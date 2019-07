Những căn bệnh chết người chỉ vì một nụ hôn có thể bạn ít biết

Ung thư vòm họng

Ung thư vòm họng là một trong những loại ung thư vùng đầu mặt cổ hay gặp. Tỷ lệ mắc các loại ung thư vùng đầu mặt nói chung và ung thư vòm họng nói riêng đang gia tăng nhanh ở Việt Nam. Đây là một trong những loại ung thư có đặc tính vùng miền khá rõ ràng, tại Việt Nam bệnh có tỉ lệ mắc cao ở người miền Bắc hơn người miền Nam.

Theo BSCKII Trần Thị Hợp - nguyên giảng viên Bộ môn Ung thư của Đại học Y Hà Nội, hiện nguyên nhân gây ra ung thư vòm họng vẫn chưa rõ ràng. Nhưng ung thư vòm họng có liên quan tới virus EBV (Epstein-Barr), khi các kết quả xét nghiệm cho thấy kháng thể virus EBV cao trên bệnh nhân ung thư vòm họng.

Ung thư vòm họng có liên quan đến virus EBV

Tập quán sinh hoạt, yếu tố môi trường, thói quen ăn uống... là nguyên nhân lây virus. Virus EBV có thể lây lan thông qua dịch tiết, nước bọt khi hôn, ăn uống chung. Virus EBV có thể là yếu tố tác động tới cơ thể, gây ra tình trạng suy yếu sản sinh ra các tế bào lạ gây ung thư. Tuy vậy không phải trường hợp có virus EBV đều có thể tiến triển thành ung thư.

Để giữ sức khỏe an toàn cần biết lắng nghe cơ thể mình và đi khám sức khỏe định kỳ. Bên cạnh đó có lối sống lành mạnh.

Bệnh mononukleoza

Bệnh mononukleoza rất dễ chẩn đoán nhầm bởi triệu chứng rất giống cảm lạnh, cúm hoặc viêm họng. Sau nụ hôn, nếu bị nhiễm bệnh thì virus EBV tấn công niêm mạc họng, niêm mạc mũi, tai gây ra triệu chứng giống như cảm lạnh. Với thể nhẹ, bệnh giới hạn ở cảm giác mệt mỏi, đau đầu, đau họng, sổ mũi, chán ăn. Một số bệnh nhân kèm theo sốt cao, nổi hạch ở cổ và nách, phù nề amidan, phình to gan và lách.

Điều đáng nói là hiện chưa có thuốc đặc trị với virus EBV. Việc điều trị chủ yếu là làm giảm triệu chứng. Khi đã mắc bệnh này một lần là có khả năng miễn dịch suốt đời với bệnh và sẽ không mắc bệnh nữa. Tuy nhiên cơ thể vẫn mang virut trong người suốt đời và có thể lây nhiễm cho đối tượng mới lần đầu trao đổi nụ hôn với bạn mà trước đó họ chưa bị bệnh.

Bệnh có thể chẩn đoán chính xác nhờ các xét nghiệm máu với chất hiển thị. Các bác sĩ sẽ tiến hành xét nghiệm này đối với các bệnh nhân mà tình trạng sốt kéo dài hơn một tuần kết hợp với dấu hiệu các tuyến hạch, gan và lách phình to.

Bệnh cảm lạnh do virus rhino

Bệnh không chỉ lây truyền qua đường hô hấp như ho, hắt hơi mà còn lây nhiễm qua nước bọt khi hôn nhau. Dấu hiệu ban đầu hay gặp khi mắc bệnh là chảy nước mũi, viêm họng, ho, người mệt mỏi và có thể bị sốt nhẹ. Để phòng bệnh cần phải ăn uống đủ chất để tăng cường khả năng miễn dịch.

Lở môi mép

Nguyên nhân là do virus Herpes simplex (HSV-1) gây ra. Khi mắc bệnh, người bệnh thường có triệu chứng ngứa, bỏng rát và mụn nhọt tại khu vực quanh miệng xuất hiện vài ba ngày sau nụ hôn. Bệnh này cũng chưa có vaccin phòng chống.

Ở trẻ nhỏ, nhất là trẻ sơ sinh đã có những trường hợp chết chỉ vì nụ hôn khi nhiễm phải virus Herpes simplex. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, HSV-1 là bệnh nhiễm trùng có khả năng lây nhiễm cao.

Virus có độ lây nhiễm cao này có thể truyền sang người khác qua nước bọt, việc da tiếp da hoặc chạm vào vật thể do người bị nhiễm virus cầm nắm. Trẻ sơ sinh dễ dàng bị nhiễm virus do hệ miễn dịch của trẻ còn quá non yếu. Virus được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, trẻ vẫn có khả năng bị tổn thương não và nguy hiểm tính mạng. Trong khi đó, đa phần trẻ nhiễm virus nhưng không hề hay biết và cũng không biểu hiện bất cứ triệu chứng nào.

H.My