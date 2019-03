Những dấu hiệu cảnh báo 'cậu nhỏ' bị ung thư

TS.BS Phạm Cao Kiêm - Trưởng khoa Khoa Phẫu thuật thẩm mỹ và Phục hồi Chức năng, BV Da liễu Trung ương, ung thư dương vật là căn bệnh ít gặp ở các nước phát triển, nhưng thường gặp ở các nước chậm phát triển hoặc đang phát triển. Ở Mỹ và các nước Phương Tây, tỷ lệ ung thư dương vật từ 0,4-0,6% các bệnh ác tính. Tại Việt Nam, ung thư dương vật chiếm tỷ lệ 2,1/100.000 dân ở Hà Nội và ở TP. Hồ Chí Minh là 3,4% các loại ung thư.

"Bệnh ung thư dương vật di căn theo ba đường: tại chỗ, di căn xa, tỷ lệ di căn hạch hạch bẹn là 37%. Khi đã di căn hạch thì khả năng sống sẽ giảm rất nhiều"- TS. Kiêm thông tin.

Nói về nguyên nhân gây nên căn bệnh này, TS. Kiêm cho biết, có đến trên 90% bệnh nhân ung thư dương vật có tiền sử hẹp bao quy đầu. Đây là nguyên nhân chính gây nên căn bệnh này. Ngoài ra, các yếu tố khác gồm: viêm quy đầu, lichen xơ teo, hút thuốc, psoralen ultraviolet light therapy (PUVA/B, bệnh sùi mào gà)...

Ung thư “cậu nhỏ”

Bệnh biểu hiện bằng những nối hình hạt đậu ít bong, ít xâm lấn hoặc thành những nốt như đồng tiền (những mảng đỏ, lồi lên, đôi khi có loét ở giữa). Nếu không được điều trị, chúng sẽ trở thành ác tính một cách từ từ. Nhưng khi đã trở thành ung thư thì chúng phát triển rất nhanh, và di căn theo đường bạch huyết vào các hạch ở bẹn và sau bìu (sưng hạch).

Các hạch này thường sưng tấy rất to, lúc đầu còn mềm và đau (do nhiễm khuẩn) nhưng về sau vừa to vừa cứng và không di động. Hạch có thể ăn lan ra ngoài da và bị loét. Cũng có khi ăn sâu xuống dưới, vào mạch máu gây chảy máu nhiều.

Nam giới cần chú ý vệ sinh cơ quan sinh dục sạch sẽ; xử lý tình trạng chít hẹp bao quy đầu từ sớm và nên khám sức khỏe định kỳ để phát hiện các bệnh lý toàn thân, cũng như bệnh lý dương vật sớm để được điều trị kịp thời. Ảnh minh hoạ: Internet

Ung thư “hai hòn bi”

Khối ung thư phát triển thành cục cứng trong tinh hoàn, có lúc sờ thấy cứng ở đỉnh hay mặt sau, kèm cảm giác đau hoặc hơi đau. Đôi khi có thêm cảm giác nằng nặng ở bẹn hoặc bìu, gây sốt. Đối với những thể ung thư tinh hoàn thường gặp (như ung thư tuyến tinh), nếu được phát hiện sớm, tỷ lệ chữa khỏi đạt gần 100%.

TS. Kiêm khuyến cáo, có rất nhiều dấu hiệu nguy cơ để nghĩ đến ung thư dương vật. Đó là có tình trạng viêm, sưng khi bị hẹp bao quy đầu; bỗng dưng sờ thấy cục ở ngay dưới quy đầu, chạm vào có thể gây chảy máu, hoặc có sùi, loét ở vùng quy đầu cần cảnh giác; xuất hiện vùng da sẫm màu bất thường khác màu da ở dương vật; hay bất cứ dấu hiệu gì thấy nghi ngờ, mọi người cần bỏ qua mặc cảm và đi khám sớm.

Ngoài ra, nam giới cần chú ý vệ sinh cơ quan sinh dục sạch sẽ; xử lý tình trạng chít hẹp bao quy đầu từ sớm và nên khám sức khỏe định kỳ để phát hiện các bệnh lý toàn thân, cũng như bệnh lý dương vật sớm để được điều trị kịp thời.

Theo Tiền Phong