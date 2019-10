Những sai lầm khi dùng nước đun sôi để nguội biến nó từ tốt trở thành “ổ bệnh”

Nước đun sôi để nguội vẫn là nguồn nước an toàn và tốt nhất

Thừa hưởng thói quen từ khi còn sống chung với ba mẹ nên cho đến lúc lập gia đình, chị Mai Thị Kim Vân (47 tuổi, ngụ Bến Tre) vẫn giữ thói quen cũ là đun sôi nước để nguội mới dùng.

"Lúc trước thì không có nước máy như bây giờ, nhà tôi toàn trữ nước mưa sau đó nấu nước sôi rồi để nguội mới uống. Sau này khi lắp đặt hệ thống nước máy, chúng tôi vẫn tiếp tục nấu sôi nước, đổ vào bình to, loại 21 lít rồi dùng dần. Mỗi ngày tôi đều nấu nước rồi đổ vào thùng, đảm bảo bình vơi là lại đầy tiếp. Dù là nước máy có xử lí hay nước mưa thì tôi thấy vẫn không an toàn nếu dùng trực tiếp, nhìn nước trong vậy thôi chứ làm sao biết trong nước có chất gì. Nấu sôi vẫn là phương pháp an toàn nhất", chị Vân nói.

Dù đang sinh sống ở TP.HCM, đời sống hiện đại và có phần tiện nghi hơn ở nhiều vùng miền khác nhưng gia đình anh Nguyễn Tiến Châu (27 tuổi, ngụ quận Tân Phú) vẫn chỉ dùng nước đun sôi để nguội. Anh cho biết thông thường khi xả từ vòi, nước máy sẽ được lọc qua bình lọc nước. Loại nước sau khi lọc này sẽ được trữ để dùng cho việc nấu ăn thông thường.

"Riêng đối với nước uống, do tôi không an tâm đối với các loại nước đóng thùng sẵn trên thị trường nên chỉ uống nước đã đun sôi. Thường mỗi ngày tôi đun khoảng 5-6 lít nước, ưu tiên uống nước mới mỗi ngày, không trữ nước quá lâu vì không tốt cho sức khoẻ".

Uống nước đun sôi để nguội là biện pháp vệ sinh tốt cho sức khỏe nhưng nếu làm sai cách là đang nạp vi khuẩn vào người. (Ảnh minh họa)

Đánh giá về thói quen dùng nước đun sôi để nguội của nhiều gia đình, bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, Khoa Sức khỏe Môi trường & Sức khỏe Trường học, Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM cho rằng đây là thói quen tốt đối với sức khoẻ. Tuy nhiên, người dân cần nấu nước và dùng nước đun sôi đúng cách.

"Bản chất của việc đun sôi nước là dùng nhiệt để tiêu diệt hoàn toàn vi sinh vật, kí sinh trùng gây ô nhiễm trong nguồn nước. Nước đun sôi để nguội vẫn là nguồn nước an toàn và tốt nhất vì khi đun sôi nước vẫn giữ nguyên thành phần hóa lý ban đầu của nước, tiêu diệt được các vi sinh có trong nước.

Nước để nguội lâu ngày sẽ dễ bị tái nhiễm: bụi, vi sinh vật… môi trường không khí xung quanh. (Ảnh minh họa)

Dùng nước đun sôi để nguội thế nào cho đúng?

Loại nước được cho là vừa tốt vừa tiện lợi và chi phí thấp hiện nay với nhiều gia đình Việt Nam là nước đun sôi để nguội.

"Tuy nhiên, yêu cầu phải đun nước đủ thời gian, nhiệt độ và nguồn nước dùng để đun sôi là nước máy vì nước máy đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT của Bộ Y tế. Nếu dùng nước giếng khoan hoặc nước sông suối, ao, hồ, hoặc nước có những chất độc hại cho cơ thể thì việc đun sôi nước không thể loại bỏ được các độc chất, kim loại nặng… trong nước mà chỉ tiêu diệt được các vi sinh vật có trong nước. Nước khi đun sôi 100 độ C vi khuẩn sẽ bị tiêu diệt, đồng thời nước để nguội lâu ngày sẽ dễ bị tái nhiễm: bụi, vi sinh vật… môi trường không khí xung quanh", bác sĩ Vân Anh nói.

Ngoài ra, đun sôi nước để uống là điều cần thiết nhưng chỉ nên uống nước đun sôi để nguội trong một ngày, không nên để sang ngày hôm sau hoặc lâu hơn.

Bác sĩ Vân Anh cho biết, nước đun sôi để nguội trên 2 giờ đồng hồ thì vi khuẩn sẽ xuất hiện trở lại, sau 24 giờ thì lượng vi khuẩn đã tăng lên rất nhiều. Nếu cứ đổ lẫn giữa nước đun sôi mới vào nước đun sôi cũ với nhau hoặc để nguồn nước đun sôi để nguội lâu ngày, vô tình sẽ càng nhân số lượng vi khuẩn của nước tăng lên nhanh chóng và có thể gây hại cho cơ thể.

Cách bảo quản nước đun sôi để nguội

- Nước đun sôi để nguội cần phải được đảm bảo trong khu vực sạch sẽ, dụng cụ chứa nước phải là những dụng cụ như thủy tinh, sành, sứ, nhựa nguyên sinh, kim loại có xuất xứ rõ ràng tránh sử dụng các loại nhựa tái sinh để chứa nước.

- Tốt nhất nên bảo quản nước sôi để nguội trong bình kín, có vòi xả mỗi lần lấy nước.

- Định kỳ vệ sinh, súc xả vật dụng chứa nước đun sôi để nguội hằng ngày.

- Nước đun sôi để nguội nên uống hết trong vòng 24 giờ, tránh được tình trạng nước bị vi khuẩn tái nhiễm trở lại.

- Đun nước yêu cầu phải đun đủ thời gian và nhiệt độ. Đun sôi phải đảm bảo đạt tới mức độ là sôi hoàn toàn ở 100ºC (212ºF) khi thấy hơi nước và dòng nước chuyển động không ngừng.

