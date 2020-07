Phụ nữ cứ có 4 vùng này càng "to" thì càng xinh đẹp và khỏe mạnh, chưa kể còn là tín hiệu ngầm báo sống thọ hơn hẳn bao người

Dù phụ nữ có tuổi thọ trung bình cao hơn nam giới nhưng lại là đối tượng dễ bị lão hóa nhất, đặc biệt là sau 30. Chính vì thế, chị em nào cũng cố gắng ăn uống điều độ và điều chỉnh thói quen sinh hoạt, nhằm níu kéo lại tuổi xuân lẫn sức khỏe để phòng chống bệnh tật.

Nhưng ít ai biết sức khỏe mỗi người đều biểu hiện rõ ra bên ngoài, chỉ cần nhìn qua cũng dễ dàng thấy. Theo chuyên trang y tế Healthline, chị em muốn biết mình có đang mạnh khỏe hay không thì hãy để ý ngay 4 nơi này, nếu có đủ cả thì xin chúc mừng:

1. "Vòng 3" lớn

Phần mông ắt hẳn là nơi quan trọng của người phụ nữ, bởi nó có nhiều ý nghĩa về mặt sinh sản lẫn ngoại hình. Theo các nhà khoa học ở Viện Y tế dự phòng Đan Mạch, mỡ ở mông có chứa adiponectin - một chất chống viêm tự nhiên vô cùng quý giá có thể bảo vệ mạch máu khỏi bị tổn thương.

Không chỉ làm tăng sự hấp dẫn cho phụ nữ, "vòng 3" lớn cũng là minh chứng cho thấy cơ thể đang rất khỏe mạnh là đằng khác.

Ngoài ra vòng 3 lớn cũng có lợi cho sự lưu thông máu của cơ thể, nhất là hệ thống tim mạch và mạch máu não. Đại học Oxford khẳng định rằng, vòng 3 phụ nữ càng lớn thì nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch và tiêu hóa cũng giảm xuống trông thấy. Chính vì vậy, chị em nào có vòng 3 lớn sẽ dễ dàng đạt được tuổi thọ và sức khỏe cao trông thấy đấy.

2. Thể lực cao, dung tích phổi to

Những cô gái thường trẻ lâu và khỏe mạnh thường có một thói quen chung, đó chính là thích tập thể dục thể thao. Nhờ siêng năng luyện tập, lúc nào họ cũng có sức chịu đựng cao và thể lực tốt vì phổi đã giãn nở ra rất nhiều. Nhờ vậy mà quá trình lão hóa cũng tác động chậm hơn so với người thường.

3. Lực tay còn rất khỏe

Lực tay càng khỏe, chị em càng ít bị lão hóa và sống thọ hơn.

Nhìn chung thì lực tay luôn đại diện cho sức mạnh và tình trạng thể chất của mỗi người, càng khỏe thì chị em sẽ dồi dào năng lượng và trẻ trung hơn. Còn ngược lại, các nghiên cứu cũng cho biết lực tay yếu tương đồng với thể trạng yếu, các cơ quan trong cơ thể hoạt động bất thường lẫn mật độ xương thấp.

4. Tai to

Theo quan điểm của dân gian, những người có đôi tai to thường rất may mắn và được nhiều phúc lành trong cuộc sống. Còn thực tế, tai là nơi có mối liên kết với ngũ tạng , nên tai càng to thì các cơ quan khác cũng hoạt động trơn tru hơn. Nhờ vậy mà khả năng sống khỏe sống thọ cũng tăng lên.



Y học Trung Quốc cũng tin rằng, phụ nữ có tai lớn thường có khí huyết tốt và hàm răng chắc khỏe. Thế nên nếu tai chị em hơi to chút xíu thì đừng buồn nhé, bởi không phải ai cũng được như vậy đâu đấy.

Theo Nhịp sống Việt