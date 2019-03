Do chủ quan, bệnh nhân T.T.O.C (ngụ Quận 9, TP.HCM) không điều trị triệu chứng đau bụng mặc dù bụng ngày càng to vượt mặt. Mới đây, trong lúc đang làm việc, bệnh nhân bất ngờ ngất xỉu và được đưa vào BV Quận 2 (TPHCM) cấp cứu.

Theo các bác sĩ, bệnh nhân C. nhập viện trong tình trạng bụng phình to như sắp sinh. Kết quả chụp MRI, thử máu cho thấy bệnh nhân C. có một khối u to ở tử cung, kích thước 50x30x20 cm, vị trí sau phúc mạc.

“Sau phúc mạc là vị trí khó mổ, nhiều nguy cơ xảy ra. Tuy nhiên do khối u quá lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và chất lượng sống của bệnh nhân. Do đó, các bác sĩ đã đi đến quyết định mổ lấy khối u của bệnh nhân ra ngoài.”, BS CK II Hà Quốc Đạt, Cố vấn khoa Sản, BV Quận 2 cho biết.

Kết quả phẫu thuật cho thấy trong tử cung bệnh nhân có tổng cộng 5 khối u, 2 khối u riêng biệt và 3 khối u dính nhau, nặng tổng cộng khoảng 8 kg.

Hình ảnh bụng phình to vượt mặt của bệnh nhân C dù người này không hề mang thai.

“Cái khó của ca phẫu thuật này là khối u quá lớn, ở vị trí khó, nếu không cẩn thận rất dễ làm tổn thương tới niệu quản, gây ảnh hưởng đến cơ quan tiêu hóa, bài tiết của bệnh nhân. Hiện sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định và đã có thể xuất viện.”, BS Đạt thông tin.

Theo các chuyên gia, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng u xơ tử cung. Nhưng bệnh hoàn toàn có thể phát hiện kịp thời nếu bệnh nhân được xét nghiệm, thăm khám phụ khoa định kỳ.

U xơ tử cung là hiện tượng có mụn mọc bất thường ở trong hoặc trên tử cung của phụ nữ. Những khối u này có thể gây đau bụng dữ dội khi đã phát triển. Trong một vài trường hợp, nó không có dấu hiệu rõ ràng. U xơ tử cung đa phần xuất hiện ở phụ nữ trên 50 tuổi. Thông thường là khối u lành nhưng lại có những tác hại khó lường nếu không được chữa trị kịp thời.

Dấu hiệu của u xơ tử cung:

Triệu chứng của u xơ tử cung phụ thuộc vào vị trí và kích thước của khối u:

- Chảy máu nhiều, nặng ở giai đoạn giữa hoặc trong chu kì kinh nguyệt, có cục máu đông xuất hiện

- Đau ở xương chậu hoặc phần hông

- Hay bị chuột rút khi có kinh nguyệt

- Đi tiểu nhiều

- Đau khi giao hợp

- Thời gian có kinh kéo dài hơn bình thường

- Đầy bụng dưới, gây khó chịu

- Chướng bụng

Nếu khối u nhỏ, hoặc bạn đang trải qua thời kì mãn kinh, có thể sẽ không có triệu chứng nào.

