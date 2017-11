Những thực phẩm ăn vào buổi sáng là mỡ bụng giảm ầm ầm

Ức gà. Thịt gà nói chung và ức gà nói riêng là món ăn của nhiều người tập thể hình, người mẫu.. Cách truyền thống là luộc để ăn, nhưng đôi khi khiến bạn nhàm chán. Vì vậy, hãy làm món ăn trở nên hấp dẫn hơn nhưng chế biến lại vô cùng dễ dàng, đó là dùng một chiếc nồi hầm. Bạn chỉ cần cho vào khoảng 4 chiếc ức gà hoặc nhiều hơn nếu muốn, nêm chút gia vị và hạt tiêu, sau đó ninh trong khoảng 2,5-3 giờ. Bạn sẽ không cần phải tẩm ướp trước hoặc chế biến cầu kỳ, bởi gà hầm sẽ tiết ra nước thịt thơm ngon mà bổ dưỡng.

Sữa chua cung cấp protein, canxi, sắt và axit lactic. Ăn sữa chua hoặc kết hợp với trái cây sẽ thúc đẩy quá trình tiêu hóa, đốt cháy mỡ thừa đồng thời nuôi dưỡng làn da trắng mịn, cung cấp độ ẩm cần thiết…

Cà phê xanh. Các hạt cà phê xanh có chứa axit chlorogenic làm giảm sự hấp thu đường trong đường tiêu hóa, do đó đốt cháy chất béo tích tụ lâu ngày. Hơn nữa, axit này kích thích hoạt động trao đổi chất của gan, làm cho nó đốt cháy nhiều chất béo hơn. Bạn có thể uống một tách cà phê xanh vào buổi sáng khi bụng đói và bạn sẽ sớm nhận thấy những thay đổi tích cực đối ở vòng 2 của mình.

Trứng gà. Ăn sáng ăn 1- 2 quả trứng có thể giúp bạn có cảm giác no bụng trong vòng 24 giờ, hiệu quả của nó cao hơn so với các món bánh với cùng số lượng; Không chỉ có thế, lượng calo của trứng gà cũng ít hơn tới 330kcal so với các món bánh nên bạn không phải lo lắng quá tới chuyện tăng cân. Bên cạnh đó, lượng cholesterol trong trứng rất có lợi giúp duy trì sức khỏe cơ thể mà không ảnh hưởng đến hệ tim mạch.

Trái cây chứa nhiều vitamin, chất xơ, chất chống oxy hóa lại ít đường và calo nên việc ăn trái cây vào buổi sáng sẽ giúp giảm cân, mỡ bụng. Mỗi sáng hãy ăn 1 quả táo hoặc 1 quả chuối thay cho bánh mì, cơm, phở… để vóc dáng được cải thiện. Ngoài ra, để có được kết quả tốt nhất, ăn ít nhất 3 quả táo mỗi ngày.

Bột yến mạch. Theo một nghiên cứu khoa học thì những người ăn bột yến mạch vào buổi sáng sẽ cảm thấy no hơn và giảm cảm giác thèm ăn từ đó sẽ kiểm soát được năng lượng nạp vào cơ thể.

Uống nhiều nước. Chắc hẳn không có ai là không biết tác dụng của nước. Nó không chỉ tốt cho tất cả các bộ phận trong cơ thể hoạt động tốt hơn mà còn giúp da dẻ bạn căng mịn, hồng hào mà còn có lợi trong việc đốt mỡ. Một nghiên cứu của đại học Utah cho thấy những người uống từ 8-12 cốc nước/ngày đốt nhiều mỡ thừa hơn những người chỉ uống khoảng 4 cốc.

Quả óc chó và hạnh nhân. Trong hạnh nhân và óc chó đều có hàm lượng omega-3 và protein cao, chứa một lượng lớn chất chống oxy hóa,. Hơn nữa, hạnh nhân và óc chó giúp bạn kiểm soát đường và kích hoạt sự trao đổi chất, tăng cảm giác no của người khỏe mạnh, giúp kiểm soát cân nặng. Vì vậy, bạn hãy thêm một số hạt này vào salad của bạn hoặc ăn bất cứ khi nào bạn cảm thấy đói trong ngày.

Châu Anh (th)