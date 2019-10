Nhiều trẻ chưa 15 tuổi đã mắc ung thư buồng trứng, đừng chủ quan khi thấy dấu hiệu này

Theo lời kể của Bác sĩ Chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Tiến, Trưởng khoa Ngoại 1 Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, tuần vừa qua, khoa đã tiếp nhận 5 bệnh nhân nhập viện vì ung thư dưới 16 tuổi, trong đó có 2 bệnh nhân chỉ mới 11-12 tuổi. Có bệnh nhân nhập viện khi còn đang mặc nguyên bộ đồng phục trên người.

Cụ thể, bệnh nhi V (12 tuổi) nói với bác sĩ trong vài tháng nay bắt đầu xuất hiện tình trạng mệt mỏi, ăn uống không ngon, đi tiểu nhiều và mất kinh (bé bắt đầu hành kinh từ năm 10 tuổi), đặc biệt là bụng cứ to dần. “Tuy nhiên cả bé và gia đình cứ nghĩ bụng to do mập nên chủ quan. Chỉ khi bụng to nhanh trong vài tuần gần đây bé mới được đưa đi bệnh viện kiểm tra. Kết quả bé bị ung thư buồng trứng với khối bướu gần bằng 30cm lên tới rốn”, bác sĩ Tiến cho hay.

Buồng trứng bình thường và buồng trứng bị ung thư. (Ảnh minh họa)

Trường hợp thứ 2 là bệnh nhi 11 tuổi, bị đau bụng âm ỉ đã 2 tháng nay kèm với ra máu âm đạo nhưng giấu không cho gia đình biết. Chỉ khi tình trạng đau bụng đã quá sức chịu đựng, bé mới kể với gia đình và được đưa đến Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM khám. “Bác sĩ nghi ngờ bệnh nhi bị ung thư buồng trứng nên đã chuyển qua Bệnh viện Ung bướu. Kết quả cho thấy bệnh nhi có khối bướu với kích thước 20cm”, bác sĩ Tiến nói.

Còn 3 ca bệnh nhi còn lại, theo bác sĩ Tiến đều dưới 15 tuổi. “Có 2 ca bướu quái lành tính còn 1 trường hợp nghi ngờ ung thư buồng trứng loại “cực ác” là bướu xoang nội bì. Thậm chí các bác sĩ chuyên môn khi nghe nói tới bệnh lý này đều rất lo sợ vì tính hung ác của nó dù điều trị cỡ nào vẫn không khống chế được bệnh. Kết quả thăm khám của bệnh nhi cho thấy có khối bướu trên 20cm. Với tình trạng trên dù có phẫu thuật triệt để hay hóa trị tận lực thì tuổi thọ bệnh nhân vẫn không thể kéo dài”, trưởng khoa Ngoại 1 nhận định.

Bác sĩ Tiến (ngoài cùng bên phải) trong một ca phẫu thuật cho bệnh nhân ở khoa Ngoại 1.

Sau khi có kết quả chẩn đoán từ các xét nghiệm cận lâm sàng và lâm sàng, bác sĩ Tiến cho biết các bệnh nhi nói trên đều được chuyển sang điều trị tại bệnh viện Nhi đồng 2 (điều trị theo chuyên khoa nhi). Thông tin về bướu xoang nội bì, căn bệnh được xem là cực ác trong tất cả loại ung thư buồng trứng, bác sĩ Tiến cho biết đây là tình trạng bướu chiếm 14%-20% các trường hợp bướu tế bào mầm của buồng trứng. Bệnh thường gặp ở người trẻ tuổi với độ tuổi mắc bệnh trung bình là 23 tuổi và 1/3 bệnh nhân chưa có kinh nguyệt.

“Triệu chứng lâm sàng thường gặp là đau bụng và bướu vùng chậu. Triệu chứng đau thường xuất hiện cấp tính và dễ chẩn đoán lầm với viêm ruột thừa. Bướu thường phát triển rất nhanh và lan tràn trong ổ bụng. Nồng độ men AFP trong máu thường tăng cao và được sử dụng để theo dõi đáp ứng điều trị và theo dõi sau điều trị. Nồng độ LDH cũng có thể tăng”, bác sĩ Tiến thông tin.

Theo bác sĩ Tiến, bướu xoang nội bì là căn bệnh được xem là cực ác trong tất cả loại ung thư buồng trứng

Theo chuyên gia này, việc điều trị bướu xoang nội bì tương tự với các loại ung thư tế bào mầm khác của buồng trứng. Điều trị bao gồm: phẫu thuật xếp giai đoạn, giảm tổng khối bướu nếu bệnh lan tràn và hóa trị bổ túc sau mổ. Phẫu thuật tiêu chuẩn bao gồm: cắt tử cung type A, 2 phần phụ và mạc nối lớn. Tuy nhiên, do bệnh thường gặp ở bệnh nhân trẻ tuổi nên nếu bệnh ở giai đoạn sớm có thể xem xét điều trị bảo tồn cho bệnh nhân. Phần lớn bệnh nhân đều cần được hóa trị hỗ trợ sau mổ với phác đồ BEP (bleomycin, etoposide và cisplatin).

Trước tình trạng ngày càng nhiều các bệnh nhi nhập viện do các bệnh lý liên quan đến ung thư buồng trứng, bác sĩ Tiến khuyến cáo các bậc phụ huynh hãy quan tâm chăm sóc con cái mình, lưu tâm những dấu hiệu nhỏ nhất trong quá trình phát triển của con gái như những dấu hiệu kinh nguyệt bất thường, những triệu chứng than phiền về vùng bụng chậu, những phát triển bất thường vòng bụng... Nếu thấy vấn đề bất thường cần đi tới các chuyên khoa sản- nhi để tìm nguyên nhân, phát hiện sớm bệnh và điều trị kịp thời.

Các chuyên gia cho biết, ung thư buồng trứng là căn bệnh ung thư đường sinh dục thường gặp ở phụ nữ. Bệnh có tỷ lệ chết người rất cao. Trong đó, nguy cơ gây bệnh chủ yếu do gen. Tức là một người trong gia đình có mẹ hoặc em gái, con gái bị ung thư buồng trứng thì người đó có nguy cơ bị ung thư cao hơn người khác. Bệnh thường rất khó phát hiện sớm vì các dấu hiệu không rõ ràng và dễ nhầm với triệu chứng của các bệnh lý khác.

Theo các bác sĩ, những dấu hiệu cho thấy chị em nên đến bệnh viện để kiểm tra ngay:

- Có cảm giác đầy hơi và tăng áp lực trong ổ bụng;

- Khó tiêu, đầy khí và buồn nôn;

- Đau vùng bụng hoặc vùng chậu.

- Chán ăn, hoặc ăn nhanh no dù trước đó ăn rất ít;

- Đi tiểu thường xuyên, có sự thay đổi về đai tiện (táo bón);

- Luôn cảm giác thấy cơ thể rã rời, thiếu năng lượng;

- Tăng chu vi vòng bụng.

Theo Khám phá