitamin C. Trong khi đó, lượng vitamin C được khuyến nghị hàng ngày cho một người phụ nữ trưởng thành là 75mg.

Một quả cam cỡ trung bình chứa khoảng 70mg vitamin C.

Ngoài ra, những loại quả này cũng giúp chống lại các gốc tự do và duy trì lớp da elastin. Vì thế, phụ nữ nên sử dụng trái cây có múi mỗi ngày để có một làn da đẹp.

2. Các loại đậu

Đậu, bao gồm đậu đen, đậu xanh, đậu đỏ, đậu nành, đậu gà... là những loại thực phẩm giàu protein, thường chứa các axit amin cần thiết cho quá trình tổng hợp collagen.

Trong đó, đậu gà đặc biệt hữu ích trong việc tổng hợp collagen vì chúng rất giàu kẽm và vitamin C. Đậu nành cũng chứa một chất gọi là genistein (chất này cũng hoạt động như một chất chống oxy hóa) và chất này có thể kích thích sản xuất collagen.

Các loại đậu thường chứa các axit amin cần thiết cho quá trình tổng hợp collagen.

3. Hạt điều

Nếu bạn đang tìm một loại đồ ăn vặt vừa tốt cho sức khỏe, có tác dụng giảm cân lại dồi dào collagen thì hãy nghĩ ngay đến hạt điều. Loại hạt nhỏ bé này có chứa nhiều kẽm và đồng, cả 2 chất này đều làm tăng khả năng sản sinh collagen của cơ thể.

Hạt điều chứa nhiều kẽm và đồng.

4. Gelatin

Gelatin là một chất rắn không màu, không vị, trong mờ, giòn, làm từ collagen lấy trong da lợn và xương gia súc. Nó thường được dùng làm chất làm đông trong thực phẩm, dược phẩm...

Theo chuyên gia dinh dưỡng Brooke Scheller: “Gelatin chính là một nguồn collagen dưới dạng bột. Bạn có thể tận dụng gelatin trong món ăn vặt của mình bằng cách bổ sung chúng vào sinh tố ít calo, đây sẽ là một cách tăng lượng collagen trong cơ thể hiệu quả".

5. Hạt óc chó

Hạt óc chó cũng được coi là một trong những loại đồ ăn vặt tốt cho sức khỏe. Chúng giàu protein, axit béo không bão hòa... cần thiết cho dinh dưỡng của cơ thể. Đặc biệt, những thành phần này cũng rất cần thiết cho quá trình chuyển hóa tế bào mô não và kích thích sản sinh collagen hiệu quả.

6. Quả việt quất

Nếu bỗng dưng thèm ăn trong ngày, bạn có thể tận dụng quả việt quất. Loại quả này giàu vitamin A, C, anthocyanin (một chất chống oxy hóa)... đem lại tác dụng chống lão hóa hiệu quả.

Đồng thời, các chất chống oxy hóa trong việt quất còn có tác dụng bảo vệ da khỏi bị tổn thương do ánh nắng mặt trời, căng thẳng và ô nhiễm, ngăn ngừa mất collagen.

Các chất chống oxy hóa trong việt quất có tác dụng bảo vệ da khỏi bị tổn thương.

7. Quả lựu

Lựu là loại quả chứa lượng vitamin C dồi dào và một loạt các chất chống oxy hóa mạnh. Nếu ăn lựu đều đặn mỗi ngày, phụ nữ có thể bảo vệ cơ thể thoát khỏi tổn thương từ gốc tự do và giảm mức độ viêm. Đặc biệt, nhờ có chứa một hợp chất gọi là Punicalagins, mà lựu có thể giúp duy trì collagen trong da, làm chậm các dấu hiệu lão hóa.

8. Nước ép rau bina

Một cốc nước ép rau bina mỗi ngày sẽ cung cấp cho bạn nhiều vitamin A, C... để làm sáng tông màu da, tăng cường độ ẩm và sản sinh collagen. Ngoài ra, rau bina cũng chứa một lượng chất chống oxy hóa tốt như Vitamin E, mangan giúp loại bỏ các gốc tự do.

Một cốc nước ép rau bina mỗi ngày sẽ cung cấp cho bạn nhiều vitamin A, C...

9. Sữa chua

Là một món ăn vặt ngon lành, chứa nhiều protein và axit amin thiết yếu như lysine, sữa chua có tác dụng thúc đẩy quá trình sản xuất collagen tự nhiên. Nhờ vậy, chị em không chỉ có thể bổ sung lượng collagen bị tổn thương mà còn có thể tăng cường khả năng sản sinh collagen của cơ thể.

Sữa chua có tác dụng thúc đẩy quá trình sản xuất collagen tự nhiên.

Theo PL&BĐ