Những tác dụng phụ cần phải biết để tránh khi ăn rau dền

Rau dền có chất dinh dưỡng khá nhiều như chứa các loại protit, lipit, gluxit, nhiều vitamin và chất khoáng. Hàm lượng chất sắt, canxi cao nhất trong các loại rau tươi. Tuy nhiên, rau dền có nhiều tác dụng phụ, nếu dùng không đúng sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.

Những người có dấu hiệu sau đây nên hạn chế món rau dền

- Người có cơ thể tính hàn, phụ nữ có thai hư hàn: Theo các chuyên gia, rau dền có tính mát, không thích hợp dùng cho người tiêu lỏng và tiêu chảy mạn tính, phụ nữ có thai hư hàn.

- Người bị viêm khớp dạng thấp, bệnh gút hay bệnh sạn thận: Rau dền chứa nhiều acid oxalic ảnh hưởng nhiều trên sự ức chế hấp thu canxi và kẽm. Đồng thời dễ hình thành các sỏi oxalate nên cần tránh cho các bệnh nhân đang bị viêm khớp dạng thấp, bệnh gút hay bệnh sạn thận.

- Không ăn cùng thịt ba ba: Đặc biệt, không nên ăn thịt ba ba cùng với rau dền vì theo Đông y, việc 2 thứ này kết hợp với nhau có thể gây độc. Gặp trường hợp này, cần uống nước rau muống giã hoặc ăn rau muống sống để giải độc.

- Không hâm lại nhiều lần: Rau dền nấu chín không nên hâm đi hâm lại nhiều lần vì nitrat có trong lá sẽ bị chuyển đổi thành nitrit là chất nguy cơ gây ung thư và không tốt cho trẻ nhỏ.

Một số công dụng của rau dền với sức khỏe

Giảm cholesterol: Rau dền có khả năng làm giảm cholesterol. Ngoài ra, tocotrienols, một loại vitamin E, trong rau dền cũng giúp làm giảm cholesterol xấu và ngăn ngừa bệnh tim mạch vành.

Ngăn chặn huyết áp cao: Theo The Health Site, rau dền chứa nhiều kali và magiê, giúp duy trì sự cân bằng điện giải trong cơ thể. Do có, rau dền giúp cơ thể kiểm soát và phòng ngừa cao huyết áp, đột quỵ.

Ngăn ngừa ung thư: Đặc tính chống ung thư là do các hợp chất chống oxy hóa như vitamin E, C, sắt, magiê, phốt pho hay lysine có trong rau dền. Chúng giúp chống lại các gốc tự do có hại và ngăn chặn sự hình thành của các tế bào ác tính gây ra ung thư.

Tốt cho bệnh nhân tiểu đường: Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, ăn rau dền thường xuyên giúp ổn định đường huyết, rất tốt cho bệnh nhân tiểu đường loại 2.

Cải thiện hệ tiêu hóa: Hàm lượng chất xơ cao trong rau dền có thể cải thiện hệ tiêu hóa và làm giảm táo bón, hỗ trợ điều trị tiêu chảy, xuất huyết và mất nước.

Tốt cho người thiếu máu: Hàm lượng sắt lớn trong rau dền giúp gia tăng lượng hemoglobin và tế bào hồng cầu. Bởi vậy, loại rau này rất có lợi cho bệnh nhân thiếu máu.

Ngăn ngừa các vấn đề răng miệng: Rau dền là một phương thuốc hữu hiệu làm giảm các biến chứng răng miệng như đau, sưng lợi, viêm họng hay viêm loét miệng.

Lưu ý: Rau dền tốt nhất khi hái hoặc mua về, nên ngâm trong nước sạch 20-30 phút, sau đó nấu chín kỹ rồi mới ăn để loại bỏ bớt những độc tố có hại trong rau.

Muốn thật an toàn chúng ta vẫn nên đun nấu chín, không ăn rau sống để tránh ngộ độc. Khi có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm đau bụng, đi ngoài chóng mặt, buồn nôn… nên đến cơ sở y tế gần nhất.

