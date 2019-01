Nhiều người nguy kịch sau khi ăn tiết canh trước thềm năm mới, chuyên gia còn đặc biệt cảnh báo tình trạng này

Nhiễm khuẩn huyết, biến chứng suy đa tạng do ăn tiết canh lợn

Vào đầu tháng 1 năm nay, cụ ông 61 tuổi M.V.M (TP. Hạ Long, Quảng Ninh) ăn tiết canh lợn. Sau một ngày, ông bắt đầu thấy mệt mỏi, sốt cao, đau bụng, đi ngoài phân lỏng, toàn thân nổi vân tím, rải rác ban xuất huyết hoạt tử vùng cẳng chân, lưng và bụng.

Khi đưa vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh khám chữa, kết quả cho thấy bệnh nhân bị suy thận, rối loạn đông máu trầm trọng, có tình trạng nhiễm trùng nặng. Các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực chẩn đoán ông bị sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng do nhiễm liên cầu lợn.

Bệnh nhân được hồi sức tích cực bằng cách thở máy, bù dịch, điện giải, thuốc vận mạch, kháng sinh phối hợp, lọc máu liên tục, điều chỉnh toan kiềm, rối loạn đông máu. Tuy nhiên tình trạng quá nặng nên bệnh nhân bị sốc, suy đa tạng, tiên lượng xấu.

Trước đó vào ngày 20-12, Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận điều trị một bệnh nhân bị suy đa tạng, sốc nhiễm khuẩn, nhiễm trùng huyết vô cùng nguy kịch do nhiễm liên cầu lợn sau khi ăn tiết canh.

Bệnh nhân là ông Vũ Văn B. (62 tuổi, trú tại phường Hòn Gai, TP Hạ Long). Ngày 18-12, ông Vũ Văn B. được người thân đưa đến nhập viện cấp cứu trong tình trạng tụt huyết áp, nhiễm trùng huyết nặng, cẳng chân phải sưng, đau nhiều. Khi ở nhà, bệnh nhân đã bị sốt cao, rét run, đau bắp đùi, đi ngoài phân lỏng nhiều lần trong khoảng 1 tuần sau khi ăn tiết canh lợn.

Ngay khi tiếp nhận và được thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhiễm khuẩn huyết, suy đa tạng do bệnh liên cầu lợn, cần tiến hành lọc máu, dùng kháng sinh. Đến đầu giờ chiều 19-12, tình trạng bệnh nhân trở nên nguy kịch với hàng loạt triệu chứng sốc nhiễm khuẩn, viêm cơ tim, suy hô hấp, suy đa tạng, cẳng chân sưng phồng, tím tái, diễn biến hoại tử.

Tính từ giữa tháng 1 năm 2018 đến đầu tháng 3 năm 2018, khoa Cấp cứu (BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương) tiếp nhận 9 người nhiễm liên cầu khuẩn lợn, trong đó có 5 ca nhiễm trùng máu, 4 ca viêm màng não mủ. BS Nguyễn Trung Cấp (trưởng khoa Cấp cứu) cho biết, hầu hết đều là do giết mổ, ăn tiết canh lợn hoặc lợn bệnh không qua kiểm dịch, các sản phẩm sống từ lợn.

Không chỉ nhiễm liên cầu lợn từ tiết canh, hãy cảnh giác cao độ hơn nữa với cả dịch lợn bệnh tràn lan trước thềm năm mới!

Trước tình hình nhiều người nhập viện do ăn tiết canh dẫn đến nhiễm khuẩn liên cầu lợn, giới chuyên gia đặc biệt lưu ý hơn nữa đây là thời điểm dịch lở mồm long móng đang lan rộng, nhiều nơi đang tiến hành tiêu hủy hàng trăm con gia súc như ở Quảng Trị, Thanh Hóa, Phú Thọ, Hà Nam…

PGS.TS Trần Đắc Phu (Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế) cho biết, bệnh liên cầu cầu lợn rải rác quanh năm nhưng tăng mạnh vào những tháng cuối năm và đầu năm Tết Nguyên đán do nhiều nơi mổ lợn ăn Tết và giữ tập tục ăn tiết canh cho may mắn. Kết quả điều tra dịch dễ cho thấy, 70% bệnh nhân mắc liên cầu lợn có ăn tiết canh, số còn lại do ăn nem chạo sống, thịt lợn tái, do tiếp xúc, giết mổ lợn.

Theo BS Nguyễn Trung Cấp, nhiều bệnh nhân nhiễm liên cầu lợn bị hoại tử phải cắt bỏ chân, tay, thậm chí có bệnh nhân bị nặng đều không qua khỏi. Hầu hết tất cả bệnh nhân nhiễm liên cầu lợn đều tiếp xúc trực tiếp với lợn hoặc ăn tiết canh lợn.

Nhất là trong thời điểm hiện tại, chỉ còn gần một tháng nữa là Tết Nguyên Đán chính thức sẽ đến. Tiệc tùng, đình đám, sự kiện cuối năm gấp rút liên miên, rồi thói quen ăn uống bừa phứa cuối năm, trong khi thịt lợn cũng như những món ăn từ lợn rất được người Việt Nam trọng dụng.

Giới chuyên gia khuyến cáo, để phòng tránh bệnh liên cầu lợn, chuyên gia cảnh báo tuyệt đối không ăn tiết canh và thịt gia súc chưa được nấu chín kỹ. Dùng xà phòng sạch rửa sạch sẽ các đồ dùng chăm sóc, giết mổ hay dụng cụ nhà bếp ngay sau khi sử dụng. Tốt nhất là chặn bỏ ngay từ đầu, nếu thấy lợn bệnh, lợn mắc dịch lở mồm long móng… tốt nhất không nên chế biến làm thực phẩm. Người có các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh như sốt cao đột ngột và có tiền sử chăm sóc, giết mổ lợn mắc bệnh, chết hoặc ăn sản phẩm từ lợn không đảm bảo vệ sinh cần phải đến khám ngay tại các cơ sở y tế để được khám, điều trị và xử lý kịp thời.

